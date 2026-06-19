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'గోదావరిలో దూకుతున్నా' - తండ్రికి ఫోన్​లో​ చెప్పిన కానిస్టేబుల్​ వంశీ

రాజమహేంద్రవరంలో ఏపీఎస్పీ కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్యాయత్నం - గోదావరి బ్రిడ్జిపై కానిస్టేబుల్ బైక్, చెప్పులు గుర్తింపు - వంశీ కోసం గోదావరిలో వెతుకుతున్న పోలీసులు

APSP Constable Vamsi Suicide in Rajamahendravaram
APSP Constable Vamsi Suicide in Rajamahendravaram (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 4:55 PM IST

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APSP Constable Vamsi Missing in Rajamahendravaram : తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరంలో ఏపీఎస్పీ (APSP) కానిస్టేబుల్ వంశీ ఆత్మహత్యాయత్నం చేయడం తీవ్ర కలకలం రేపింది. గోదావరి వంతెన పైనుంచి దూకుతానని గురువారం రాత్రి ఒంటిగంటకు వంశీ తన తండ్రికి ఫోన్‌ చేశాడు. ఆ తర్వాత ఫోన్ స్విచ్ఛాఫ్‌ చేశాడు. బ్రిడ్జిపై వెతకగా కానిస్టేబుల్ బైకు, చెప్పులు లభ్యమయ్యాయి. వంశీ కోసం గోదావరిలో బోట్లుపై పోలీసులు తిరుగుతూ వెతుకుతున్నారు. ఓ మహిళా కానిస్టేబుల్‌ వేధింపులను తట్టుకోలేకే ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నట్లు వంశీ ఫోన్‌లో చెప్పాడని, ఆతని తండ్రి తెలిపారు.

రాజమహేంద్రవరంలో ఏపీఎస్పీ కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్యాయత్నం - మహిళా పోలీస్ వేధింపులే కారణమా? (ETV)

పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే, తూర్పుగోదావరి జిల్లా శ్రీరాంపురానికి చెందిన ఏపీఎస్పీ కానిస్టేబుల్ చంద్రమళ్ల వంశీ నిన్న అర్ధరాత్రి ఆత్మహత్యాయత్నం చేశారు. గురువారం రాత్రి 1 గంటకు తండ్రికి ఫోన్ చేసిన కానిస్టేబుల్ వంశీ, తాను రాజమహేంద్రవరంలోని రోడ్ కం రైలు బ్రిడ్జిపై నుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. వెంటనే ఫోన్ స్విచ్ఛాఫ్ చేశాడు. ఆందోళనకు గురైన కుటుంబసభ్యులు వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. హుటాహుటిన ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు రైలు కం రోడ్డు బ్రిడ్జిపై వెతకగా వంశీకి చెందిన బైక్, చెప్పులు కనిపించాయి. వాటిని స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు, నదిలో వంశీ మృతదేహం కోసం విస్తృతంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.

మహిళ కానిస్టేబుల్​తో సన్నిహితంగా : ఇవాళ ఉదయం కాకినాడ నుంచి ఎస్టీఆర్​ఎఫ్ బృందాలను రప్పించిన పోలీసులు, నదిలో విస్తృతంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. జాలరులు, గజ ఈతగాళ్లు సైతం బోట్లలో తిరుగుతూ మృతదేహం కోసం గాలిస్తున్నా, ఇప్పటివరకూ మృతదేహం లభ్యం కాలేదు. కొన్నేళ్లుగా కాకినాడ ఏపీఎస్పీ( APSP) 3వ బెటాలియన్​లో వంశీ కానిస్టేబుల్​గా విధులు నిర్వహిస్తూ ప్రస్తుతం సెలవులో ఉన్నాడు.

కానిస్టేబుల్ వంశీ, రాజమహేంద్రవరంలో ఓ మహిళ కానిస్టేబుల్​తో సన్నిహితంగా ఉండేవాడని సమాచారం. ఈ క్రమంలో తనను పెళ్లి చేసుకోవాలని కోరగా నిరాకరించాడని పోలీసులకు కొంత కాలం క్రితం ఆ మహిళ కానిస్టేబుల్ ఫిర్యాదు చేసింది. దీనిపై ఇటీవల వంశీ సహా కుటుంబసభ్యులను పిలిపించిన స్థానిక పోలీసు స్టేషన్ సీఐ, వారికి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఆ మహిళ కానిస్టేబుల్​ను పెళ్లి చేసుకోవాలని గట్టిగా చెప్పినట్లు సమాచారం.

మరో రెండు రోజుల్లో నిశ్చితార్థం : ఇదే సమయంలో కుటుంబసభ్యులు వంశీకి మరో యువతితో పెళ్లి సంబంధం కుదిర్చారు. మరో రెండు రోజుల్లో నిశ్చితార్థం చేసేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో నిన్న (గురువారం) సాయంత్రం మరోసారి యువతి ఫిర్యాదు చేయడంతో పోలీసులు, వంశీ కుటుంబసభ్యులకు మరోసారి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి పెళ్లి చేసుకోవాలని కోరినట్లు బంధువులు తెలిపారు. దీంతో ఏం చేయాలో తోచక మనస్తాపం చెందిన వంశీ అర్దరాత్రి ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చినట్లు కుటుంబసబ్యులు తెలిపారు.

అనంతరం తన తండ్రికి ఫోన్ చేసి ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నట్లు చెప్పారని వివరించారు. మహిళ కానిస్టేబుల్ ఫిర్యాదు, వేధింపులు, మానసిక వేదనతోనే వంశీ ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని కుటుంబసభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఘటనపై పోలీసు ఉన్నతాధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. వంశీ ఆత్మహత్య చేసుకున్నారా? లేక బైక్ చెప్పులను బ్రిడ్జిపై పెట్టి ఎటైనా వెళ్లారా? అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మృతదేహం దొరికితే తప్ప ఆత్మహత్య నిర్దారించలేమని పోలీసులు చెబుతున్నారు.

'మా ఆత్మహత్యకు ఎవరూ కారణం కాదు' అసలేం జరిగుంటుంది!

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