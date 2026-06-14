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బంగాళాఖాతంలో విస్తరించిన ద్రోణి - రేపు పలు జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు

బంగాళాఖాతంలో విస్తరించి ఉన్న ద్రోణి - రేపు పలు జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం - ప్రజలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్న విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ

Rain Alert in AP
Rain Alert in AP (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 9:48 PM IST

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AP Rain Alert : పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం, దక్షిణ కోస్తాంధ్ర నుంచి తమిళనాడు వరకు నైరుతి బంగాళాఖాతం మీదుగా ద్రోణి విస్తరించి ఉంది. దీని ప్రభావంతో సోమవారం పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, పల్నాడు, ప్రకాశం, మార్కాపురం, నెల్లూరు, నంద్యాల, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు తెలిపారు.

అటు శ్రీకాకుళం, పోలవరం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ, గుంటూరు, బాపట్ల, చిత్తూరు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. ఈదురుగాలులు, ఉరుములతో వర్షం పడే సమయంలో ప్రజలు చెట్లు, హోర్డింగుల వద్ద నిలబడవద్దని సూచించారు. ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద నీటిని దిగువకు విడదల చేస్తున్నందున కృష్ణా నది పరివాహక ప్రాంత ప్రజలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.

మరోవైపు ఇవాళ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం దంచికొట్టింది. విజయనగరం జిల్లా నెల్లిమర్లలో 38 మిల్లీమీటర్లు, గుర్లలో 35.7 మిల్లీమీటర్లు, శ్రీసత్యసాయి జిల్లా మడకశిరలో 33 మిల్లీమీటర్లు, శ్రీకాకుళం జిల్లా లావేరులో 32 మిల్లీమీటర్లు, మన్యం జిల్లా సీతంపేటలో 32 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లాలో పలు చోట్ల ఈదురుగాలులు కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. విజయనగరం, గంట్యాడ, ఎల్​ కోట మండలాల్లో వాన దంచికొట్టింది. గాలుల ప్రభావంతో విద్యుత్ సరఫరాకి అంతరాయం ఏర్పడింది. విజయనగరంలో అక్కడక్కడ వడగళ్ల వాన పడింది. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో గుమ్మలక్ష్మిపురం, గురుగుబిల్లి, సీతంపేట మండలాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది.

జలమయమైన లోతట్టు ప్రాంతాలు : రాయలసీమ జిల్లాల్లో వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. కర్నూలు జిల్లా ఆదోని రెవెన్యూ డివిజన్ పరిధిలో భారీ వర్షం కురిసింది. దీంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ప్రధాన రహదారులపైకి వరద చేరింది. లంగర్ బావి వీధి, మున్సిపల్ మెయిన్ రోడ్, శ్రీనివాస్ భవన్, ప్రాంతాల్లో మోకాళ్లలోతు నీటితో రోడ్లు చెరువులను తలపించాయి. ఆలూరులో కురిసిన వర్షాలకు వాగులు పొంగి పొర్లాయి. కళ్లి వంక ఉద్ధృతికి ఆలూరు -గుంతకల్లు వెళ్లే రహదారిలో వాహనాలు నిలిచాయి.

కోసిగిలో అత్యధికంగా 10 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. హోళగుంద, పెద్దకడబూరు, మంత్రాలయం, ఎమ్మిగనూరు, కౌతాళం, గోనెగండ్లలో వర్షాలకు వాగులు వంకలు పొంగి పొర్లాయి. హంద్రీ వాగు పొంగి పత్తికొండ -ఆదోని ప్రధాన రహదారిలో వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ఆదోని మండలం బసాపురంలో మేక వంక ఉద్ధృతికి గ్రామంలోకి నీరు చేరింది. అత్యవసర పనుల కోసం వెళ్లే వారిని గ్రామస్థులే ట్రాక్టర్ల సహాయంతో వంక దాటించారు.

పెద్ద హరివాణంలో చిన్న వంక పొంగింది. బి.అగ్రహారం వంక పొంగి ఎమ్మిగనూరు- పత్తికొండ మధ్య ట్రాఫిక్‌ స్తంభించింది. దొడ్డిమేకల వంక వద్ద వంతెన పైనుంచి నీరు ప్రవహిస్తోంది. గంజహళ్లిలో మల్లెల వాగు పొంగింది. పాఠశాల ఆవరణ చెరువును తలపించింది. పత్తికొండ, ఆస్పరి, దేవనకొండ మండలాల్లో వర్షానికి హంద్రీలో ప్రవాహం పెరిగింది. గాజులదిన్నె జలాశయంలోకి 2000ల క్యూసెక్కుల వరద వస్తోందని అధికారులు తెలిపారు.

Heavy Rains in AP : ఎమ్మిగనూరులో భారీ వర్షానికి చేనేతల మగ్గం గుంతల్లో నీరు చేరింది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షానికి ముగతిపేట, లక్ష్మీపేట, శివన్ననగర్ కాలనీల్లో మగ్గాల గుంతల్లో మోకాళ్ల పైకి నీరు చేరడంతో మగ్గం పనులు నిలిచిపోయాయి. వర్షం కారణంగా ఎమ్మిగనూరు-కర్నూలు ప్రధాన రహదారిపై పశువులను ఉంచి విక్రయించారు. రహదారిపై పశువులను విక్రయించడంతో వాహనాల రాకపోకలకు ఇబ్బందులు ఏర్పడ్డాయి.

అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండ నియోజకవర్గంలో భారీ వర్షం లోతట్టు ప్రాంతాలను ముంచింది. కూడేరు మండలంలో చీనీ తోటలోకి వర్షపు నీరు చేరింది. అనేక గ్రామాల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచింది. విడపనకల్లు, ఉరవకొండ, వజ్రకరూరులో భారీ వర్షం కురిసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. శ్రీసత్యసాయి జిల్లా హిందూపురం నియోజకవర్గంలో భారీ వర్షం కురిసింది. లేపాక్షి, చిలమత్తూరులో గాలివాన బీభత్సం సృష్టించింది. కోడూరులో 100 ఏళ్ల నాటి వేప చెట్టు కూలి ఇల్లు దెబ్బతింది. హిందూపురంలో 23.4 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. అత్యవసమైతే తప్ప బయటకు రావొద్దని ప్రజలను హెచ్చరించారు. మరో 24 గంటలు విద్యుత్‌ శాఖ అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.


నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావం - రేపు పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు

నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావం.. రాష్ట్రంలో ఇక వానలే వానలు

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