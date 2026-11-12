గ్రూప్-2 నోటిఫికేషన్ - పరీక్ష విధానం, సిలబస్ ఎలా ఉంటుంది?
APPSC Group 2 Notification : గ్రూప్-2 నోటిఫికేషన్ను ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ మంగళవారం విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా 720 పోస్టులు భర్తీ చేయనున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 8:20 PM IST
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలనే నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్! ఏపీపీఎస్సీ నుంచి గ్రూప్-2 ఉద్యోగాల భర్తీకి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తం 720 ఎగ్జిక్యూటివ్, నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. డిగ్రీ అర్హత ఉన్న అభ్యర్థులకు ఇది మంచి అవకాశం. అసలు ఏయే శాఖల్లో ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి? విద్యార్హతలు ఏమిటి? వయోపరిమితి ఎంత? దరఖాస్తులు ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి? పరీక్ష విధానం, సిలబస్ ఎలా ఉంటుంది? అప్లికేషన్ ఫీజు ఎంత? వంటి పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మొత్తం 720 పోస్టులు : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు ఒక ముఖ్యమైన అప్డేట్! ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ గ్రూప్-2 ఉద్యోగాల భర్తీకి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 720 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఈ పోస్టులను ప్రధానంగా రెండు విభాగాలుగా విభజించారు. మొదటిది ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులు. ఇందులో 471 ఖాళీలు ఉన్నాయి. రెండవది నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులు. ఇందులో 249 ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఈ ఉద్యోగాలు రెవెన్యూ, పంచాయతీరాజ్, కమర్షియల్ ట్యాక్స్, కోఆపరేటివ్, సెక్రటేరియట్, ట్రెజరీస్ తదితర ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఖాళీలున్నాయి.
పోస్టుల వారీగా వివరాలు : ఇక పోస్టుల వారీగా ఖాళీల వివరాలు చూసినట్లయితే ఎగ్జిక్యూటివ్ విభాగంలో 6 మున్సిపల్ కమిషనర్ గ్రేడ్-3 పోస్టులు, 176 డిప్యూటీ ఎంపీడీవో పోస్టులు, 10 అసిస్టెంట్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ పోస్టులు, 203 డిప్యూటీ తహసీల్దార్ పోస్టులు, 7 సబ్ రిజిస్ట్రార్ గ్రేడ్-2 పోస్టులు, 40 గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ పోస్టులు, 29 ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పోస్టులు ఉన్నాయి. ఈ విభాగంలో మొత్తం 471 ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఇక నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ విభాగంలో 71 అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పోస్టులు, 5 ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ పోస్టులు, 4 లా డిపార్ట్మెంట్ పోస్టులు, 90 సీనియర్ అకౌంటెంట్ పోస్టులు, ఒక సీనియర్ అకౌంటెంట్ జిల్లా స్థాయి పోస్టు, 47 జూనియర్ అకౌంటెంట్ పోస్టులు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల్లో 31 జూనియర్ ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు ఉన్నాయి. ఈ విభాగంలో మొత్తం 249 ఖాళీలు ఉన్నాయి. అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ విభాగంలో 471, నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ విభాగంలో 249 కలిపి మొత్తం 720 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు.
