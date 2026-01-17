APSRTC మరో అరుదైన ఘనత- ఆ సేవలకు గానూ ప్రతిష్టాత్మక అవార్డు సొంతం
డిజిటల్ సాంకేతికతను వినియోగించి, రాష్ట్రంలోని ప్రజలకు మెరుగైన రవాణా సేవలు అందిస్తున్నందుకు గానూ "గవర్నన్స్ నౌ- 6వ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సమ్మిట్ అవార్డు- మంత్రి మండిపల్లి అభినందనలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 17, 2026 at 10:05 AM IST
APSRTC Bags National Award For Automatic Announcement System: ఏపీఎస్ఆర్టీసీ (APSRTC) మరో ప్రతిష్టాత్మక అవార్డు సాధించింది. డిజిటల్ సాంకేతికతను వినియోగించి, రాష్ట్రంలోని ప్రజలకు మెరుగైన రవాణా సేవలు అందిస్తున్నందుకు గానూ "గవర్నన్స్ నౌ- 6వ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సమ్మిట్ అవార్డ్స్" ను ఏపీఆర్టీసీ కైవసం చేసుకుంది. 2025 ఏడాదికి ఈ అవార్డుకు ఎంపికైనట్లు సంబంధిత అధికారులు పేర్కొన్నారు. అన్ని ప్రధాన బస్ స్టేషన్లలో బస్సుల రాక పోకలను, ముందస్తుగా ప్రకటించే విధానమైన "ఆటోమేటిక్ అనౌన్స్మెంట్ సర్వీస్" (AAS) ను ఏర్పాటు చేసి అమలు చేస్తున్నందుకు ఏపీఆర్టీసీ ఈ అవార్డు సొంతం చేసుకుంది.
సీఎం విజన్కు అనుగుణంగా పనులు : ఆర్టీసీ ఎండీ ద్వారకా తిరుమలరావు, చీఫ్ ఇంజనీర్ (ఐటీ), వై. శ్రీనివాస రావు దిల్లీలో ఈ అవార్డును తీసుకున్నారు. అవార్డు రావడంపై ఆర్టీసీ ఎండీ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. దీనికోసం కృషి చేసిన అధికారులను, సూపర్వైజర్లు, సిబ్బందిని అభినందించారు. సీఎం చంద్రబాబు విజన్కు అనుగుణంగా సంస్థలోని సిబ్బంది అందరూ అంకిత భావంతో పని చేస్తున్నారని ఎండీ అన్నారు. సంస్థను అభివృద్ధి బాటలో నడిపించి, ప్రయాణికుల మన్ననలను పొందాలని ఎండీ ద్వారకా తిరుమలరావు సూచించారు.
మంత్రి మండిపల్లి అభినందనలు : ఏపీఎస్ఆర్టీసీకి ప్రతిష్టాత్మక 'గవర్నెన్స్ నౌ–6 డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సమ్మిట్' అవార్డు రావడం గర్వకారణమని మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి అన్నారు. ఆర్టీసీ అధికారులు, సూపర్వైజర్లు, సిబ్బంది ప్రజలకు అంకితభావంతో సేవలు అందిస్తున్నారని ప్రశంసించారు. ప్రయాణికులకు ముందస్తు సమాచారం అందించడం ద్వారా సేవల నాణ్యత మరింత మెరుగుపడిందని తెలిపారు. డిజిటల్ సాంకేతికతను ప్రజాసేవకు వినియోగించిన ఆర్టీసీ కృషికి జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు వచ్చిందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
ఆర్టీసీ సేవలు మరింత మెరుగు : ప్రధాన బస్టాప్లలో ఆటోమేటిక్ అనౌన్స్మెంట్ సిస్టమ్ (AAS) అమలు ప్రశంసనీయమన్నారు. అవార్డు సాధనలో కీలక పాత్ర పోషించిన ఆర్టీసీ ఎండీ ద్వారకా తిరుమలరావుకు మంత్రి అభినందనలు తెలిపారు. సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకుని సీఎం చంద్రబాబు విజన్కు అనుగుణంగా ఆర్టీసీ ముందడుగు వేస్తోందన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో ప్రయాణికులకు మరింత ఆధునిక, సౌకర్యవంతమైన సేవలు అందిస్తామన్నారు. ప్రజా రవాణా రంగంలో మహిళలకు ఉచిత బస్సు, పండుగ వేళల్లో సాధారణ ఛార్జీలు ఉంచుతూ ఏపీఎస్ఆర్టీసీని దేశానికి ఆదర్శంగా నిలబెడతామని మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
