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నిరుద్యోగులకు గుడ్​న్యూస్ - ఉద్యోగాల భర్తీకి 15న ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్‌

ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీపికబురు అందించింది. ఇందులో భాగంగా ఈ నెల 15వ తేదీన ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేయనుంది.

APPSC Group-1 Notification 2026
15న ఏపీపీఎస్సీ ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 9:51 AM IST

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Preliminary Notification for Job Calendar 2026 : ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీపికబురు అందించింది. జాబ్‌ క్యాలెండర్‌లో ప్రకటించిన ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రక్రియను వేగవంతం చేసింది. ఇందులో భాగంగా ఈ నెల 15వ తేదీన ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ప్రాథమిక (షార్ట్‌) నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేయనుంది. పోలీస్ శాఖ మినహా ఏపీపీఎస్సీ ద్వారా భర్తీ చేసే మిగతా ఉద్యోగాలకు ఈ ప్రకటన వెలువడనుంది.

ఈ నెల 15న రాబోయే షార్ట్ నోటిఫికేషన్‌లో కేవలం పోస్టుల వివరాలు, దరఖాస్తుల స్వీకరణ తేదీలు, పరీక్షల షెడ్యూల్ మాత్రమే ఉంటాయి. సిలబస్, రిజర్వేషన్ రోస్టర్ తదితర వివరాలతో కూడిన పూర్తిస్థాయి నోటిఫికేషన్‌ను అక్టోబరు మొదటి వారంలో విడుదల చేయనున్నారు. అభ్యర్థుల వయోపరిమితికి జులై 1వ తేదీని గీటురాయిగా పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. కొత్తగా చదువు పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు ఏపీపీఎస్సీ వెబ్‌సైట్‌లో వన్‌ టైం రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకోవాలి. ఇప్పటికే రిజిస్టర్ చేసుకుని అదనపు అర్హతలు సాధించినవారు తమ వివరాలను అప్‌డేట్‌ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

గ్రూప్‌-1 జాబితాలో మార్పులు : గ్రూప్‌-1 పోస్టుల జాబితాకు ప్రభుత్వం పలు సవరణలు చేసింది. ఈ మేరకు సాధారణ పరిపాలన శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేయడంతో సాంకేతిక సమస్యలు దాదాపు తొలిగిపోయాయి. ఆర్థిక శాఖ ఇటీవల 149 పోస్టుల భర్తీకి అనుమతి ఇచ్చింది. అయితే ఆ జాబితాలో వయోజన విద్య సహాయ సంచాలకులు (4), డీఈవో (14) పోస్టులను పేర్కొనలేదు. ఇప్పుడు వాటిని కూడా గ్రూప్‌-1లో చేర్చడంతో మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య 167కు చేరింది.

  • ఇప్పటి వరకు గ్రూప్‌-1 జాబితాలో ఉన్న ఎంపీడీఓ పోస్టును ఈ జాబితా నుంచి తొలగించారు.
  • జిల్లా పంచాయతీ అధికారి స్థానంలో డివిజనల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ అధికారి పోస్టును చేర్చారు.
  • డివిజనల్‌ అగ్నిమాపక అధికారి పోస్టును జిల్లా అగ్నిమాపక అధికారి (DFO-ఫైర్‌ సర్వీసెస్‌)గా మార్చారు.
  • వయోజన విద్య అసిస్టెంట్‌ డైరెక్టర్‌/ప్రాజెక్టు అధికారి, డీఎస్పీ (కమ్యూనికేషన్స్), డీఈఓ పోస్టులను కొత్తగా గ్రూప్‌-1 సర్వీసెస్‌లో చేర్చారు.
  • డిప్యూటీ కలెక్టర్, డీఎస్పీ పోస్టులను మల్టీజోన్‌ పోస్టులుగా మార్పు చేశారు.
  • వెటర్నరీ అసిస్టెంట్‌ సర్జన్‌ క్లాస్‌-ఏ పోస్టులను సైతం ఈసారి ఏపీపీఎస్సీ ద్వారానే భర్తీ చేయనున్నారు.

గ్రూప్‌-1, 2 ఆఫ్‌లైన్‌లో : పరీక్షల నిర్వహణపై ఏపీపీఎస్సీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అత్యంత కీలకమైన గ్రూప్‌-1, గ్రూప్‌-2 నియామక పరీక్షలను పాత పద్ధతిలోనే మాన్యువల్‌గా (ఆఫ్‌లైన్) నిర్వహిస్తారు. మిగతా నియామకాలకు మాత్రం ఆన్‌లైన్‌ విధానంలో పరీక్షలు నిర్వహించాలని యోచిస్తున్నారు. ఆన్‌లైన్‌ పరీక్షల్లో పేపర్‌ లీకేజీకి ఆస్కారం ఉండదని ఏపీపీఎస్సీ భావిస్తోంది. ఆన్‌లైన్ పరీక్షలకు నార్మలైజేషన్‌ అమలు చేసే విషయంపై నిపుణులతో అధ్యయనం చేయిస్తోంది.

రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులు-2025 ప్రకారం, రాష్ట్రంలో 26 జిల్లాల ప్రాతిపదికన ఆరు జోన్లు, రెండు మల్టీజోన్ల విధానం అమల్లోకి వచ్చింది. ఈ కొత్త విధానం ప్రకారం ప్రత్యక్ష నియామకాల్లో 95 శాతం ఉద్యోగాలు స్థానికులకే (లోకల్) దక్కుతాయి. మిగతా 5 శాతం పోస్టులను ఓపెన్‌ కేటగిరి కింద భర్తీ చేస్తారు.

గ్రూప్-1 పోస్టుల వివరాలు :

క్రమ సంఖ్య పోస్టు పేరు పోస్టుల సంఖ్య
1డీఎస్పీ కేటగిరీ-2 (సివిల్) 36
2డివిజనల్ డెవలప్మెంట్ అధికారి 35
3సహాయ ఆడిట్ అధికారి 14
4సహాయ కమిషనర్ (పాత పేరు సీటీఓ) 14
5జిల్లా విద్యాధికారి (డీఈఓ) 14
6మున్సిపల్ కమిషనర్ గ్రేడ్-2 12
7డిప్యూటీ కలెక్టర్11
8డిప్యూటీ రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ 10
9జిల్లా సాంఘిక సంక్షేమ అధికారి 4
10వయోజన విద్య అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్/ ప్రాజెక్టు అధికారి 4
11డీఎస్పీ (కమ్యూనికేషన్) 3
12జిల్లా ఉపాధి కల్పన అధికారి 3
13ప్రాంతీయ రవాణా అధికారి (ఆర్టీఓ) 3
14జిల్లా గిరిజన సంక్షేమ అధికారి 3
15సహాయ ట్రెజరీ/ ఎకౌంట్స్ అధికారి 1
మొత్తం పోస్టులు 167

గ్రూప్‌-1 ర్యాంకుల మార్పుపై సిట్‌ గుట్టు రట్టు - 3 దశల్లో మూడు రకాల మార్కులు

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