ETV Bharat / state

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్​-1 అభ్యర్థులకు అలర్ట్ - తుది ఎంపిక జాబితా విడుదల

గ్రూప్-1 ఉద్యోగాల నియామకాల తుది ఫలితాలు విడుదల - గ్రూప్-1 ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల వివరాలు ప్రకటించిన ఏపీపీఎస్సీ - 87 ఉద్యోగాల నియామకాలకు తుది ఫలితాలు విడుదల చేసిన ఏపీపీఎస్సీ

APPSC GROUP1 FINAL LIST
APPSC GROUP1 FINAL LIST (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 10:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

APPSC GROUP-1 FINAL LIST : గ్రూప్‌-1 తుది ఎంపిక జాబితాను ఎట్టకేలకు ఏపీపీఎస్సీ విడుదల చేసింది. 87 గ్రూప్‌- 1 ఉద్యోగాల నియామకాల కోసం ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితాను ప్రకటించింది. వివిధ కేటగిరీల్లో పోస్టులకు ప్రాథమికంగా ఎంపిక చేసిన వారి హాల్‌టికెట్‌ నంబర్లతో కూడిన జాబితాతో పాటు ఈ ఉద్యోగాల భర్తీకి సంబంధించిన ఇతర వివరాలను అధికారులు వెబ్‌సైట్‌లో పొందుపరిచారు. రిజర్వేషన్‌ రోస్టర్‌ కేసులో స్టే లేకపోవడం, న్యాయస్థానం ఆదేశాలకు లోబడి ఫలితాలు వెల్లడించేందుకు హైకోర్టు అనుమతించడంతో ఈ ఫలితాలను అధికారులు ప్రకటించారు.

ఎంపిక జాబితా కోసం క్లిక్‌ చేయండి

గ్రూప్‌-1 పోస్టుల భర్తీకి ఏపీపీఎస్సీ 2023 డిసెంబరు 8న ప్రకటన విడుదల చేయగా 2024 మార్చి 17న ప్రిలిమ్స్‌ నిర్వహించింది. 2025 మేలో మెయిన్స్‌ నిర్వహించి, జూన్‌లో ఫలితాలు విడుదల చేసింది. జూన్‌ 23 నుంచి జులై 15 వరకు ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించి ఎట్టకేలకు నేడు(శుక్రవారం) రాత్రి తుది ఎంపిక జాబితాను వెలువరించింది.

గ్రూప్‌-2 పరీక్షల తుది ఎంపిక జాబితా : మరోవైపు గ్రూప్‌-2 పరీక్షల తుది ఎంపిక జాబితా (ఫైనల్‌ సెలెక్షన్‌ లిస్ట్‌)ను ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పబ్లిక్‌ సర్వీస్‌ కమిషన్‌ మంగళవారం(27-1-2026) రాత్రి పొద్దుపోయాక విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. మొత్తం 905 ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేయగా, ప్రస్తుతం 891 పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితాను వెల్లడించింది.

గ్రూప్‌-2లో క్రీడా కోటాకు సంబంధించి రెండు పోస్టులను రిజర్వ్‌ చేయాలని గతంలో హైకోర్టు ఆదేశాలు ఇచ్చినందున న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించిన అభ్యర్థులు ఇచ్చిన ఐచ్చికాల మేరకు ఎక్సైజ్‌ ఎస్సై, లా ఏఎస్‌ఓ పోస్టులను పక్కన పెట్టింది. ప్రకటించిన 891 పోస్టుల్లో హైకోర్టు తీర్పును అనుసరించి, హారిజంటల్‌ రిజర్వేషన్‌ కారణంగా 25 పోస్టుల్లో మార్పులు జరిగే అవకాశముంది. మిగతా 866 పోస్టుల్లో ఏ మార్పూ ఉండదు. ఇంకా ప్రకటించని 14 పోస్టుల్లో హైకోర్టు తీర్పుతో పక్కన పెట్టిన క్రీడా కోటా పోస్టులు 2 పోనూ 7 దివ్యాంగ, 5 రిజర్వేషన్‌ పోస్టులకు ఆయా కేటగిరీల్లో అభ్యర్థులు లేరు.

అయితే గ్రూప్‌-2లో 905 పోస్టుల భర్తీకి 2023 డిసెంబరు 7న ఏపీపీఎస్సీ ప్రకటన జారీ చేసింది. 2024 ఫిబ్రవరి 25న ప్రిలిమినరీ, 2025 ఫిబ్రవరి 23న మెయిన్‌ పరీక్షలు నిర్వహించారు. 2025 ఏప్రిల్‌ 4న ఫలితాలు వెల్లడించారు. క్రీడా కోటాకు సంబంధించిన కేసు హైకోర్టులో పెండింగ్‌లో ఉన్నందున అభ్యర్థుల ఎంపిక జాబితా తయారీకి ఇన్నాళ్లుగా జాప్యం జరిగింది.

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్‌-2 ఎంపిక జాబితా విడుదల - రెండేళ్ల నిరీక్షణకు తెర

మరోసారి గ్రూప్‌-2 పోస్టులకు ఐచ్ఛికాల స్వీకరణ - నియామక ప్రక్రియకు ఏపీపీఎస్సీ చర్యలు

TAGGED:

APPSC GROUP1 UPDATES
APPSC GROUP1 RESULTS
GROUP1 RESULTS IN AP
ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్1 తుది జాబితా
APPSC GROUP1 FINAL LIST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.