ఇంటి నుంచే విద్యుత్తు సేవలు - అందుబాటులోకి ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ యాప్
విద్యుత్తు వినియోగదారులకు మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ ప్రత్యేక యాప్ - దీని ద్వారా కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటంటే?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2025 at 8:46 AM IST
APSPDCL app available to electricity consumers: విద్యుత్తు వినియోగదారులకు మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ సదరన్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (ఏపీఎస్పీడీసీఎల్) ఒక ప్రత్యేక యాప్ను ప్రవేశ పెట్టింది. దీనిని ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లలో ప్లేస్టోర్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. దీని ద్వారా వచ్చిన సమస్యలను విద్యుత్తు శాఖ అధికారులు పరిశీలించి త్వరగా పరిష్కరిస్తారు.
బిల్లు చెల్లింపు: విద్యుత్తు బిల్లులు చెల్లించేందుకు బిల్పే ద్వారా సర్వీసు నంబరు, మొబైల్ నంబరు పొందు పరిస్తే సంబంధించిన వివరాలు ప్రత్యక్షమవుతాయి.
నూతన కనెక్షన్: కొత్త కనెక్షన్ కోసం సమగ్ర వివరాలను యాప్లో పొందు పరచాల్సి ఉంటుంది. అధికారులు పరిశీలించి కనెక్షన్ ఇచ్చేందుకు చర్యలు తీసుకుంటారు.
మొబైల్ లింకింగ్: విద్యుత్తు వినియోగదారులు తమ విద్యుత్తు కనెక్షన్కు సంబంధించి ఫోన్ నంబరును అనుసంధానిస్తే విద్యుత్తు బిల్లుల సమాచారం చరవాణికి అందుతుంది.
ఎనర్జీ కాలిక్యులేటర్: దీని ద్వారా ఏ ఏ ఉపకరణానికి ఎంత విద్యుత్తు ఖర్చవుతుందో తెలుసుకోవచ్చు. నెలవారీ విద్యుత్తు వినియోగానికి సంబంధించిన మీటరు రీడింగ్ వివరాలను నమోదు చేస్తే, బిల్లు సమాచారం కనిపిస్తుంది.
కస్టమర్ కేర్: వినియోగదారులు తమ సమస్యలను ఇందులో పొందు పరచవచ్చు. అందిన సప్లై వివరాలు, అవసరమైన అన్ని లింకులు ఇందులో పొందు పరిచి ఉంటాయి.
ఫీడ్ బ్యాక్: విద్యుత్తు శాఖ అందిస్తున్న సేవలపై అభిప్రాయాలు పంచుకోవచ్చు.
కన్జంప్షన్: దీంట్లో వినియోగదారులు వాడిన యూనిట్లు, చెల్లించాల్సిన నగదు, బిల్ లెడ్జర్ వివరాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
పేమెంట్ హిస్టరీ: వినియోగదారులు నెలవారీగా చెల్లించిన విద్యుత్తు బిల్లుల సమాచారం ఇందులో ఉంటుంది.
ఎనర్జీ సేవింగ్స్ టిప్స్: విద్యుత్తు ఉపకరణాలు వాడుతున్నప్పుడు ఆచరించాల్సిన పొదుపు సూచనలు విపులంగా ఉంటాయి.
పే బిల్: సర్వీసు నంబరు నమోదు చేసుకుని నెలవారీ విద్యుత్తు బిల్లులకు సంబంధించిన నగదు చెల్లించవచ్చు.
అధికారుల వివరాలు: వినియోగదారుల పరిధిలోని అధికారుల ఫోన్ నంబర్లు లభ్యమవుతాయి. ఫోన్ చేసి సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవచ్చు.
టారిఫ్: వినియోగదారులకు సంబంధించిన టారిఫ్ వివరాలు ఇందులో పొందుపరిచి ఉంటాయి.
క్విక్పే: సర్వీసు నంబరు, చరవాణి నంబరును నమోదు చేస్తే సంబంధిత బిల్లు వివరాలు వస్తాయి. అక్కడినుంచి బిల్లు చెల్లించొచ్చు.
కరెంట్ బిల్లు క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్: ఈ మధ్య కాలంలోనే విద్యుత్ బిల్లుల చెల్లింపులు సులభతరం చేశారు. విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థల క్యూఆర్ కోడ్ విధానాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చారు. కరెంట్ బిల్లుతో పాటే క్యూఆర్ కోడ్ వచ్చే విధంగా సాంకేతికతను జోడించారు. దీన్ని స్కాన్ చేసి ఫోన్ పే, గూగుల్ పేల ద్వారా కరెంట్ బిల్లు చెల్లించవచ్చు. తద్వారా విద్యుత్తు బిల్లు చెల్లింపుల్లో ఇక ప్రయాసలు ఉండవు. బహిరంగ మార్కెట్లో వస్తువులు కొనుగోలు చేసినప్పుడు ఏ విధంగా అయితే డబ్బులు చెల్లిస్తామో అదే తరహాలో విద్యుత్ బిల్లు కూడా చెల్లించే విధంగా ఎస్పీడీసీఎల్ చర్యలు చేపట్టింది. విద్యుత్ బిల్లుపై ఉన్న క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి బిల్లు చెల్లించవచ్చు.
