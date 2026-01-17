ETV Bharat / state

19వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్‌ నెల శ్రీవారి ఆర్జిత సేవల టికెట్ల విడుదల

శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్ - జనవరి 19 నుంచి అందుబాటులోకి రానున్న ఏప్రిల్‌ నెల శ్రీవారి ఆర్జిత సేవల టికెట్లు, వెబ్‌సైట్‌లో మాత్రమే టికెట్లు బుక్‌ చేసుకోవాలని సూచించిన టీటీడీ అధికారులు

April Month Srivari Arjitha Seva Tickets To Be Released on 19th
April Month Srivari Arjitha Seva Tickets To Be Released on 19th (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 10:29 PM IST

April Month Srivari Arjitha Seva Tickets To Be Released on 19th: శ్రీవారి భక్తుల సౌకర్యార్థం 2026 ఏప్రిల్‌ నెలకు సంబంధించి శ్రీవారి ఆర్జిత సేవల (సుప్రభాతం, తోమాల, అర్చన, అష్టదళ పాదపద్మారాధన సేవ) టికెట్లను జనవరి 19వ తేదీన ఉదయం 10 గంటలకు టీటీడీ ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేయనుంది. అందుకుగాను ఎలక్ట్రానిక్‌ లక్కీడిప్‌ రిజిస్ట్రేషన్​ను ఈ నెల 21న ఉదయం 10 గంటల వరకు ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

ఆర్జిత సేవల టికెట్ల వివరాలు: ఈ-టికెట్లు పొందిన వారు జనవరి 21 నుంచి 23వ తేదీ వరకూ మధ్యాహ్నం 12 గంటల లోపు సొమ్ము చెల్లిస్తే దర్శన టికెట్లు మంజూరవుతాయి. అదే విధంగా జనవరి 22వ తేదీన ఉదయం 10 గంటలకు కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్‌సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకార సేవా, సాలకట్ల తెప్పోత్సవాలు, సాలకట్ల వసంతోత్సవాల టికెట్లను సైతం ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేస్తారు. వర్చువల్‌ సేవలు, వాటికి సంబంధించిన దర్శన స్లాట్ల కోటాను మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు టీటీడీ ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేయనుంది.

జనవరి 23వ తేదీన ఉదయం 10 గంటలకు అంగప్రదక్షిణ టోకెన్ల కోటాను కూడా విడుదల చేయనున్నారు. ఉదయం 11 గంటలకు శ్రీవాణి ట్రస్టు బ్రేక్‌ దర్శన టికెట్ల కోటా, మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధిగ్రస్థులు, దివ్యాంగులకు ఉచిత ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టోకెన్ల కోటానూ ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేస్తారు. ఇక జనవరి 24న ఉదయం 10 గంటలకు ప్రత్యేక ప్రవేశదర్శనం రూ. 300 టికెట్ల కోటాను ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేస్తారు.

బుకింగ్ వెబ్‌సైట్‌లో మాత్రమే: అనంతరం అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకల్లా తిరుమల, తిరుపతిలో అద్దె గదుల బుకింగ్‌ కోటాను విడుదల చేస్తారు. రానున్న మార్చి నెలకు సంబంధించిన శ్రీవారి సేవ, పరకామణి సేవ కోటానూ ఈనెల 27వ తేదీన మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు విడుదల చేస్తారు. భక్తులు https://ttdevasthanams.ap.gov.in వెబ్‌సైట్‌లో మాత్రమే తమ టికెట్లను బుక్‌ చేసుకోవాలని టీటీడీ అధికారులు ఇప్పటికే సూచించారు.

