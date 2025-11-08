ఆర్టీసీ టికెట్ బుకింగ్ మరింత సులభం - గూగుల్ మ్యాప్స్ ఉంటే చాలు, ఎలాగంటే?
విజయవాడ- హైదరాబాద్ రూట్లో ప్రయోగం విజయవంతం - వచ్చే వారం నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని రూట్లలో మొదలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 8, 2025 at 7:21 AM IST
APSRTC Tickets Booking From Google Maps in AP : గూగుల్ మ్యాప్స్లో ఓ ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి వెళ్లేందుకు సెర్చ్ చేస్తే ఆ రూట్లో తిరిగే ఆర్టీసీ రిజర్వేషన్ సదుపాయం ఉన్న బస్సుల వివరాలను చూపించి, దాని ద్వారా టికెట్ బుక్ చేసుకునే అవకాశం అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ మేరకు ఏపీఎస్ఆర్టీసీ పలు వివరాలను గూగుల్కు అందజేసింది. ప్రస్తుతం ఆర్టీసీలో బస్టాండ్లలోని కౌంటర్లు, ఏజెంట్లు, సంస్థ వెబ్సైట్, యాప్లో టికెట్ రిజర్వేషన్ సదుపాయం ఉంది. ఇప్పుడు కొత్తగా గూగుల్ మ్యాప్స్ ద్వారా కూడా బుకింగ్కు అవకాశం కల్పించనున్నారు.
బుకింగ్స్ ఎలాగంటే? :
- గూగుల్ మ్యాప్స్లో విజయవాడ నుంచి విశాఖపట్నం అని టైప్ చేస్తే వీటి మధ్య దూరం ఎంత, బైక్, కారు, బస్, రైళ్లలో ప్రయాణించడానికి ఎంత సమయం పడుతుందనే వివరాలు జనరల్ ట్రాన్సిట్ స్పీడ్ స్పెసిఫికేషన్ (జీటీఎస్ఎఫ్) ద్వారా కనిపిస్తాయి.
- అందులో బస్ సింబల్ ఉన్నచోట క్లిక్ చేస్తే విజయవాడ నుంచి విశాఖపట్నానికి ఎన్ని ఆర్టీసీ బస్సులున్నాయి, అవి ఏ సమయాల్లో బయలుదేరతాయి? ఎన్ని గంటల్లో చేరుకుంటాయనే వివరాలు వస్తాయి.
- దానిమీద క్లిక్ చేస్తే నేరుగా ఆర్టీసీ వెబ్సైట్లోకి తీసుకెళ్తుంది. అందులో టికెట్ బుక్ చేసుకొని, ఆన్లైన్ ద్వారా చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.
ట్రయల్ విజయవంతం :
- ఆర్టీసీ అధికారులు, గూగుల్ ప్రతినిధులతో చర్చించి ప్రయోగాత్మకంగా విజయవాడ- హైదరాబాద్ మార్గంలో దీనిని అమలు చేశారు.
- కొద్ది రోజులపాటు దీనిని పరిశీలించగా విజయవంతంగా బుకింగ్స్ జరిగాయి. ఇదంతా మూడు నెలల కిందట పూర్తయింది.
- దీంతో ఆర్టీసీ రిజర్వేషన్ సదుపాయమున్న ఏసీ, సూపర్ లగ్జరీ, డీలక్స్ సర్వీసులు ఏయే రూట్లలో తిరుగుతాయో వాటి వివరాలను గూగుల్కు అందజేశారు. గూగుల్ ఆయా రూట్లలో బస్టాప్ల వారీగా లాటిట్యూడ్, లాంగిట్యూడ్ వంటివన్నీ ఆడిట్ టెస్ట్ జరిపి, మూడు రోజుల కిందట ఆమోదం తెలిపింది.
- వారంలో అన్ని రూట్లలో గూగుల్ మ్యాప్స్ ద్వారా బస్ టికెట్ల బుకింగ్కు అవకాశం కల్పించనున్నారు.
కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటినుంచి ఏపీఎస్ఆర్టీసీలో పలు సంస్కరణలను అమలు చేసింది. మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణంతోపాటు ఆర్టీసీ ఉద్యోగులను ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా మార్చింది. అలాగే ప్రయాణికులకు ఆర్టీసీ సేవలను మరింత సులువు చేయటం కోసం వాట్సప్ ఆధారిత సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
వాట్సప్లో టికెట్ బుకింగ్ ఇలా : వాట్సప్ ద్వారా ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తెచ్చిన సేవల్లో భాగంగా 9552300009 నంబరుకు తొలుత హాయ్ అని మెసేజ్ పంపాలి. ఆ తర్వాత ఏయే సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయో చూపిస్తుంది. అందులో ఆర్టీసీ టికెట్ బుకింగ్/రద్దు అనేది ఎంపిక చేసుకోవాలి. అందులో బయలుదేరే ప్రదేశం, గమ్యస్థానం, తేదీ వంటివన్నీ టైప్ చేస్తే ఏయే సర్వీసులు అందుబాటులో ఉన్నాయి, సీట్ల వివరాలు చూపిస్తుంది. వీటిలో సీట్లు ఎంపిక చేసుకొని ఆన్లైన్, డిజిటల్ చెల్లింపులు చేస్తే సరిపోతుంది. వెంటనే బుకింగ్ చేసుకున్న వ్యక్తి వాట్సప్ నంబరుకు టికెట్ వస్తుంది.
ఒకే టికెట్తో రెండు బస్సుల్లో ప్రయాణం : మరోవైపు నేరుగా బస్సుల్లేని ప్రాంతాలకు వెళ్లే ప్రయాణికుల కోసం ఆర్టీసీ(APSRTC) కొత్త విధానం అమల్లోకి తెచ్చింది. ఒకే టికెట్తో రెండు బస్సుల్లో ప్రయాణించి గమ్యం చేరుకునే విధానం తీసుకువచ్చింది. ప్రయాణికులు తొలి బస్సు ఎక్కి మధ్యలో ఏదైనా ప్రాంతంలో దిగి పనులు చూసుకుని నిర్ణీత సమయంలో మరో బస్సు ఎక్కి గమ్యస్థానం చేరుకునే అవకాశం కల్పిస్తోంది. ఈ నూతన విధానాన్ని దశలవారీగా అన్ని దూర ప్రాంత బస్సు మార్గాల్లో తీసుకురానున్నట్లు తెలిపింది.
