నిరుద్యోగులకు శుభవార్త - గ్రూప్-2లో పెరిగిన పోస్టుల సంఖ్య - నేటి నుంచే ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు
APPSC Released Group-2 Notification : రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగులకు ఏపీపీఎస్సీ కొలువుల కబురు తీసుకొచ్చింది. గ్రూప్-2 పూర్తిస్తాయి నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా పోస్టుల సంఖ్యను 686 నుంచి 720కి పెంచింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 8:17 PM IST
రాష్ట్రంలోని లక్షలాది మంది నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక గ్రూప్-2 ఉద్యోగాల భర్తీకి ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (APPSC) వివరణాత్మక నోటిఫికేషన్ను జారీ చేసింది. వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఖాళీగా ఉన్న మొత్తం 720 పోస్టులను ఈ ప్రకటన ద్వారా భర్తీ చేయనున్నారు. గతంలో 686 పోస్టులతో నోటిఫికేషన్ వస్తుందని భావించినప్పటికీ తాజాగా ఆ సంఖ్యను 720కి పెంచుతూ కమిషన్ నిర్ణయం తీసుకుంది. వీటిలో 471 ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులు, 249 నాన్-ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులు ఉన్నాయి.
ఈ పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించిన ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ రోజు నుంచే ప్రారంభం కానుంది. అభ్యర్థులు డిసెంబర్ 11వ తేదీ అర్ధరాత్రి వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి కమిషన్ గడువు విధించింది. 2027 ఫిబ్రవరి 21వ తేదీన ఆఫ్లైన్ విధానంలో ప్రిలిమ్స్ పరీక్ష నిర్వహించనున్నారు. ఆన్లైన్ మెయిన్స్ పరీక్షకు సంబంధించిన షెడ్యూల్ను తదుపరి తేదీల్లో ప్రకటిస్తామని కమిషన్ కార్యాలయం వెల్లడించింది. పూర్తి వివరాలను అధికారిక వెబ్సైట్ https://psc.ap.gov.in లో అందుబాటులో ఉంచారు.
భర్తీ చేయబోయే పోస్టుల వివరాలు : భర్తీ చేయబోయే పోస్టుల వివరాలను పరిశీలిస్తే ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టుల మొత్తం 471, నాన్-ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులు మొత్తం 249 భర్తీ చేయనున్నారు.
ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులు :
డిప్యూటీ తహసీల్దార్ (రెవెన్యూ శాఖ) : 203
డిప్యూటీ ఎంపీడీఓ (పంచాయతీ రాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ) : 176
గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ టాక్స్ ఆఫీసర్ (GST Officer) : 40
ప్రోహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ : 29
అసిస్టెంట్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ : 10
సబ్ రిజిస్ట్రార్ గ్రేడ్-2 : 07
మున్సిపల్ కమిషనర్ గ్రేడ్-3 : 06
నాన్-ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులు :
- అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ (సచివాలయం - GAD) : 71
- అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ (ఫైనాన్స్) : 05
- అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ (లా శాఖ) : 04
- సీనియర్ అకౌంటెంట్ (హెచ్ఓడీల పరిధిలో) : 90
- సీనియర్ అకౌంటెంట్ (జిల్లాల పరిధిలో) : 01
- జూనియర్ అకౌంటెంట్ (వివిధ శాఖల్లో) : 47
- జూనియర్ ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ (వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలలో) : 31
అర్హతలు - వయోపరిమితి : అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఏదైనా బ్యాచిలర్ డిగ్రీ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. అకౌంటెంట్, లా ఆఫీసర్ వంటి కొన్ని ప్రత్యేక పోస్టులకు నిర్ణీత సబ్జెక్టులు లేదా కంప్యూటర్ సర్టిఫికేట్ అర్హతగా నిర్దేశించారు. వయోపరిమితి విషయానికి వస్తే 01-07-2026 నాటికి అభ్యర్థుల వయస్సు కనిష్టంగా 18/20/21 ఏళ్లు (పోస్టును బట్టి), గరిష్టంగా 30/44 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. అయితే ఎక్సైజ్ ఎస్ఐ పోస్టుకు మాత్రం వయోపరిమితిని 18-30 ఏళ్లుగా నిర్ణయించారు. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు 5 సంవత్సరాలు, దివ్యాంగులకు 10 సంవత్సరాల గరిష్ట వయోసడలింపు వర్తిస్తుంది.
పరీక్ష రుసుము: అభ్యర్థులు అప్లికేషన్ ప్రాసెసింగ్ ఫీజు కింద రూ.250/-, పరీక్ష రుసుము కింద రూ.80/- చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. కాగా ఏపీ చెందిన ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, దివ్యాంగులు, మాజీ సైనికోద్యోగులతో పాటు తెల్ల రేషన్ కార్డు కలిగిన కుటుంబాల అభ్యర్థులకు రూ.80/- పరీక్ష ఫీజు నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చారు. అభ్యర్థులు సకాలంలో దరఖాస్తులు సమర్పించాలని కమిషన్ కోరింది.
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