ప్రారంభమైన దరఖాస్తుల ప్రక్రియ : ఇప్పుడు ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన ముఖ్యమైన తేదీల విషయానికి వస్తే ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్-2 నోటిఫికేషన్ నంబర్ 37/2026ను 2026 నవంబర్ 10వ తేదీన విడుదల చేశారు. ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ కూడా నవంబర్ 10వ తేదీ నుంచే ప్రారంభమైంది. అభ్యర్థులు డిసెంబర్ 11, 2026వ తేదీ రాత్రి 11:59 గంటలలోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ను 2027 ఫిబ్రవరి 21వ తేదీన నిర్వహించనున్నారు. మెయిన్స్ పరీక్ష తేదీని కమిషన్ తర్వాత ప్రకటిస్తుంది. అభ్యర్థులు ఏపీపీఎస్సీ అధికారిక వెబ్సైట్ https://psc.ap.gov.inను సందర్శించి నోటిఫికేషన్, ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ లింక్, ఇతర వివరాలను పరిశీలించి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి డిగ్రీ : ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు విద్యార్హతలు, వయోపరిమితి వివరాలను తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలి. చాలావరకు గ్రూప్-2 పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి ఏదైనా విభాగంలో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ ఉండాలి. అయితే కొన్ని పోస్టులకు ప్రత్యేక విద్యార్హతలు అవసరం. అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ ఫైనాన్స్ పోస్టుకు మ్యాథమెటిక్స్, ఎకనామిక్స్ లేదా కామర్స్లో డిగ్రీ ఉండాలి. అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ లా పోస్టుకు లా డిగ్రీ అవసరం. సీనియర్ అకౌంటెంట్ పోస్టులకు కామర్స్, ఎకనామిక్స్ లేదా మ్యాథమెటిక్స్లో డిగ్రీతో పాటు నిర్దేశించిన కంప్యూటర్ అర్హత ఉండాలి. జూనియర్ అకౌంటెంట్ పోస్టుకు కూడా నోటిఫికేషన్లో పేర్కొన్న డిగ్రీ, కంప్యూటర్ అర్హతలు అవసరం.
రిజర్వేషన్ నిబంధనల ప్రకారం : ఇక వయోపరిమితి విషయానికి వస్తే అభ్యర్థుల వయస్సును 2026 జూలై 1వ తేదీ నాటికి లెక్కిస్తారు. చాలా పోస్టులకు 18 నుంచి 44 సంవత్సరాలుగా నిర్ణయించారు. మున్సిపల్ కమిషనర్ గ్రేడ్-3 పోస్టుకు 21 నుంచి 44 ఏళ్లు, సబ్ రిజిస్ట్రార్ గ్రేడ్-2 పోస్టుకు 20 నుంచి 44 ఏళ్లు, ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పోస్టుకు 18 నుంచి 30 ఏళ్లు మధ్య వయస్సు ఉండాలి. రిజర్వేషన్ నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు సాధారణంగా ఐదేళ్ల వయోసడలింపు ఉంటుంది. దివ్యాంగులు, మాజీ సైనికులు, ఇతర అర్హత కలిగిన ప్రత్యేక కేటగిరీలకు నోటిఫికేషన్ నిబంధనల ప్రకారం వయోసడలింపు ఉంటుంది. ఎక్సైజ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పోస్టుకు ప్రత్యేక శారీరక ప్రమాణాలు ఉంటాయి. ఇక ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ఎంత జీతం వస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్-2 ఉద్యోగాలకు పోస్టును బట్టి వేర్వేరు పే స్కేల్స్ నిర్ణయించారు. అత్యధికంగా కొన్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులకు నెలకు రూ.45,830 నుంచి రూ.1,30,580 వరకు పే స్కేల్ ఉంటుంది. అలాగే డిప్యూటీ తహసీల్దార్, సబ్ రిజిస్ట్రార్, జీఎస్టీ ఆఫీసర్ వంటి పోస్టులకు రూ.44,570 నుంచి రూ.1,27,480 వరకు పే స్కేల్ ఉంటుంది.
