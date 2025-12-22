ETV Bharat / state

విద్యార్థులకు కీలకమైన అప్‌డేట్‌ - ఈ-ఏపీసెట్‌ పరీక్షల తేదీలు ప్రకటించిన విద్యాశాఖ

ఏపీలో ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్షల షెడ్యూల్‌ విడుదల - మే 12 నుంచి ఈఏపీసెట్‌

Apsche Released Cets 2026 schedule
Apsche Released Cets 2026 schedule (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 22, 2025 at 10:37 PM IST

1 Min Read
APSCHE Released Cets 2026 Schedule: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విద్యార్థులకు కీలకమైన అప్‌డేట్‌ వచ్చింది. ఏపీలోని 2026-27 విద్యా సంవత్సరంలో పలు యూజీ, పీజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్షల షెడ్యూల్‌ను ఉన్నత విద్యామండలి (ఏపీఎస్సీహెచ్​ఈ) తాజాగా ప్రకటించింది. షెడ్యూల్‌ ప్రకారం ఏపీ ఈఏపీసెట్‌(ఏపీ ఈఏపీసెట్ 2026) పరీక్షలను మే 12 నుంచి 20వ తేదీ మధ్య వివిధ తేదీల్లో జరగనున్నట్లు ఏపీ ఉన్నత విద్యామండలి కార్యదర్శి ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.

పరీక్షా షెడ్యుళ్లు - తేదీల వివరాలు

  • ఏపీ ఈఏపీసెట్‌ (ఇంజినీరింగ్‌) పరీక్ష: మే 12, 13, 14, 15, 18 తేదీల్లో
  • ఏపీ ఈఏపీసెట్ (అగ్రికల్చర్‌, ఫార్మా విభాగం) పరీక్ష: మే 19, 20 తేదీల్లో
  • ఏపీ ఈసెట్‌ - ఏప్రిల్‌ 23న (రెండు సెషన్లలో)
  • ఏపీ ఐసెట్‌ - ఏప్రిల్‌ 28న (రెండు సెషన్లలో)
  • ఏపీ పీజీఈసెట్‌ - ఏప్రిల్‌ 29, 30, మే 2 తేదీల్లో (ఆరు సెషన్లలో)
  • ఏపీ పీజీసెట్‌ - మే 5, 8, 9, 10, 11 తేదీల్లో (10 సెషన్లలో)
  • ఏపీ లాసెట్‌ - మే 4 (ఒక సెషన్‌)
  • ఏపీ ఎడ్‌సెట్‌ - మే 4 (ఒక సెషన్‌)

ప్రవేశ పరీక్షల దరఖాస్తుల గడువు పొడిగింపు

విద్యార్థులకు అలర్ట్ - వివిధ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ షెడ్యూల్ విడుదల

