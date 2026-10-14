'గేమ్ ఛేంజర్' ప్రాజెక్ట్పై పిడుగు! - ఆర్ఆర్ఆర్ ఉత్తర భాగానికి కేంద్రం బ్రేకులు!
ఆర్ఆర్ఆర్ ఉత్తర భాగం అలైన్మెంట్ దశలో భారీగా భూ లావాదేవీలు జరిగాయన్న ఫిర్యాదులు వచ్చాయని, అందుకే ప్రాజెక్టుకు మోర్త్ విముఖత చూపిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. రాజస్థాన్లోని జైపుర్ ఆర్ఆర్ఆర్ విషయంలోనూ ఇలాంటి పరిస్థితే ఉన్నట్లు సమాచారం.
Published : October 14, 2026 at 10:03 AM IST
Regional Ring Road Project North Section : తెలంగాణ అభివృద్ధిలో గేమ్ఛేంజర్గా భావిస్తున్న రీజినల్ రింగ్ రోడ్ (ఆర్ఆర్ఆర్) ప్రాజెక్టులోని ఉత్తర భాగం పనులు ప్రారంభం కావాల్సిన తరుణంలో ఊహించని పరిణామం చోటుచేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆమోద ప్రక్రియ దశలో ఈ ప్రాజెక్ట్కు కేంద్రం స్థాయిలో బ్రేకులు పడినట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా ఆర్ఆర్ఆర్ ఉత్తర భాగం నిర్మాణానికి సంబంధించిన ఫైల్ దాదాపు ఆరు నెలలుగా కేంద్ర మంత్రివర్గం ముందుకు వెళ్లకుండా పెండింగ్లో ఉండటం గమనార్హం.
గత రెండేళ్లలో ఈ రోడ్డు కోసం మూడుసార్లు టెండర్లు పిలిచారు. మూడోసారి టెండర్లకు సంబంధించి ఇప్పటికీ ఆమోదం లభించలేదు. అయితే ఆర్ఆర్ఆర్ ఉత్తర భాగం అలైన్మెంట్ ఖరారు సమయంలో, భారీగా భూ కొనుగోళ్లు జరిగాయన్న ఫిర్యాదులే ఈ జాప్యానికి కారణమని తెలుస్తోంది. ఈ కారణంగానే ప్రస్తుతం ఉన్న అలైన్మెంట్కు ఆమోదం తెలపడానికి కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ (మోర్త్) సుముఖంగా లేదని సమాచారం.
ప్రాజెక్ట్ స్థితిగతులపై దిల్లీలో ఆరా
ఆర్ఆర్ఆర్ ఉత్తర భాగంలో నిర్మించబోయే ఈ రోడ్డుకు జాతీయ రహదారి ఎన్హెచ్-161ఏఏగా గుర్తింపు లభించింది. పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ అప్రైజల్ కమిటీ (పీపీపీఏసీ) ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 21న ఈ ప్రాజెక్టుకు ఆమోదం తెలిపింది. ఆ తర్వాత మంత్రివర్గ ఆమోదం కోసం మోర్త్ నుంచి కేంద్ర కేబినెట్కు ఈ ప్రతిపాదనను పంపాల్సి ఉంది. అయితే ఈ ఫైల్ దాదాపు ఆరు నెలలుగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆమోదం కోసం పెండింగ్లో ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రాజెక్టు స్థితిగతులపై ఆరా తీసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారుల బృందం ఇటీవల దిల్లీకి వెళ్లింది.
ఆర్ఆర్ఆర్ ఉత్తర విభాగం అలైన్మెంట్ ఖరారు సమయంలో, భారీ స్థాయిలో భూ కొనుగోళ్లు జరిగినట్లు అనేక ఫిర్యాదులు వచ్చాయని, అందుకే ప్రాజెక్టు ఆమోద ప్రక్రియ నిలిచిపోయిందని కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖ వర్గాలు తెలిపినట్లు సమాచారం. రాజస్థాన్లోని జైపుర్ రీజినల్ రింగ్ రోడ్ ప్రాజెక్టు విషయంలోనూ భూ లావాదేవీలకు సంబంధించి ఇదే తరహా ఫిర్యాదులే వచ్చాయని కేంద్ర వర్గాలు పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది.
గడువు పొడుగిస్తూనే వచ్చారు
రీజినల్ రింగ్ రోడ్డు కోసం తొలుత 2024 డిసెంబర్లో టెండర్లు పిలిచారు. అయితే అప్పుడు దీన్ని నాలుగు లేన్ల రహదారిగా ప్రతిపాదించారు. 2025 నవంబర్లో రెండోసారి టెండర్లు పిలిచి, ప్రాజెక్ట్ను ఆరు లేన్లకు విస్తరిస్తూ ఆర్ఆర్ఆర్గా పేర్కొన్నారు. అనంతరం మళ్లీ ఈ ప్రాజెక్ట్ను రెండు ప్యాకేజీలుగా విభజిస్తూ ఈ ఏడాది మేలో జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (ఎన్హెచ్ఏఐ) మూడోసారి టెండర్లు ఆహ్వానించింది. ఈ ఏడాది జులై 7నే వీటి బిడ్లను తెరవాల్సి ఉంది. కానీ అప్పటి నుంచి నెలనెలా గడువు పొడిగిస్తూ వస్తున్నారు. తాజా గడువు పొడగింపు అక్టోబర్ 22 వరకు ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఊహించని విధంగా కేంద్రం ఓ పిడుగు లాంటి అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది.
ఈ ప్రతిష్టంభనకు మరో కారణం ఉందా?
గత రెండేళ్లలో ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించి 90 శాతం భూసేకరణ ప్రక్రియ పూర్తయింది. ఆర్ఆర్ఆర్ ఉత్తర భాగం ప్రాజెక్ట్కు రూ.1,292.5 కోట్ల పరిహారానికి అవార్డు సైతం ఖరారైంది. ఈ కీలక దశలో కేంద్ర మంత్రివర్గం ఫైల్ను పెండింగ్లో ఉంచడంపై అనేక సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. భూ లావాదేవీలకు సంబంధించిన ఫిర్యాదులే కారణమా? లేక ఇంకేమైనా అంశం ఉందా అనేది తేలడం లేదు. దీంతో ప్రస్తుత అలైన్మెంట్తోనే ప్రాజెక్ట్ ముందుకు సాగడానికి అనుమతి లభిస్తుందా? లేదంటే కేంద్రం మార్పులు చేర్పులపై దృష్టి సారిస్తుందా? అన్న అనిశ్చితి నెలకొంది.
ఆర్ఆర్ఆర్ ఉత్తర భాగం వివరాలివే
- ఆర్ఆర్ఆర్ ఉత్తర భాగం రహదారి పొడవు: 161.51 కి.మీ (సంగారెడ్డి జిల్లాలోని గిర్మాపూర్ నుంచి యాదాద్రి జిల్లాలోని తంగడ్పల్లి వరకు)
- లేన్ల సంఖ్య: ఆరు (గ్రీన్ఫీల్డ్ రీజినల్ ఎక్స్ప్రెస్వే)
- సేకరించాల్సిన మొత్తం భూమి: 1,918.5 హెక్టార్లు
- అవార్డుకు ఆమోదం పొందిన భూమి: 1,729.08 హెక్టార్లు
- ఇప్పటివరకు అవార్డు పరిహారం విలువ: రూ.1,292.5 కోట్లు
- భూసేకరణ పురోగతి: 90.1 శాతం
- ఉత్తర భాగం హోదా: జాతీయ రహదారి 161ఏఏ
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