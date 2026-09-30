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గ్రూప్-1 మూల్యాంకనంలో ప్రతి దశలో అక్రమాలు - హైకోర్టులో సీనియర్ న్యాయవాదుల వాదనలు

వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో గ్రూప్‌-1 జవాబుపత్రాల మూల్యాంకనంలో అక్రమాలు జరిగాయని న్యాయవాదులు హైకోర్టులో వాదనలు వినిపించారు.

గ్రూప్-1 మూల్యాంకనంలో ప్రతి దశలో అక్రమాలు
గ్రూప్-1 మూల్యాంకనంలో ప్రతి దశలో అక్రమాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 9:59 AM IST

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Group 1 Evaluation Scam : వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో గ్రూప్‌-1 జవాబుపత్రాల మూల్యాంకనంలో ప్రతిదశలోనూ అక్రమాలు జరిగాయని ఉద్యోగాలకు ఎంపికకాని అభ్యర్థుల తరఫున సీనియర్‌ న్యాయవాది జంధ్యాల రవిశంకర్, న్యాయవాది జొన్నలగడ్డ సుధీర్‌ హైకోర్టులో వాదనలు వినిపించారు. మూల్యాంకనం నిష్పక్షపాతంగా జరగలేదనేందుకు సిట్‌ ఇచ్చిన నివేదికే సాక్ష్యమన్నారు.

అభ్యర్థులకు తీవ్ర అన్యాయం : ఏపీపీఎస్సీ అన్ని విషయాల్లోనూ ఘోరంగా విఫలమైందన్నారు. డిజిటల్‌ మూల్యాంకనంలో ఇంటర్వ్యూకు అర్హత సాధించిన అభ్యర్థుల్లో 62 శాతం మంది తదనంతరం జరిగిన మాన్యువల్‌ మూల్యాంకనంలో ఎంపిక కాలేదని తెలుగు మాధ్యమం అభ్యర్థులకు తీవ్ర అన్యాయం జరిగిందని న్యాయస్థానం ముందు వాదనలు వినిపించారు. ఫోరెన్సిక్‌ నివేదిక ప్రకారం డిజిటల్‌ మూల్యాంకనంతో పోలిస్తే మాన్యువల్‌ మూల్యాంకనంలో 197 మంది అభ్యర్థుల మార్కులు పెరిగితే 222 మందికి తగ్గాయని ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన 165 మంది అభ్యర్థుల ఓఎమ్​ఆర్​ షీట్లను ఫోరెన్సిక్‌ ల్యాబ్‌ పరీక్ష కోసం పంపగా 160 మంది అభ్యర్థులు ఓఎమ్​ఆర్​ వ్యాల్యుయేషన్‌ స్లిప్పులపై దిద్దుబాట్లు, ఓవర్‌ రైటింగ్‌లు ఉన్నట్లు తేలిందని న్యాయవాదులు వివరించారు.

మూల్యాంకనంలో అక్రమాలు : హాయ్‌ల్యాండ్‌లో జరిగిన మూల్యాంకనంలో అక్రమాలు చోటుచేసుకున్నాయనే కారణంతో అప్పటి ఏపీపీఎస్సీ కార్యదర్శి పీఎస్సార్​ ఆంజనేయులుపై పోలీసులకు ఏపీపీఎస్సీ ఫిర్యాదు చేసింది. ఓవైపు అక్రమాలు జరిగాయని ఫిర్యాదు చేసి మరోవైపు ప్రధాన పరీక్షను రద్దు చేస్తూ సింగిల్‌ జడ్జి ఇచ్చిన తీర్పుపై అప్పీల్‌ వేసి ఏపీపీఎస్సీ ద్వంద్వ వైఖరిని అవలంబిస్తోందని గుర్తు చేశారు. జవాబు పత్రాలను పరిశీలించేందుకు విశ్రాంత న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ కేజీ శంకర్‌ నేతృత్వంలో కమిటీని హైకోర్టు ఏర్పాటు చేసిందని అందులో న్యాయవాదులు సభ్యులుగా ఉన్నారనే విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. జవాబుపత్రాలపై వేర్వేరు సిరాలతో రాసినట్లు వైట్‌నర్‌ ఉపయోగించినట్లు, జవాబుపత్రాలను పిన్‌ చేసినట్లు న్యాయవాదులు గుర్తించారు.

వాస్తవాలను నిగ్గుతేల్చేందుకు : జస్టిస్‌ కేజీ శంకర్‌ కమిటీ ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగానే వాస్తవాలను నిగ్గుతేల్చేందుకు హైకోర్టు సిట్‌ను ఏర్పాటు చేసిందని అడుగడుగునా అక్రమాలు చోటుచేసుకున్నట్లు సిట్‌ నివేదికను చూస్తే స్పష్టమవుతోందని వాదించారు. జవాబుపత్రాలను ప్రైవేటు ప్రాంతానికి తరలించి 84 రోజులు అక్కడే ఉంచారని అక్రమాలు జరగడానికి అవకాశం కల్పించారని న్యాయవాదులు వాదనను వినిపించారు. సింగిల్‌ జడ్జి ఇచ్చిన తీర్పు ప్రకారం పరీక్షను రద్దు చేసి తాజాగా నిర్వహించేలా ఆదేశించాలని లేకపోతే హైకోర్టు విశ్రాంత న్యాయమూర్తి పర్యవేక్షణలో స్వతంత్ర సంస్థతో మరోసారి మూల్యాంకనం చేయాలని కోరారు. వాదనల కొనసాగింపు కోసం విచారణ బుధవారానికి వాయిదా పడింది.

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TAGGED:

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SIT REPORT GROUP 1
APPSC OMR TAMPERING
ANDHRA GROUP 1 HIGH COURT
APPSC GROUP1 IRREGULARITIES

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