3 దశల్లో పల్లె పోరు - ఈనెల 13న నోటిఫికేషన్లు
AP Panchayat Elections 2026: రాష్ట్రంలో 13,171 పంచాయతీలకు మూడు దశల్లో పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. ఈ మేరకు ఈనెల 13న రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేయనుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 9:24 AM IST
ఏపీలో 13,171 పంచాయతీలకు మూడు దశల్లో పోలింగ్ నిర్వహణకు ఈ నెల 13న రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (ఎస్ఈసీ) నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వనుంది. ఈ నెల 26, 29, డిసెంబర్ 2న మూడు దశల్లో వీటిని పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. తొలి దశ ఎన్నికల వరకే 13న నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలని ఎన్నికల సంఘం తొలుత నిర్ణయం తీసుకుంది. మిగిలిన రెండు దశల పోలింగ్కు 16, 19 తేదీల్లో నోటిఫికేషన్లు జారీ చేయాలని భావించింది. అయితే తాజా నిర్ణయం ప్రకారం 13న మూడు దశల పంచాయతీల పోలింగ్కూ ఒకేసారి నోటిఫికేషన్లు జారీ చేయనున్నారు.
మరోవైపు తొలి దశలో పంచాయతీలతో పాటు పెండింగ్లోని 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు పోలింగ్ నిర్వహించేందుకు ఎన్నికల సంఘం చేస్తున్న కసరత్తు కొలిక్కి వచ్చింది. మొదటి దశలో ఏయే పంచాయతీలకు పోలింగ్ నిర్వహించాలన్నది కలెక్టర్లు ఎస్ఈసీకి ప్రతిపాదనలు చేశారు. 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థలతో కలిపి పోలింగ్ నిర్వహించనున్నందున, తొలి దశలో పంచాయతీల సంఖ్య సాధ్యమైనంత తక్కువ ఉంటే మేలని కలెక్టర్లు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మిగతా పంచాయతీలకూ మరో రెండు దశల్లో పోలింగ్ నిర్వహించేలా నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఎన్నికల సంఘానికి సూచిస్తున్నారు.
రేపు ఎస్ఈసీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ : మూడు దశల్లో పంచాయతీల్లో పోలింగ్ నిర్వహణకు సన్నద్ధతపై చర్చించేందుకు రేపు (గురువారం) కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ (ఎస్ఈసీ) పునేఠా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించనున్నారు.
30 పంచాయతీలకు ఎన్నికలు లేనట్లే : మరోవైపు తిరుపతి జిల్లాలో పంచాయతీ ఎన్నికల నిర్వహణకు న్యాయపరమైన చిక్కులు ఎదురవుతున్నాయి. వివిధ గ్రామ పంచాయతీల విలీనం, విభజనలకు సంబంధించి న్యాయస్థానాల్లో కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. దీంతో 30 పంచాయతీలకు ఎన్నికలు నిర్వహించడం లేదు. ఈ మేరకు మంగళవారం నాడు కలెక్టర్, జిల్లా ఎన్నికల అధికారి వెంకటేశ్వర్ పేర్కొన్నారు. ఈ జాబితాలో శ్రీకాళహస్తి, వడమాలపేట, కోడూరు, పుల్లంపేట, చంద్రగిరి, కేవీబీపురం, పాకాల, బాలాయపల్లి, డక్కిలి, రామచంద్రాపురం తదితర మండలాల్లోని పంచాయతీలున్నాయి.
గతంలో గ్రామాల విలీనం, పంచాయతీల విభజన, కొత్త పంచాయతీల ఏర్పాటు తదితర అంశాలపై జారీ చేసిన ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులను సవాల్ చేస్తూ పలువురు న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయించారు. కొన్ని పంచాయతీల పరిధి మార్పులు, మరికొన్ని గ్రామాలను ఇతర పంచాయతీల్లో విలీనం చేయడంపై వివాదాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో మొత్తం 30 పంచాయతీల్లో 280 వార్డులు, 280 పోలింగ్ కేంద్రాలకు సంబంధించిన ఎన్నికల ప్రక్రియ నిలిచిపోయింది.
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