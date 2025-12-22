విద్యార్థులకు కీలకమైన అప్డేట్ - ఈ-ఏపీసెట్ పరీక్షల తేదీలు ప్రకటించిన విద్యాశాఖ
ఏపీలో ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్షల షెడ్యూల్ విడుదల - మే 12 నుంచి ఈఏపీసెట్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 22, 2025 at 10:37 PM IST
APSCHE Released Cets 2026 Schedule: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విద్యార్థులకు కీలకమైన అప్డేట్ వచ్చింది. ఏపీలోని 2026-27 విద్యా సంవత్సరంలో పలు యూజీ, పీజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్షల షెడ్యూల్ను ఉన్నత విద్యామండలి (ఏపీఎస్సీహెచ్ఈ) తాజాగా ప్రకటించింది. షెడ్యూల్ ప్రకారం ఏపీ ఈఏపీసెట్(ఏపీ ఈఏపీసెట్ 2026) పరీక్షలను మే 12 నుంచి 20వ తేదీ మధ్య వివిధ తేదీల్లో జరగనున్నట్లు ఏపీ ఉన్నత విద్యామండలి కార్యదర్శి ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.
పరీక్షా షెడ్యుళ్లు - తేదీల వివరాలు
- ఏపీ ఈఏపీసెట్ (ఇంజినీరింగ్) పరీక్ష: మే 12, 13, 14, 15, 18 తేదీల్లో
- ఏపీ ఈఏపీసెట్ (అగ్రికల్చర్, ఫార్మా విభాగం) పరీక్ష: మే 19, 20 తేదీల్లో
- ఏపీ ఈసెట్ - ఏప్రిల్ 23న (రెండు సెషన్లలో)
- ఏపీ ఐసెట్ - ఏప్రిల్ 28న (రెండు సెషన్లలో)
- ఏపీ పీజీఈసెట్ - ఏప్రిల్ 29, 30, మే 2 తేదీల్లో (ఆరు సెషన్లలో)
- ఏపీ పీజీసెట్ - మే 5, 8, 9, 10, 11 తేదీల్లో (10 సెషన్లలో)
- ఏపీ లాసెట్ - మే 4 (ఒక సెషన్)
- ఏపీ ఎడ్సెట్ - మే 4 (ఒక సెషన్)
ప్రవేశ పరీక్షల దరఖాస్తుల గడువు పొడిగింపు
