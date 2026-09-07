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ఏపీ రెయిన్ అలర్ట్ - పలు ప్రాంతాల్లో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం

గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్ జారీ -మరో 3 గంటల్లో పలుచోట్ల మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం -పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్న విపత్తుల సంస్థ

AP Rain Alert
ఏపీ రెయిన్​ అలర్ట్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 7:24 PM IST

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AP Rain Alert : రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షం పడే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. ఈ మేరకు గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం జిల్లాలకు రెడ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. మరో మూడు గంటల్లో పలు చోట్ల మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు పేర్కొంది. గురజాల, మాచర్ల, దర్శి, కందుకూరు, ఒంగోలు, బాపట్ల, గుంటూరు, పిడుగురాళ్ల, నరసరావుపేట, చిలకలూరిపేట వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వెల్లడించింది. గంటకు 50 కిలోమీటర్ల నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని చెప్పింది. ప్రజలు, రైతులు, వాహనదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెట్లు, కరెంట్‌ స్తంభాల కింద నిలబడవద్దని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది.

ఏపీలో పలు ప్రాంతాల్లో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం (ETV Bharat)

Rain Alert in AP : ఈ క్రమంలోనే పలు ప్రాంతాల్లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. కారు మబ్బులు కమ్ముకొని వాన దంచికొట్టింది. దీంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. రోడ్లపై వాన నీరు చేరడంతో వాహనదారులు, బాటసారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. బాపట్ల జిల్లాల్లో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం కురిసింది. దీంతో జాతీయ రహదారి వెంట వీ కన్వెన్షన్ సమీపంలోని సూచిక బోర్డు నెలకొరిగి కొంతదూరం వెళ్లిపోవడంతో పాటు స్తంభం విరిగిపడింది. ఆ సమయంలో రోడ్డుపై వాహనాల రాకపోకలు లేకపోవడంతో ప్రమాదం తప్పింది. ఈ చిత్రాన్ని చూసి వాహనదారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

సాధారణంగా జాతీయ రహదారులపై ఏర్పాటు చేసే బోర్డులు బలంగా ఉంటాయి. కానీ ఈదురుగాలులకు ఇది పడిపోవటంపై వారు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు బోర్డు నెలకొరగడంతో వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. వెంటనే దీనిని తొలగించి ట్రాఫిక్​ను క్రమబద్ధీకరించాలని వాహనదారులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేటలో ఒక్కసారిగా భారీ వర్షం కురిసింది. దీంతో రైతులు, ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

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