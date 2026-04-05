హైటెన్షన్ తీగలు తగిలి ఆర్టీసీ బస్సుకు మంటలు - క్షేమంగా బయటపడ్డ 21 మంది ప్రయాణికులు!
కడప జిల్లా వేంపల్లి సమీపంలో ఉలిక్కిపడ్డ ప్రయాణికులు - విద్యుత్ షాక్తో బస్సు పైభాగంలో మంటలు - ప్రాణభయంతో కిందకు పరుగులు తీసిన 21 మంది ప్యాసింజర్లు - పాక్షికంగా దగ్ధమైన పల్లెవెలుగు బస్సు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 5, 2026 at 7:34 PM IST
Kadapa RTC Bus Fire Accident : ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సును మృత్యువు తృటిలో వదిలేసింది. బస్సు పైభాగానికి ఏకంగా 33 కేవీ హైటెన్షన్ విద్యుత్ తీగలు తగలడంతో క్షణాల్లో మంటలు చెలరేగాయి. కడప జిల్లా వేంపల్లి సమీపంలో జరిగిన ఈ ఘటనలో ప్రయాణికులు పెను ప్రమాదం నుంచి ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. అధికారుల, కాంట్రాక్టర్ల నిర్లక్ష్యం 21 మంది ప్రయాణికుల ప్రాణాలను గాల్లో దీపంగా మార్చేసింది. అదృష్టవశాత్తూ అందరూ సకాలంలో అప్రమత్తమై బస్సు దిగేయడంతో ఎవరికీ ఎలాంటి హాని జరగలేదు. దీంతో పోలీసులతో పాటు అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించి పోలీసులు తెలిపిన పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
అసలేం జరిగిందంటే : సాధారణ రోజులాగే కదిరి నుంచి వేంపల్లికి ఆర్టీసీ పల్లె వెలుగు బస్సు ప్రయాణికులతో బయలుదేరింది. ఈ బస్సు వేంపల్లి మండలం వీరన్నగట్టుపల్లె వద్దకు చేరుకుంది. అక్కడ ఒక అప్రోచ్ రోడ్డు కోసం పనులు జరుగుతున్నాయి. పనుల్లో భాగంగా రోడ్డుపై మట్టిని చాలా ఎత్తుగా పోశారు. అదే సమయంలో ఆ రోడ్డు పైభాగంలో 33 కేవీ విద్యుత్ లైన్ తీగలు కిందకు వేలాడుతూ ఉన్నాయి. రోడ్డుపై మట్టి ఎత్తుగా ఉండటంతో అటుగా వెళ్లిన బస్సు పైభాగం నేరుగా ఆ ప్రమాదకరమైన విద్యుత్ తీగలకు తగిలింది.
క్షణాలో మంటలు, ప్రాణభయంతో పరుగులు : హైటెన్షన్ విద్యుత్ తీగలు తగిలిన వెంటనే బస్సులో ఒక్కసారిగా ప్రకంపనలు రేగాయి. కరెంటు తీగలు తగిలిన వెంటనే బస్సు పైభాగంలో మంటలు అంటుకున్నాయి. బస్సులో ఉన్న డ్రైవర్, కండక్టర్తో పాటు 21 మంది ప్రయాణికులు ఈ మంటలను గమనించారు. కళ్లెదుటే మంటలు, పొగలు కమ్ముకోవడంతో ఒక్కసారిగా భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. ప్రాణభయంతో వణికిపోయిన ప్రయాణికులు వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు. హుటాహుటిన కిందకు దిగేశారు. కొద్ది సెకన్లు ఆలస్యం జరిగినా ఘోర ప్రాణనష్టం జరిగి ఉండేదని ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెబుతున్నారు.
పాక్షికంగా దగ్ధమైన బస్సు : బస్సులో మంటలు చెలరేగిన వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. వారు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని వేగంగా స్పందించారు. మంటలు బస్సు లోపలికి వ్యాపించకముందే వాటిని పూర్తిగా ఆర్పివేశారు. అప్పటికే బస్సు పైభాగం పాక్షికంగా కాలిపోయింది. ప్రయాణికులంతా క్షేమంగా బయటపడటంతో అధికారులు వారి కోసం మరో బస్సును ఏర్పాటు చేసి, సురక్షితంగా వారి గమ్యస్థానాలకు పంపించారు.
నిర్లక్ష్యం ఎవరిది? : ఈ ప్రమాదం వెనుక రోడ్డు కాంట్రాక్టర్ల తీవ్ర నిర్లక్ష్యం ఉన్నట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. అప్రోచ్ రోడ్డు కోసం ఇష్టానుసారంగా ఎత్తుగా మట్టి పోశారు. విద్యుత్ తీగలు కిందకు వేలాడుతున్నా కనీస జాగ్రత్తలు తీసుకోలేదు. జరిగిన ఈ నిర్లక్ష్యంపై ఉన్నతాధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు. బాధ్యులపై విచారణ జరుపుతున్నారు.
"కరెంట్ వైర్లు తగిలి ఆర్టీసీ బస్సు కాలిపోతుందన్న సమాచారంతో వెంటనే డీఎస్పీతో కలిసి ఘటనా స్థలానికి వచ్చాం. రోడ్డు కాంట్రాక్ట్ పనులు చేసేవాళ్ల నిర్లక్ష్యం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగింది. అక్కడ పనులు జరుగుతున్నాయి, ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంది అని కనీసం ఒక హెచ్చరిక బోర్డు పెట్టలేదు. రెడ్ ఫ్లాగ్స్ (ఎర్ర జెండాలు) కూడా కట్టలేదు. దీనికి తోడు డ్రైవర్ కూడా రోడ్డు మార్జిన్ సరిగ్గా చూసుకోకపోవడం వల్లే ఈ పరిస్థితి తలెత్తింది. అదృష్టవశాత్తూ వెంటనే అప్రమత్తమైన ప్రయాణికులు బస్సులోంచి దిగిపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా సంబంధిత అధికారులతో కచ్చితంగా మాట్లాడతాం" - శంకర్రెడ్డి, సీఐ
