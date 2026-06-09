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ఏపీకి రెయిన్​ అలర్ట్​ - రేపు ఆ జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు

రాష్ట్రంలో రేపు(బుధవారం) అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు - ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ

AP Rain Alert
AP Rain Alert (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 8:52 PM IST

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Rain Alert in AP : రాష్ట్రంలో రేపు(బుధవారం) అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. అల్లూరి సీతారామరాజు, పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు, గుంటూరు, మార్కాపురం, ప్రకాశం, నెల్లూరు, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, వైఎస్సార్ కడప, చిత్తూరు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. మిగతా జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.

ఆకస్మికంగా ఈదురుగాలులు, ఉరుములతో వర్షం పడే సమయంలో ప్రజలు చెట్ల కింద, విద్యుత్ స్తంభాలు, హోర్డింగ్స్ కింద నిలబడొద్దని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది. పొలాల్లో పనిచేసే రైతులు, పశువులకాపరులు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలిపింది. ఆకాశం మేఘావృతమై ఉరుములు వినిపించిన వెంటనే సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని హెచ్చరించింది. వర్షపు గాలుల వల్ల ఎక్కడైనా విద్యుత్ వైర్లు తెగిపడి ఉంటే వాటిని గమనిస్తూ, వాటికి వీలైనంత దూరంగా ఉండాలని చెప్పింది.

AP Weather Updates : మరోవైపు రేపు (బుధవారం) విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో 41 నుంచి 42 డిగ్రీల మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని వివరించింది. శ్రీకాకుళం, అనకాపల్లి, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో 40 నుంచి 41 డిగ్రీల మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ పేర్కొంది.

మరోవైపు ఇవాళ కాకినాడ జిల్లాలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. తుని, అన్నవరం మండల కేంద్రాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది. ఈదురుగాలుల ధాటికి అన్నవరం శివారు ప్రాంతమైన మండపం కూడలి వద్ద భారీ వృక్షాలు, విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. గాలి తీవ్రతకు పలు దుకాణాల పైకప్పు రేకులు ఎగిరిపడ్డాయి. మండపం, పారుపాక గ్రామాలకు వెళ్లే ప్రధాన దారిలో పెద్ద చెట్లు విరిగిపడ్డాయి. దీంతో ఆయా గ్రామాలకు రాకపోకలు స్తంభించాయి. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న అధికారులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని చెట్లను తొలగించి, రాకపోకలను పునరుద్ధరించారు.

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