పెండింగ్ మున్సిపాలిటీలపై ఎస్ఈసీ ఫోకస్ - తొలి విడత పంచాయతీలతోపాటే ఎన్నికలు!
APSEC Pending Municipal Elections : రాష్ట్రంలో పెండింగ్లో ఉన్న 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై ఎస్ఈసీ దృష్టి సారించింది. వీటిని పంచాయతీల ఎన్నికలతోపాటే నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 8:09 AM IST
ఆంధ్రప్రదేశ్లో తొలి విడతగా ఈ నెల 26న నిర్వహించనున్న పంచాయతీల ఎన్నికలతోపాటే పెండింగ్లోని 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. కలెక్టర్లు, ఎస్పీల సూచనల మేరకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం(ఎస్ఈసీ) ఈ నిర్ణయానికి వచ్చింది. దీనిపై ఒకటి, రెండు రోజుల్లో ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది. ఈ నెల 26న సుమారు 4000ల పంచాయతీలకు తొలి విడతలో పోలింగ్ జరగనుంది. ఈ క్రమంలోనే పెండింగ్లోని రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడ, శ్రీకాకుళం, మంగళగిరి-తాడేపల్లి నగరపాలక సంస్థలతోపాటు 19 పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీలకు ఎన్నికల నిర్వహణకు పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధిశాఖ ఏర్పాట్లు చేసింది. ఈ మేరకు ఎస్ఈసీకి శనివారం లేఖ రాసింది.
వీటికి మళ్లీ ప్రత్యేకంగా పోలింగ్ నిర్వహించడం కంటే తొలి దశ పంచాయతీ ఎన్నికలతోపాటే పూర్తిచేయాలని ఎస్ఈసీ భావిస్తోంది. ఈ మేరకు పోలింగ్ సిబ్బంది, పోలీసు బందోబస్తు పరంగా సంసిద్ధతపై సోమవారం కలెక్టర్లు, ఎస్పీల అభిప్రాయాన్ని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా తెలుసుకున్నారు. సున్నిత, అత్యంత సున్నిత పంచాయతీలను తొలి విడత పోలింగ్లో చేర్చొద్దని కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. ఎన్నికలు నిర్వహించాల్సిన పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు సమీపంలోని గొడవలకు ఆస్కారం లేని పంచాయతీలను తొలిదశలో చేరిస్తే సిబ్బంది, పోలీస్ బందోబస్తు పరంగా ఎలాంటి ఇబ్బందీ ఉండదని తెలిపారు.
మరోవైపు రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు పూర్తయిన నగరపాలక సంస్థలు, పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీల్లో ఈ నెల 23న డిప్యూటీ మేయర్, మున్సిపల్ వైస్ఛైర్మన్ల ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నారు. 18లోగా సభ్యులకు (కార్పొరేటర్లు/కౌన్సిలర్లు) నోటీసులు జారీ చేసి 23న పరోక్ష విధానంలో ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తి చేయనున్నారు. ఏదైనా కారణాలతో వాయిదా పడితే 24న ఎన్నికలు నిర్వహిస్తారు. ఆ రోజు కూడా ప్రక్రియ పూర్తికాకపోతే, వెంటనే ఎస్ఈసీ దృష్టికి తీసుకెళ్లి తదుపరి ఆదేశాలు పొందాలని స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ (ఎస్ఈసీ) అనిల్ చంద్ర పునేఠా ఇటీవల ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే.