బాగా చదువుతామో లేదో? - మంచి జాబ్ వస్తుందో రాదో? : మూడోవంతు విద్యార్థుల్లో మానసిక ఒత్తిడి
డిగ్రీ విద్యార్థుల్లో తొలి సంవత్సరం నుంచే భవిష్యత్తుపై ఆందోళన - పలు కళాశాలల్లోని విద్యార్థులకు మానసిక సమస్యలు - కౌన్సెలింగ్ కోరుకుంటున్న విద్యార్థులు 59 శాతం మంది - వెల్లడించిన క్రిస్ప్ సర్వే
Published : January 27, 2026 at 9:49 AM IST
Mental Pressure On Students Telugu : తెలంగాణలోని ఉన్నత విద్యాసంస్థల్లో చదువుకుంటున్న డిగ్రీ విద్యార్థుల్లో సుమారు మూడో వంతు మందిని ఏదో ఒక సమస్య వెంటాడుతూ ఉంది. కుటుంబం నుంచి ప్రోత్సాహం లేకపోవడం, ఇతరులతో స్నేహ సంబంధాలు లేకపోవడం, ఆర్థిక సమస్యలు, భవిష్యత్తుపై ఆందోళన వంటి అనేక సమస్యల కారణంగా వారు మానసికంగా కుంగిపోతున్నారు. అనేక రకాల ఒత్తిళ్లకు గురవుతున్నారు. విద్యార్థుల సమస్యలపై సెంటర్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఇన్ స్కీమ్స్ అండ్ పాలసీస్ (క్రిస్ప్) ఆధ్వర్యంలోని ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఓయూకు అనుబంధంగా ఉన్న ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ కళాశాలల్లోని విద్యార్థుల మానసిక ఆరోగ్యం, ఇతర సమస్యలపై సర్వే నిర్వహించారు. ఈ నేపథ్యంలో 59 శాతం మంది విద్యార్థుల మానసిక సమస్యలు పరిష్కరించడానికి సైకలాజికల్ కౌన్సెలింగ్ కావాలని కోరుకుంటున్నారని తెలిసింది.
ఓయూ కామర్స్ విభాగం విశ్రాంత ఆచార్యుడు ఎస్వీ సత్యనారాయణ అకడమిక్ మెంటార్గా వ్యవహరించారు. ఆయన ఈ సర్వే ఫలితాలను వెల్లడించారు. సుమారు 2,787 మంది విద్యార్థులు ఈ సర్వేలో పాల్గొన్నారు. అయితే వీరిలో 56.30 శాతం మంది అమ్మాయిలు పాల్గొనగా, మిగతా 43.70 శాతం మంది అబ్బాయిలు ఉన్నారు. విద్యార్థుల్లో 62.40 శాతం మంది పట్టణాల్లో, నగర ప్రాంతాల్లోని వారు కాగా, మిగిలిన 37 శాతం మంది గ్రామీణ ప్రాంతాల వారు ఉన్నారు.
ఇవీ సిఫార్సులు :
- కళాశాల ప్రాంగణాల్లో సైకలాజికల్ కౌన్సెలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలి.
- విద్యార్థులకు మార్గనిర్దేశం చేసేందుకు అధ్యాపకులతో మెంటార్షిప్ ఉండేలా వ్యవస్థ నిర్మాణం ఉండాలి.
- జీవన నైపుణ్యాలను పెంచేందుకు అవసరమైన వర్క్షాపులు, సదస్సులు ఏర్పాటు చేయాలి.
- కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, సమయపాలన, ఒత్తిడిని తట్టుకునేలా ప్రత్యేక తరగతులు, ఆర్థిక అక్షరాస్యత తదితర అంశాలపై విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇవ్వాలి.
- ఇంటర్న్షిప్ కార్యక్రమాలను పెంచాలి. కెరీర్ కౌన్సెలింగ్ వంటివి నిర్వహించాలి. భవిష్యత్తు లక్ష్యాలను చేరుకునేందుకు అవసరమైన సమాచారం అందించాలి.
- ఎప్పటికప్పుడు మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలను అంచనా వేసేలా సర్వేలు, పరీక్షలు నిర్వహించాలి.
- స్టూడెంట్ క్లబ్లు ఏర్పాటు చేయాలి. వాటి ద్వారా సాంస్కృతిక, క్రీడలు, సేవా కార్యాక్రమాల నిర్వహణ వంటివి నిర్వహించాలి. దీని ద్వారా విద్యార్థుల్లో సామాజిక అనుబంధం పెరుగుతుంది. దీనితో పాటు నాయకత్వ లక్షణాలు అలవడుతాయి.
ప్రధాన మానసిక సమస్యలు ఇవీ :
- చదువుపరంగా ప్రతిభ కనబరుస్తామో లేదో అనే ఆందోళన ఎక్కువగా ఉంటుంది. పరీక్షలు, బ్యాక్లాగ్లపై భయం ఏర్పడుతుంది.
- భవిష్యత్తులో మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయో లేదో అన్న బెంగ, లక్ష్యాన్ని ఏ విధంగా చేరుకోవాలి అనే సందిగ్ధత నెలకొంటుంది.
- ఆత్మస్థైర్యం తక్కువగా ఉండటం, తమను తాము తక్కువగా అంచనా వేసుకోవడంతో భవిష్యత్తుపై భయం కలుగుతుంది.
- కుటుంబ కలహాలు, తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్య సమస్యలు, ఆర్థిక అభద్రత, పేదరికం ఇలా అనేక కారణాలతో ఒత్తిడి ఏర్పడటం. హాస్టల్, ఇతర పరిస్థితులకు అనుగుణంగా సర్దుబాటు కాలేకపోవడంతో సమస్యలు రావడం.
బయటకు చెప్పుకోలేని పెద్ద సమస్య ఇది : హైదరాబాద్లోని ప్రముఖ కళాశాలల విద్యార్థుల్లోనే విద్య, ఆర్థికం, కుటుంబం, భవిష్యత్ తదితర అంశాల్లో ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయని ఓయూ విశ్రాంత ఆచార్యుడు ఎస్వీ సత్యనారాయణ అన్నారు. అవి బయటకు కనిపించకుండా మానసిక సమస్యలుగా మారుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్లోనే ఇలాంటి పరిస్థతి ఉంటే, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 50 శాతం మందిలో మానసిక సమస్యలు, ఒత్తిడి లాంటివి ఉంటాయని అంచనా వేస్తున్నారు. బోధన, చదువుపైనే కాకుండా విద్యేతర కార్యక్రమాల్లోనూ దృష్టి సారించాలని చెప్పారు. ప్రతి విద్యార్థిలోని సమస్యలను గుర్తించి అందుకనుగుణంగా చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. లేదంటే చిన్న వయసులోనే వారికి అనారోగ్య సమస్యలు చుట్టుముడతాయన్నారు. చివరకు అది సమాజంపైనే ప్రభావం చూపుతుందని వెల్లడించారు.
