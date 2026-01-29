అడ్డంకులు ఎదురైనా వెనుకడుగు వేయలేదు - గ్రూప్-2లో ఉన్నత కొలువులకు ఎంపిక
ఒక్కొక్కరిదీ ఒక్కో స్ఫూర్తిదాయక పయనం - దంపతులిద్దరూ గ్రూప్2 ఉద్యోగాలకు ఎంపిక - గ్రూప్-2లో సత్తా చాటిన అన్నదమ్ములు - అడ్డంకులు ఎదురైనా ఆత్మస్థైర్యంతో లక్ష్యాన్ని సాధించిన మోతుకూరి రవీంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 29, 2026 at 12:04 PM IST
Success Story of Group 2 Aspirants: ఒక్కొక్కరిదీ ఒక్కో నేపథ్యం, కానీ వారి సంకల్పం మాత్రం ఒక్కటే. ఎన్ని అడ్డంకులు ఎదురైనా వెనుకడుగు వేయకుండా తమ లక్ష్యం వైపు ముందుకు సాగారు. గ్రూప్-2లో ఉన్నత కొలువులకు ఎంపిక అయ్యారు. ఒక్కొక్కరిదీ ఒక్కో స్ఫూర్తిదాయక పయనం. ప్రేరణగా నిలిచే వారి గురించి మరిన్ని విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
దంపతులిద్దరూ గ్రూప్-2లో కొలువులు: అనంతపురం జిల్లాలోని గన్నెవారిపల్లికి చెందిన హేమచంద్ర, వినత దంపతులు. వీరిద్దరూ గ్రూప్-2లో ఉద్యోగాలు సాధించారు. ఇద్దరూ హైదరాబాద్లో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాలు చేస్తూనే గ్రూప్స్కు శిక్షణ తీసుకున్నారు. గతంలో వినతకు కోర్టులో జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగం వచ్చినా ఆమె దానిని నిరాకరించారు. ఆ తర్వాత బ్యాంక్ క్లర్క్గా ఉద్యోగం రావడంతో కొంతకాలం అక్కడ పని చేశారు. ఈ దంపతులు కష్టపడి చదువుకున్నారు. ప్రస్తుత గ్రూప్-2లో హేమచంద్ర ఎక్సైజ్ ఇన్స్పెక్టర్గా, వినత సబ్ రిజిస్ట్రార్గా ఎంపిక అయ్యారు.
గ్రూప్-2 ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన సోదరులు: కర్నూలుకు చెందిన సోదరులు శల్వంత్, రిషికాంత్లు. ప్రజాసేవే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించామని వారిద్దరూ చెబుతున్నారు. వీరి తల్లిదండ్రులు ఎల్లప్ప, పార్వతమ్మ. నంద్యాల జిల్లా ఆళ్లగడ్డ సబ్ జైలులో డిప్యూటీ జైల్ ఆఫీసర్ (ఉప కారాగారాధికారి)గా శల్వంత్ విధులు నిర్వర్తిస్తూ, రోజుకు 5 గంటలు పాటు చదివారు. ప్రస్తుత గ్రూప్-2లో డిప్యూటీ తహసీల్దారుగా ఎంపిక అయ్యారు. శల్వంత్ తమ్ముడు రిషికాంత్ కరోనా సమయంలో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాన్ని వదిలేశారు. దాంతో అన్నయ్య ప్రోత్సాహంతో రోజుకు 11 గంటలు చదువుతూ పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యారు. గ్రూప్-2లో సెక్రటేరియట్లో సహాయ గణాంక అధికారి (అసిస్టెంట్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్) పోస్టుకు ఎంపిక అయ్యారు.
సివిల్స్ సాధించడమే అన్నదమ్ములిద్దరీ లక్ష్యం: శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని కనగానపల్లికి చెందిన బట్టా నాగభూషణ, నిర్మల దంపతులు వ్యయసాయ కుటుంబానికి చెందినవారు. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు. పెద్ద కుమారుడు వేణుగోపాల్ గతంలో జరిగిన గ్రూప్-2లో సీనియర్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగం సాధించారు. వేణుగోపాల్ విజయవాడ వ్యవసాయశాఖ కమిషనరు కార్యాలయంలో పని చేస్తున్నారు. ప్రస్తుత గ్రూప్-2లో డిప్యూటీ తహసీల్దార్గా ఎంపిక అయ్యారు. 2వ కుమారుడు ఓంప్రకాశ్ను అంతకుముందు నిర్వహించిన గ్రూప్-2లో రెవెన్యూ శాఖలో జూనియర్ అసిస్టెంట్, జిల్లా కోర్టులో ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్, ఎగ్జామినర్, జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాలు వరించాయి. ధర్మవరం తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో ఓంప్రకాశ్ విధుల్లో చేరారు. ప్రస్తుత గ్రూప్-2లో రాష్ట్ర సచివాలయంలో ఏఎస్ఓ (అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్) ఉద్యోగానికి ఎంపిక అయ్యారు. సివిల్స్ సాధించడమే తమ లక్ష్యమని అన్నదమ్ములిద్దరూ తెలిపారు.