ప్రాసెసింగ్ ఫీజు రూ. 250 : ఇక దరఖాస్తు ఫీజు, ఎంపిక ప్రక్రియ విషయానికి వస్తే అభ్యర్థులు 250 రూపాయల ప్రాసెసింగ్ ఫీజు చెల్లించాలి. అదనంగా 80 రూపాయల పరీక్ష ఫీజు ఉంటుంది. అయితే ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, దివ్యాంగులు, మాజీ సైనికులు, అర్హులైన నిరుద్యోగ యువత, ఏపీ తెల్ల రేషన్ కార్డు కలిగిన కుటుంబాల అభ్యర్థులకు పరీక్ష ఫీజు నుంచి నిబంధనల ప్రకారం మినహాయింపు ఉంటుంది. ఎంపిక ప్రక్రియలో మొత్తం మూడు ప్రధాన దశలు ఉంటాయి. మొదటిది ప్రిలిమినరీ లేదా స్క్రీనింగ్ టెస్ట్. రెండవది మెయిన్స్ పరీక్ష. మూడవది కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్. మెయిన్స్ పరీక్షలో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులకు కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ నిర్వహిస్తారు. అనంతరం సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన, ఇతర నిబంధనల ప్రకారం తుది ఎంపిక చేపడతారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు 75 మార్కులు : ఇక పరీక్ష విధానం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మొదటగా నిర్వహించే ప్రిలిమినరీ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లో 150 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. మొత్తం 150 మార్కులకు ఈ పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. పరీక్ష సమయం 150 నిమిషాలు. ఇందులో జనరల్ స్టడీస్ & మెంటల్ ఎబిలిటీ అంశాల నుంచి ప్రశ్నలు వస్తాయి. ఇండియన్ హిస్టరీ, జాగ్రఫీ, ఇండియన్ సొసైటీ, కరెంట్ అఫైర్స్, ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించిన సమకాలీన అంశాలు, రీజనింగ్ వంటి అంశాలపై ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టాలి. ప్రిలిమ్స్లో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులకు మెయిన్స్ పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. మెయిన్స్లో రెండు పేపర్లు ఉంటాయి. మొదటి పేపర్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ సామాజిక, సాంస్కృతిక చరిత్రకు 75 మార్కులు, భారత రాజ్యాంగంపై 75 మార్కులు కేటాయించారు. రెండవ పేపర్లో భారతదేశం, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు 75 మార్కులు, సైన్స్& టెక్నాలజీకి 75 మార్కులు కేటాయించారు. ఒక్కో పేపర్కు 150 ప్రశ్నలు, 150 మార్కులు, 150 నిమిషాల సమయం ఉంటుంది. ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్ పరీక్షల్లో ప్రతి తప్పు సమాధానానికి ఆ ప్రశ్నకు కేటాయించిన మార్కుల్లో మూడో వంతు నెగెటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది. మెయిన్స్ తర్వాత నిర్వహించే కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ 100 మార్కులకు ఉంటుంది. దీనికి 60 నిమిషాల సమయం కేటాయిస్తారు.
సరైన ప్రణాళికతో ప్రిపరేషన్ : గ్రూప్-2 ఉద్యోగం సాధించాలనుకునే అభ్యర్థులు ఇప్పటి నుంచే సరైన ప్రణాళికతో ప్రిపరేషన్ ప్రారంభించాలి. మొదటగా అధికారిక సిలబస్ను పూర్తిగా పరిశీలించండి. ప్రిలిమ్స్తో పాటు మెయిన్స్ పరీక్షకు ఇప్పటి నుంచే సిద్ధమవ్వండి. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర, భారత రాజ్యాంగం, భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ, ఇండియన్ హిస్టరీ, జాగ్రఫీ, కరెంట్ అఫైర్స్ వంటి అంశాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టండి. ప్రతిరోజూ నిర్ణీత సమయం కేటాయించి చదవండి. గత సంవత్సరాల ప్రశ్నపత్రాలను ఎక్కువగా సాధన చేయండి. వారానికి కనీసం 3-4 మాక్ టెస్టులు రాయండి. తప్పుగా సమాధానం ఇచ్చిన ప్రశ్నలను గుర్తించి మళ్లీ చదవండి. కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ కోసం కూడా ముందుగానే ప్రాథమిక కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానాన్ని పెంచుకోండి. దరఖాస్తు చివరి తేదీ వరకు వేచి ఉండకుండా ముందుగానే అప్లికేషన్ పూర్తి చేయండి. అధికారిక వెబ్సైట్లో వచ్చే తాజా అప్డేట్లను క్రమం తప్పకుండా పరిశీలించండి. సరైన ప్రణాళిక, నిరంతర సాధన, ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగండి. మీ గ్రూప్-2 ఉద్యోగ కలను సాకారం చేసుకోండి. ఆల్ ది బెస్ట్!
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