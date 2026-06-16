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నీట్ రీ-ఎగ్జామ్ - పరీక్షకు హాజరయ్యే విద్యార్థులకు APSRTC గుడ్​న్యూస్​

నీట్ పరీక్షకు హాజరయ్యే విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం ఆర్టీసీ ప్రత్యేక చర్యలు - హాల్‌టికెట్‌ చూపించిన నీట్ విద్యార్థులకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం - ప్రత్యేక బస్సులను అందుబాటులో ఉంచాలని ఆదేశించిన మంత్రి మండిపల్లి

Re NEET 2026 Exam
Re NEET 2026 Exam (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 3:51 PM IST

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Re NEET 2026 Exam : జూన్‌ 21న దేశవ్యాప్తంగా నీట్ రీ-ఎగ్జామ్​ జరగనున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే పరీక్షకు హాజరయ్యే విద్యార్థులకు ఏపీఎస్​ఆర్టీసీ గుడ్​న్యూస్ చెప్పింది. స్టూడెంట్స్ సౌకర్యార్థం ఆర్టీసీ ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టిందని రవాణా శాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్‌రెడ్డి పేర్కొన్నారు. హాల్ టికెట్ చూపించిన నీట్ విద్యార్థులకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం కల్పిస్తామని చెప్పారు. ఎగ్జామ్ సెంటర్స్​కు సమయానికి చేరుకునేలా ప్రత్యేక బస్సులను అందుబాటులో ఉంచాలని అధికారులకు మండిపల్లి ఆదేశాలిచ్చారు.

విద్యార్థులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశామని మండిపల్లి రాంప్రసాద్​రెడ్డి వివరించారు. పరీక్షల సమయంలో తల్లిదండ్రులపై ప్రయాణ భారం తగ్గించేలా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని చెప్పారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అవసరమైన చోట అదనపు సర్వీసులు నడపాలని అధికారులకు మంత్రి ఆదేశాలిచ్చారు. నీట్ ఎగ్జామ్​ రాసే ప్రతి విద్యార్థి ఈ సదుపాయాన్ని వినియోగించుకోవాలని సూచించారు. నీట్ పరీక్షకు హాజరయ్యే విద్యార్థులందరికీ రాంప్రసాద్​రెడ్డి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

మరోవైపు మే 3న నీట్‌ యూజీ పరీక్ష పేపర్‌ లీకేజీ వ్యవహారం దేశవ్యాప్తంగా దుమారం లేపిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో దానిని రద్దు చేసి జూన్ 21 (ఆదివారం) జరగనున్న రీ-ఎగ్జామ్‌ నిర్వహిస్తున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. ఈ ఎగ్జామ్​ ముందు నేషనల్‌ టెస్టింగ్‌ ఏజెన్సీ (ఎన్​టీఏ) అభ్యర్థుల కోసం పరీక్ష రోజున పాటించాల్సిన టైమ్​ లైన్​ను విడుదల చేసింది. ఎగ్జామ్ సెంటర్స్​కు ముందుగానే చేరుకోవాలని, అడ్మిట్‌ కార్డులో పేర్కొన్న సమయాలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని సూచనలు చేసింది.

NEET UG 2026 Re Exam : ఎన్​టీఏ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద అభ్యర్థుల ప్రవేశం, భద్రతా తనిఖీలు ఉదయం 11 గంటలకు ప్రారంభం కానున్నాయి. పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్థులు హాజరయ్యే అవకాశం ఉన్నందున భద్రతా తనిఖీలకు సమయం పట్టవచ్చని, చివరి నిమిషంలో కాకుండా ముందుగానే కేంద్రానికి చేరుకోవాలని సూచనలు చేసింది. మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకు ఎగ్జామ్ సెంటర్ గేట్లు మూసివేస్తారు. ఆ తర్వాత ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అభ్యర్థులను అనుమతించబోమని స్పష్టం చేసింది. అలాగే మధ్యాహ్నం 1:40 గంటలలోపు ప్రతి అభ్యర్థి తనకు కేటాయించిన పరీక్షా హాలుకు చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. ట్రాఫిక్‌, వాతావరణ పరిస్థితులు వంటి అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రయాణాన్ని ముందుగానే ప్రణాళిక చేసుకోవాలని ఎన్​టీఏ సూచించింది.

ఎగ్జామ్​ ప్రారంభానికి ముందు మధ్యాహ్నం 1:55 గంటలకు అభ్యర్థులకు టెస్ట్‌ బుక్‌లెట్లు అందజేస్తారు. ఈ సమయంలో బుక్‌లెట్‌ కోడ్‌, పేజీల సంఖ్య, ఇతర వివరాలను పరిశీలించుకునే అవకాశం విద్యార్థులకు ఉంటుంది. ఏవైనా సాంకేతిక లోపాలు లేదా పేజీల సమస్యలు ఉంటే వెంటనే ఇన్విజిలేటర్‌ దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని సూచించింది. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు పరీక్ష ప్రారంభమై సాయంత్రం 5:15 గంటలకు ముగుస్తుంది. అయితే నిబంధనల ప్రకారం అదనపు సమయానికి అర్హత కలిగిన 'బెంచ్‌మార్క్‌ వైకల్యాలున్న వ్యక్తులు' సాయంత్రం 6:20 గంటల వరకు పరీక్ష రాసేందుకు అనుమతి ఉంటుంది.

ఈసారి అభ్యర్థులకు ఎన్​టీఏ మరో కీలక వెసులుబాటు కల్పించింది. గతంలో రెండు పేజీలు మాత్రమే ఇచ్చిన రఫ్‌ వర్క్‌ పేజీల సంఖ్యను నాలుగుకు పెంచింది. రసాయనశాస్త్రం, జీవశాస్త్రం, భౌతికశాస్త్రం విభాగాల్లో గణనలు చేయడం, రేఖాచిత్రాలు గీయడం, నోట్స్‌ రాసుకోవడం వంటి అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో విద్యార్థులు ప్రశ్నలను మరింత సౌకర్యవంతంగా పరిష్కరించే అవకాశం ఉంటుంది. పరీక్షకు సంబంధించి సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రచారంలోకి వచ్చే వదంతులు, తప్పుడు సందేశాలను నమ్మవద్దని ఎన్​టీఏ సూచించింది. కేవలం అధికారిక ప్రకటనలు, అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారాన్నే విశ్వసించాలని సూచనలు చేసింది.

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