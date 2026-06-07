ఏపీలో విస్తరిస్తున్న నైరుతి రుతుపవనాలు - ఈసారి సాధారణం కంటే కొంత తక్కువగానే వర్షాలు
వాతావరణ మార్పులతో కురిసే వర్షాలు కొంతమేర లోటు భర్తీ చేసే అవకాశం - ఈసారి రుతుపవనాల గమనంలో తరచూ విరామాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉందన్న విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 7, 2026 at 1:57 PM IST
AP Monsoon 2026 : రాష్ట్రంలో నైరుతి రుతుపవనాలు విస్తరిస్తున్నాయి. ఈ ఏడాది సాధారణ స్థాయి కంటే కొంత తక్కువగా వర్షం కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. వాతావరణ మార్పులతో కురిసే వర్షాలు కొంతమేర లోటు భర్తీ చేసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. ఈసారి రుతుపవనాల గమనంలో తరచూ విరామాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వివరించింది. కొన్నిరోజులు వర్షాలు, మరికొన్ని రోజులు పొడి వాతావరణం ఉండనుందని వెల్లడించింది.
వాతావరణ పరిస్థితుల మేరకు పంట ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోవాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది. పోలవరం, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, డాక్టర్ బీర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, వైఎస్సార్ కడప, నెల్లూరు జిల్లాల్లో సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. సత్యసాయి, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో తక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిపింది.
ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో సాధారణం కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ వివరించింది. బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో సాధారణం కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం కురిసే అవకాశం ఉ్నట్లు పేర్కొంది. శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం, విశాఖ, అనకాపల్లి, అల్లూరి సీతారామరాజు, కాకినాడ, కృష్ణా జిల్లాల్లో సాధారణ వర్షపాతం కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.