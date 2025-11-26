ETV Bharat / state

నిరుద్యోగులకు తప్పని ఎదురుచూపులు - ఉద్యోగ ప్రకటనలు, పరీక్షల నిర్వహణలో ఏపీపీఎస్సీ జాప్యం!

890 పోస్టులకు పరీక్షల షెడ్యూల్‌ విడుదలలో జాప్యం - డిగ్రీ, జూనియర్, పాలిటెక్నిక్‌ లెక్చరర్‌ ఫలితాల విడుదలలోనూ ఆలస్యమే

APPSC Delay in Releasing Exam Schedule for 890 Posts
APPSC Delay in Releasing Exam Schedule for 890 Posts (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 10:13 AM IST

APPSC Delay in Releasing Exam Schedule for 890 Posts: ఉద్యోగ ప్రకటనల దగ్గర నుంచి పరీక్షల నిర్వహణ వరకూ ఏపీ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (APPSC) అంతులేని జాప్యం చేస్తోంది. పోస్టుల భర్తీకి ప్రభుత్వం అనుమతించినా ప్రకటనలు విడుదల చేయట్లేదు. కొన్నింటికి నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చినా పరీక్షల షెడ్యూల్‌ ఇవ్వకుండా జాప్యం చేస్తోందనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. దీంతో నిరుద్యోగులకు ఎదురుచూపులు తప్పడం లేదు. న్యాయ వివాదాలు లేనివాటి విషయంలో కూడా అలసత్వం కొనసాగుతోంది. ఏపీపీఎస్సీ ఛైర్మన్‌ పదవి కూడా ఖాళీగానే ఉంది. ప్రస్తుతం అయితే ఇన్‌ఛార్జి ఛైర్మన్‌గా సభ్యుడు శశిధర్‌ కొనసాగుతున్నారు. ఏపీపీఎస్సీ వద్ద భర్తీ చేయాల్సిన పోస్టులు ఎక్కువగా పెండింగ్‌లో ఉంటే గనక కొత్త ప్రకటనల విడుదల కష్టంగా మారుతుంది. అయితే ఇప్పటికే కోర్టు కేసులతో గ్రూపు-1, గ్రూపు-2 ఫలితాలు పెండింగ్‌లో పడ్డాయి.

890 పోస్టుల భర్తీకి ఎదురుచూపులు: ఏపీపీఎస్సీ ఇటీవల 890 పోస్టుల భర్తీ చేసింది. దాంట్లో 21 నోటిఫికేషన్లను విడుదల చేసింది. ఈ సంవత్సరం జులై నుంచి సెప్టెంబరు వరకు ఈ ప్రకటనలు ఇచ్చింది. వీటిల్లో అటవీశాఖ బీట్‌ అధికారులు, సహాయ బీట్‌ అధికారుల 691, సెక్షన్‌ అధికారుల 100 పోస్టులకు సెప్టెంబరు 7న స్క్రీనింగ్‌ పరీక్ష నిర్వహించారు. ఇదిలా ఉండగా మెయిన్‌ పరీక్షకు విషయానికి వస్తే ఇంతవరకు షెడ్యూల్‌ ఇవ్వలేదు.

  • 19 నోటిఫికేషన్లకు సంబంధించి 99 పోస్టులు ఉన్నాయి. అన్ని పోస్టులకూ అక్టోబరు 29లోపే దరఖాస్తుల స్వీకరణ పూర్తి అయింది. దేవాదాయశాఖలో ఈఓ పోస్టులకు ఆగస్టులో నోటిఫికేషన్‌ ఇచ్చారు. ఇంత వరకు పరీక్షలు ఎప్పుడో స్పష్టత లేదు.
  • పోటీ పరీక్షలు రాసే అభ్యర్థులు రెండు, మూడు పోస్టులకు పరీక్షలు రాసేందుకు సిద్ధం అవుతుంటారు. పరీక్షల షెడ్యూల్‌లో జాప్యం జరిగితే నిరుద్యోగులు ఇబ్బందులు పడాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది.

లెక్చరర్‌ పోస్టుల ఫలితాలు ఎప్పుడు?

డిగ్రీ, జూనియర్, పాలిటెక్నిక్‌ లెక్చరర్ల పోస్టులకు పరీక్షలు నిర్వహించారు. వీటి ఫలితాలు కూడా ఇవ్వలేదు. పాలిటెక్నిక్‌ లెక్చరర్లు-99, డిగ్రీ లెక్చరర్లు-290 , జూనియర్‌ లెక్చరర్లు- 47 పోస్టులకు జులై 15 నుంచి 23 వరకు పరీక్షలు నిర్వహించారు. పరీక్షలు పూర్తి అయి 3 నెలలు అయినా ఫలితాల కోసం ఎదురుచూపులు తప్పట్లేదు.

చివరకు ప్రకటనలోనూ అదే దుస్థితి: కాలుష్య నియంత్రణ మండలి (PCB)లో 18 పోస్టులను ఏపీపీఎస్సీ ద్వారా భర్తీకి అనుమతిస్తూ ఆర్థికశాఖ అక్టోబరు 1న ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ ఉత్తర్వులు వచ్చి 45 రోజులు గడిచినా ఇంతవరకు ఎటువంటి ప్రకటన విడుదల కాలేదు. పీసీబీలో 18 ఎనలిస్ట్‌ గ్రేడ్‌-2 పోస్టుల భర్తీకి కూటమి ప్రభుత్వం అనుమతి తెలిపింది. వీటిని భర్తీ చేయడంలో ఏపీపీఎస్సీలో జాప్యం జరుగుతోందనే విమర్శలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ఈ పోస్టుల పూర్తి వివరాలను సైతం పీసీబీ నుంచి ఇప్పటివరకు తీసుకోలేదని తెలిసింది.

