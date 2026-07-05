అర్ధరాత్రి కారడవిలో ఆగిపోయిన బస్సు - ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే?
భద్రాచలం నుంచి శుక్రవారం బయల్దేరిన ఆర్టీసీ బస్సు - భారీ వర్షానికి మోతుగూడెం-సీలేరు రహదారిపై విరిగిపడిన భారీ వృక్షాలు - అడవి మధ్యలో ఆగిపోయిన బస్సు - అల్లాడిపోయిన ప్రయాణికులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 5, 2026 at 2:26 PM IST
Visakha RTC Bus Issue : అర్ధరాత్రి వేళ ఓవైపు జోరున వర్షం. మరోవైపు దట్టమైన అడవి. వీటి మధ్య ప్రాణాలు అరచేతిలో పట్టుకుని బిక్కుబిక్కుమంటూ గడిపారు. కొన్ని గంటల పాటు సహాయం కోసం నిరీక్షించిన ప్రయాణికుల దీనగాథ ఇది. అధికార యంత్రాంగం కనీసం స్పందించకపోవడంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ప్రయాణికులు, వాహన చోదకులు వర్షంలో 4 గంటల పాటు శ్రమించి ట్రాఫిక్ను క్రమబద్ధీకరించారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
విశాఖపట్నం డిపోకు చెందిన ఆర్టీసీ బస్సు తెలంగాణలోని భద్రాచలం నుంచి శుక్రవారం సాయంత్రం 6 గంటల సమయంలో బయల్దేరింది. ఆ సమయంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షానికి మోతుగూడెం-సీలేరు ప్రధాన రహదారిలోని ఫోర్బై-ఇంతులూరి వాగు మధ్య రెండు భారీ వృక్షాలు ఒక్కసారిగా రోడ్డుపై విరిగిపడ్డాయి. రాత్రి 9:30 గంటల సమయంలో ఆ ప్రాంతానికి చేరుకున్న ఆర్టీసీ బస్సుతో పాటు రెండు లారీలు, ఒక కారు అక్కడే నిలిచిపోయాయి. ఆ సమయంలో బస్సులో సుమారు 40 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు.
4 గంటల పాటు శ్రమించి : విపరీతమైన చీకటి, దట్టమైన అడవి కావడంతో ప్రయాణికులు సహాయం కోసం గంటల పాటు నిరీక్షించారు. అయితే, అధికార యంత్రాంగం నుంచి కనీస స్పందన కరువైంది. దీంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ప్రయాణికులు, వాహన చోదకులే స్వయంగా రంగంలోకి దిగారు. జోరున కురుస్తున్న వర్షంలోనే సుమారు 4 గంటల పాటు తీవ్రంగా శ్రమించి, రోడ్డుపై పడిన చెట్లను తొలగించి ట్రాఫిక్ను క్రమబద్ధీకరించుకున్నారు.
కొంతదూరం వెళ్లగానే మరో భారీ వృక్షం : ఒకవైపు ఎడతెరిపిలేని వర్షం, బయట కాలు పెట్టడానికి వీల్లేని పరిస్థితి. ఈదురుగాలులకు చెట్లు బస్సుపై పడిపోతాయేమోనన్న ఆందోళనల మధ్య ప్రయాణికులు కాలం వెళ్లదీశారు. సుమారు అర్ధరాత్రి 2 గంటల సమయంలో ప్రయాణికులు, వాహన చోదకులు కలిసి ఆ మార్గంలో వచ్చిన ఒక లారీ సహాయంతో సుమారు 2 గంటల పాటు శ్రమించి అడ్డుగా ఉన్న చెట్లను తొలగించారు.
అయితే అక్కడి నుంచి కేవలం ఒక కిలోమీటరు దూరం వెళ్లగానే మరో భారీ వృక్షం రహదారికి అడ్డంగా పడిపోయింది. దీన్ని తొలగించడానికి చేసిన ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు. దీంతో శనివారం తెల్లవారుజామున 4 గంటల సమయంలో ప్రయాణికులు, ఆటో డ్రైవర్లు ప్రాణాలకు తెగించి సమీపంలోని గ్రామానికి కాలినడకన వెళ్లారు. అక్కడి నుంచి గొడ్డళ్లు, కత్తులు తెచ్చి పడిపోయిన చెట్టు కొంత భాగాన్ని తొలగించారు. అనంతరం లారీ సహాయంతో మిగతా చెట్టును కూడా పక్కకు లాగడంతో ఎట్టకేలకు రాకపోకలు వీలు కలిగింది.
నిజానికి శుక్రవారం రాత్రి 11 గంటలకే సీలేరు చేరుకోవాల్సిన ఆర్టీసీ బస్సు, ఈ నరకయాతన కారణంగా శనివారం ఉదయం 7 గంటలకు చేరుకుంది. అంతర్రాష్ట్ర రహదారిపై సుమారు 8 గంటల పాటు ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయినా కనీసం ఒక్క అధికారి కూడా స్పందించకపోవడంపై ప్రయాణికులు తీవ్రంగా మండిపడుతున్నారు. కొందరు ప్రయాణికులు దట్టమైన అడవిలో కాలినడకన ఫోన్ సిగ్నల్స్ వచ్చే ప్రాంతానికి వెళ్లి అధికారులకు సమాచారం అందించినా కనీసం ఆరా తీయలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా అన్ని శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో వ్యవహరించి, ఈ మార్గంలో రవాణా కష్టాలు తొలగించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
ఏలూరు జిల్లాలో విషాదం - రైలు ఢీకొని నలుగురి మృతి
సముద్రంలో మత్స్యకారుల గల్లంతు - ఒకరు క్షేమం, మరో ఆరుగురి కోసం గాలింపు