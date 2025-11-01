ETV Bharat / state

ఇంటి నుంచే విద్యుత్తు సేవలు - అందుబాటులోకి ఏపీఎస్పీడీసీఎల్‌ యాప్‌

విద్యుత్తు వినియోగదారులకు మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు ఏపీఎస్పీడీసీఎల్‌ ప్రత్యేక యాప్‌ - దీని ద్వారా కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటంటే?

APSPDCL app available to electricity consumers
APSPDCL app available to electricity consumers (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 8:46 AM IST

APSPDCL app available to electricity consumers: విద్యుత్తు వినియోగదారులకు మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ సదరన్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (ఏపీఎస్పీడీసీఎల్‌) ఒక ప్రత్యేక యాప్‌ను ప్రవేశ పెట్టింది. దీనిని ఆండ్రాయిడ్‌ ఫోన్​లలో ప్లేస్టోర్‌ ద్వారా డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవచ్చు. దీని ద్వారా వచ్చిన సమస్యలను విద్యుత్తు శాఖ అధికారులు పరిశీలించి త్వరగా పరిష్కరిస్తారు.

బిల్లు చెల్లింపు: విద్యుత్తు బిల్లులు చెల్లించేందుకు బిల్‌పే ద్వారా సర్వీసు నంబరు, మొబైల్ నంబరు పొందు పరిస్తే సంబంధించిన వివరాలు ప్రత్యక్షమవుతాయి.

నూతన కనెక్షన్‌: కొత్త కనెక్షన్‌ కోసం సమగ్ర వివరాలను యాప్‌లో పొందు పరచాల్సి ఉంటుంది. అధికారులు పరిశీలించి కనెక్షన్‌ ఇచ్చేందుకు చర్యలు తీసుకుంటారు.

మొబైల్‌ లింకింగ్‌: విద్యుత్తు వినియోగదారులు తమ విద్యుత్తు కనెక్షన్‌కు సంబంధించి ఫోన్​ నంబరును అనుసంధానిస్తే విద్యుత్తు బిల్లుల సమాచారం చరవాణికి అందుతుంది.

ఎనర్జీ కాలిక్యులేటర్‌: దీని ద్వారా ఏ ఏ ఉపకరణానికి ఎంత విద్యుత్తు ఖర్చవుతుందో తెలుసుకోవచ్చు. నెలవారీ విద్యుత్తు వినియోగానికి సంబంధించిన మీటరు రీడింగ్‌ వివరాలను నమోదు చేస్తే, బిల్లు సమాచారం కనిపిస్తుంది.

కస్టమర్‌ కేర్‌: వినియోగదారులు తమ సమస్యలను ఇందులో పొందు పరచవచ్చు. అందిన సప్లై వివరాలు, అవసరమైన అన్ని లింకులు ఇందులో పొందు పరిచి ఉంటాయి.

ఫీడ్‌ బ్యాక్‌: విద్యుత్తు శాఖ అందిస్తున్న సేవలపై అభిప్రాయాలు పంచుకోవచ్చు.

కన్‌జంప్షన్‌: దీంట్లో వినియోగదారులు వాడిన యూనిట్లు, చెల్లించాల్సిన నగదు, బిల్‌ లెడ్జర్‌ వివరాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.

పేమెంట్‌ హిస్టరీ: వినియోగదారులు నెలవారీగా చెల్లించిన విద్యుత్తు బిల్లుల సమాచారం ఇందులో ఉంటుంది.

ఎనర్జీ సేవింగ్స్‌ టిప్స్‌: విద్యుత్తు ఉపకరణాలు వాడుతున్నప్పుడు ఆచరించాల్సిన పొదుపు సూచనలు విపులంగా ఉంటాయి.

పే బిల్‌: సర్వీసు నంబరు నమోదు చేసుకుని నెలవారీ విద్యుత్తు బిల్లులకు సంబంధించిన నగదు చెల్లించవచ్చు.

అధికారుల వివరాలు: వినియోగదారుల పరిధిలోని అధికారుల ఫోన్‌ నంబర్లు లభ్యమవుతాయి. ఫోన్‌ చేసి సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవచ్చు.

టారిఫ్‌: వినియోగదారులకు సంబంధించిన టారిఫ్‌ వివరాలు ఇందులో పొందుపరిచి ఉంటాయి.

క్విక్‌పే: సర్వీసు నంబరు, చరవాణి నంబరును నమోదు చేస్తే సంబంధిత బిల్లు వివరాలు వస్తాయి. అక్కడినుంచి బిల్లు చెల్లించొచ్చు.

కరెంట్​ బిల్లు క్యూఆర్‌ కోడ్‌ స్కాన్‌: ఈ మధ్య కాలంలోనే విద్యుత్​ బిల్లుల చెల్లింపులు సులభతరం చేశారు. విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థల క్యూఆర్ కోడ్ విధానాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చారు. కరెంట్ బిల్లుతో పాటే క్యూఆర్ కోడ్ వచ్చే విధంగా సాంకేతికతను జోడించారు. దీన్ని స్కాన్​ చేసి ఫోన్ పే, గూగుల్​ పేల ద్వారా కరెంట్​ బిల్లు చెల్లించవచ్చు. తద్వారా విద్యుత్తు బిల్లు చెల్లింపుల్లో ఇక ప్రయాసలు ఉండవు. బహిరంగ మార్కెట్​లో వస్తువులు కొనుగోలు చేసినప్పుడు ఏ విధంగా అయితే డబ్బులు చెల్లిస్తామో అదే తరహాలో విద్యుత్ బిల్లు కూడా చెల్లించే విధంగా ఎస్పీడీసీఎల్ చర్యలు చేపట్టింది. విద్యుత్​ బిల్లుపై ఉన్న క్యూఆర్ కోడ్​ స్కాన్​ చేసి బిల్లు చెల్లించవచ్చు.