వైకల్యాల్ని అధిగమించి: పేదరికం, వైకల్యం అతని సంకల్పం ముందు నిలవలేకపోయాయి. అతడిని 3 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు వరించాయి. అనంతపురం జిల్లా బెళుగుప్పకు చెందిన కవిరాజు పుట్టుకతోనే మరుగుజ్జు. చిన్నప్పుడు నుంచి వైకల్యం కారణంగా కదల్లేని పరిస్థితుల్లో ఉండేవారు. ఆర్డీటీ స్వచ్ఛంద సంస్థ రూ.12 లక్షలతో బెంగళూరులో అతనికి చికిత్స చేయించింది. అయినా కవిరాజు తన వయసుకు తగిన ఎత్తు పెరగలేదు. బీఈడీ పూర్తి చేసిన తర్వాత 2012 డీఎస్సీలో ఎస్జీటీ (సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్)గా ఎంపిక అయ్యారు. ఒకవైపు ఉద్యోగం చేస్తూనే, మరోవైపు గ్రూప్-1కు సిద్ధమయ్యారు. మొదటిసారి విఫలమైనా రెండవ సారి ప్రయత్నంలో విజయం సాధించారు. కవిరాజు ఎంపీడీవో (మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి) గా ఎంపికైనా ఉపాధ్యాయ వృత్తిలోనే కొనసాగారు. ఇప్పుడు గ్రూప్-2లో సబ్ రిజిస్ట్రార్గా సెలెక్ట్ అయ్యారు.
ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆటంకాలను అధిగమించి: మోతుకూరి రవీంద్రబాబు ఎన్ని అడ్డంకులు ఎదురైనా ఆత్మస్థైర్యంతో తన లక్ష్యాన్ని సాధించారు. ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని దిబ్బలరోడ్డుకు చెందిన రవీంద్రబాబు తల్లిదండ్రులు నిరక్షరాస్యులు. రవీంద్రబాబుకు బాల్యంలో పోలియో సోకి, వైకల్యం బారిన పడ్డారు. తండ్రి రిక్షా తొక్కుతూ, తల్లి టిఫిన్ బండి నడుపుతూ రవీంద్రను చదివించారు. 2001 డీఎస్సీలో ఆయన ఉపాధ్యాయుడిగా ఎంపిక అయ్యారు. ప్రస్తుతం అతను నాగులుప్పలపాడు మండలం మద్దిరాలపాడు ప్రాథమిక పాఠశాలలో పని చేస్తున్నారు. ప్రస్తుత గ్రూప్-2లో మున్సిపల్ కమిషనర్ పోస్టు దక్కించుకున్నారు.
అంధకారాన్ని జయించి: చదువుతో అంధకారాన్ని జయించారు నాగూర్బాబు. గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరికి చెందిన ఆయన కమిషనరేట్ ఆఫ్ స్కూల్లో జూనియర్ అసిస్టెంట్గా సెలెక్ట్ అయ్యారు. వీరి తల్లిదండ్రులు వ్యవసాయ కూలీలు. నాగూర్బాబుకు పుట్టినప్పటి నుంచి చూపులేదు. మిత్రుల సహాయంతోనే విద్యాలయాలకు వెళ్తూ చదువుకునేవారు. 2019లో పంచాయతీ కార్యదర్శిగా ఉద్యోగం సాధించారు. నాగూర్బాబు భార్య శ్రావణి, ఒక పాప ఉన్నారు. రోజూ విధులు నిర్వహిస్తూనే 7-8 గంటలు పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యారు. భార్య చదువుతూ ఉంటే అతను వినేవారు. అలా పరీక్షలు రాసి గ్రూపు-2లో విజయం సాధించా అని నాగూర్బాబు చెప్పారు.
ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్-2 ఎంపిక జాబితా విడుదల - రెండేళ్ల నిరీక్షణకు తెర
'ల్యాప్టాప్తో పాటు లాఠీ పట్టాలి' - చంద్రబాబు స్ఫూర్తితో జాబ్ సాధించిన అయ్యూరి బ్యూలా