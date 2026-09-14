రెయిన్ అలర్ట్ - ఏపీలో రెండు రోజుల పాటు మోస్తరు వర్షాలు
రేపు, ఎల్లుండి కోస్తా జిల్లాల్లో తేలిక నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ పేర్కొంది. మిగతా జిల్లాల్లోనూ చెదురుమదురుగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 10:40 PM IST
Heavy Rain Alert in AP : వాయువ్య బంగాళాఖాతం ఆనుకుని కర్ణాటక నుంచి తమిళనాడు మీదుగా నైరుతి బంగాళాఖాతం వరకు ద్రోణి విస్తరించి ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. దీనితోపాటు ఒడిశా-బంగాల్ తీరాల మీదుగా ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతుందని పేర్కొంది. వీటి ప్రభావంతో మంగళవారం, బుధవారాల్లో కోస్తా జిల్లాలు, నంద్యాల, అనంతపురం, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. మిగతా జిల్లాల్లోనూ చెదురు మదురుగా తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వివరించింది. అదేవిధంగా పిడుగులు, ఈదురుగాలులతో వర్షాలు పడే సమయంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించింది.
మరోవైపు ఇవాళ ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో పలుచోట్ల భారీ వర్షం కురిసింది. గుంటూరు నగరంలో ఉరుములు, మెరుపులతో వాన దంచికొట్టింది. తాడికొండ, మేడికొండూరు.నరసరావుపేట, పిడుగురాళ్ల, సత్తెనపల్లిలో భారీ వర్షం పడింది. కోనసీమ జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో మోస్తరు వర్షం కురిసింది. వర్షం వల్ల ప్రధాన రహదారులు జలమయమయ్యాయి. దీంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఎల్నినో నేపథ్యంలో వానలు కురవడంతో రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
Heavy Rains in AP : రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు అల్లూరి జిల్లా పాడేరు ఏజెన్సీలో వాగులు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. చింతపల్లి మండలం గొర్రెలమెట్ట- లక్ష్మీపురం గ్రామాల మధ్య వాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. రాకపోకలకు గిరిజనులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. వాగు దాటేందుకు ద్విచక్ర వాహనాలు మోసుకుని వెళ్తున్నారు.