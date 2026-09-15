నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్ - ఏపీపీఎస్సీ రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్లు విడుదల
20 శాఖలకు సంబంధించిన రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్లను ఏపీపీఎస్సీ విడుదల చేసింది. ఈ రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్లు ఏపీపీఎస్సీ వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటికి అక్టోబర్ 16 నుంచి నవంబర్ 5 వరకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 9:21 AM IST
APPSC NOTIFICATIONS 2026 : ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీపికబురు అందించింది. జాబ్ క్యాలెండర్లో ప్రకటించిన ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రక్రియను వేగవంతం చేసింది. ఇందులో భాగంగా నేడు 20 శాఖలకు సంబంధించిన రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్లను ఏపీపీఎస్సీ విడుదల చేసింది. ఈ రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్లు ఏపీపీఎస్సీ వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటికి అక్టోబర్ 16 నుంచి నవంబర్ 5 వరకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తారు.
ప్రస్తుతం 20 శాఖలకు సంబంధించి పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల అయ్యాయి. ఐదు శాఖలకు సంబంధించి పోస్టులకు రేపు నోటిఫికేషన్ విడుదల కానుంది. మరో పది శాఖలకు సంబంధించి పోస్టులకు ఈనెల 24న నోటిఫికేషన్ విడుదల కానుంది. నోటిఫికేషన్లో ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్స్ 4, ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ 23, అలాగే 20 డ్రాప్స్మెన్ గ్రేడ్-2, ఫారెస్ట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ 26, 29 సూపర్వైజర్ గ్రేడ్-1, మహిళా శిశు సంక్షేమశాఖలో పలు పోస్టులు, 78 ఇండస్ట్రియల్ ప్రమోషన్ ఆఫీసర్స్, 15 డిస్ట్రిక్ట్ ప్రొబేషన్ ఆఫీసర్స్ గ్రేడ్-2 పోస్టులు, ఎండోమెంట్ విభాగంలో 104 గ్రేడ్-3 ఈవో పోస్టుల భర్తీ చేయనున్నారు.