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విజయవాడ వాసులకు గుడ్​న్యూస్​ - టికెట్​ రిజర్వ్​ చేసుకుంటే ఇంటికే ఆర్టీసీ బస్సు

ఇంటి వద్దకే వచ్చి పికప్ చేసుకునేలా ఏపీఎస్​ ఆర్టీసీ ఏర్పాట్లు - ప్రస్తుతం విజయవాడలో మాత్రమే ఈ అవకాశం - ఆరుగురి కంటే ఎక్కువ మంది ఉంటేనే ఈ సౌకర్యం

apsrtc ticket Reservation
ఏపీఎస్‌ఆర్టీసీ టికెట్‌ రిజర్వేషన్‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 1, 2026 at 11:36 AM IST

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Bus Service Right To Your Doorstep Upon Ticket Reservation : విజయవాడ ప్రజలకు ఆర్టీసీ యాజమాన్యం అదిరిపోయే సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది. అటోలు మారి, భారీ లగేజీతో ట్రాఫిక్‌లో నలిగిపోతూ బస్టాండ్‌కి వెళ్లే రోజులకు గుడ్ బై చెప్పేయండి. ఎందుకంటే ఇకపై ఏపీఎస్ఆర్టీసీ బస్సే నేరుగా మీ ఇంటి ముందుకు రాబోతోంది! మీ ఫ్రెండ్స్ లేదా ఫ్యామిలీతో కలిసి హ్యాపీగా ట్రిప్ ప్లాన్ చేసుకోండి. బస్ టికెట్స్ బుక్ చేస్తే చాలు మీ డోర్ స్టెప్ వద్దకే లగ్జరీ బస్సు వచ్చి హారన్ కొడుతుంది. అవును, ఏపీఎస్ఆర్టీసీ సరికొత్తగా తెస్తున్న ఈ "హోమ్ పికప్" ప్రయోగం మన విజయవాడ నుంచే స్టార్ట్ అవుతోంది. లగేజీ మోసే తిప్పలు ఇక అస్సలు ఉండవు.

ఇంటి వద్దకే బస్సు : టికెట్ రిజర్వేషన్ చేసుకున్న ప్రయాణికుల ఇళ్లకే నేరుగా బస్సును పంపేందుకు ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఒక వినూత్న కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినట్లు ఎన్టీఆర్ జిల్లా ప్రజా రవాణా అధికారి వి. నీలిమ సోమవారం ప్రకటించారు. ఈ సౌకర్యం ప్రస్తుతం విజయవాడ నగరంలోని ప్రయాణికులకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉందని, విజయవాడ-హైదరాబాద్ మార్గంలో దీనిని ప్రయోగాత్మకంగా పరీక్షిస్తున్నారని ఆమె తెలిపారు.

ఇంటర్నెట్ లేదా ఆర్టీసీ కౌంటర్ల ద్వారా టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకున్న లేదా బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటున్న ఆరుగురు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది ప్రయాణికుల బృందాలకు ఈ సదుపాయం కల్పిస్తారు. ఈ సేవను ఎంచుకునే ప్రయాణికులు, వారు బస్సు ఎక్కే ప్రదేశానికి, బస్ స్టాండ్‌కు మధ్య ఉన్న దూరాన్ని బట్టి రుసుము చెల్లించాలి. ఈ సదుపాయాన్ని పొందడానికి, ప్రయాణికులు తమ బస్సు బయలుదేరే నిర్ణీత సమయానికి కనీసం నాలుగు గంటల ముందుగా, ఉదయం 9:00 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6:00 గంటల మధ్య 73828 25450 లేదా 99592 25450 మొబైల్ నంబర్లను సంప్రదించాలి.

హైకోర్టు బస్సు మార్గానికి సంబంధించి: విజయవాడ పీఎన్‌బీఎస్ నుంచి ఉదయం 9:10 గంటలకు ఏపీ హైకోర్టుకు బయలుదేరే బస్సు మార్గాన్ని సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్, సీఆర్డీఏ మీదుగా మళ్లిస్తున్నట్లు ఆమె ప్రకటించారు. అదనంగా, సోమవారం నుంచి ఉదయం 9:25 గంటలకు ఉండవల్లి సెంటర్ నుంచి బయలుదేరి, పెనుమాక, మండడం మీదుగా ఏపీ హైకోర్టుకు వెళ్లే ఒక అదనపు ట్రిప్‌ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు.

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TAGGED:

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VIJAYAWADA TO HYDERABAD
APSRTC TICKET RESERVATION
ఏపీఎస్‌ఆర్టీసీ టికెట్‌ రిజర్వేషన్‌
APSRTC BUS SERVICE

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