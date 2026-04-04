సమ్మర్ స్ట్రెస్తో కుక్కల దాడులు - వేసవిలో ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!
వేసవిలో కుక్కల ప్రవర్తనలో మార్పులు - మనుషులపై ఎక్కువగా దాడి చేసే అవకాశం - వేడి పెరిగితే కుక్కలు ఎందుకు రెచ్చిపోతాయి? - వాటి నుంచి ఎలాంటి మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటే?
Published : April 4, 2026 at 10:35 PM IST
Summer Pet Safety Tips : వేసవి తీవ్రత రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో మనుషులే కాదు, జంతువులు కూడా తీవ్రమైన ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాయి. వీధి కుక్కలు అయినా, ఇంట్లో పెంచుకునే పెంపుడు కుక్కలు అయినా అధిక ఉష్ణోగ్రతల ప్రభావానికి లోనవుతాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో కుక్కల ప్రవర్తనలో మార్పులు చోటుచేసుకుని, కుక్క కాట్ల సంఖ్య కూడా గణనీయంగా పెరుగుతున్నట్లు పలు అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి.
వేడి ప్రభావం - కుక్కల్లో హీట్ స్ట్రెస్ : మనుషుల మాదిరిగా కుక్కలకు చెమట గ్రంథులు (స్వేదగ్రంథులు) తక్కువగా ఉంటాయి. అందువల్ల అవి శరీర ఉష్ణోగ్రతను సులభంగా నియంత్రించుకోలేవు. ఫలితంగా వేసవిలో కుక్కలు హీట్ స్ట్రెస్కు గురవుతాయి. నీటి కొరత, ఆహారం అందుబాటులో లేకపోవడం వంటి కారణాలు కూడా వాటి ఒత్తిడిని మరింత పెంచుతాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో కుక్కలు చిరాగ్గా, అసహనంగా ప్రవర్తించడం సహజం.
కుక్క కాట్లు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయంటే ? : వేసవిలో కుక్కల కాట్లు పెరగడం యాదృచ్ఛికం కాదు. పర్యావరణ మార్పులు, శారీరక ఒత్తిడి కలిసి ఈ పరిస్థితికి కారణమవుతున్నాయి. వేడి కారణంగా కుక్కలు త్వరగా ఆగ్రహానికి లోనవుతాయి. ఆకలి, దాహం, భయం వంటి అంశాలు కూడా వాటి దాడి స్వభావాన్ని పెంచుతాయి. కొన్నిసార్లు ఎవరూ ప్రేరేపించకపోయినా అవే దాడి చేసే పరిస్థితులు కనిపిస్తాయి.
టెరిటోరియల్ వార్ - ప్రాంతాల కోసం పోరు : కుక్కలు తమకు చెందిన ప్రాంతాన్ని (టెరిటరీ) రక్షించుకోవడం సహజ లక్షణం. వేసవిలో ఆహారం, నీటి కొరత పెరిగినప్పుడు ఒక ప్రాంతంలోని కుక్కలు మరో ప్రాంతంలోకి ప్రవేశిస్తాయి. దీంతో స్థానిక కుక్కలు వాటిపై దాడి చేస్తాయి. ఈ పరిస్థితిని 'టెరిటోరియల్ వార్' అంటారు. ఈ సమయంలో కుక్కలు అత్యంత దూకుడుగా మారి, అటుగా వెళ్లే మనుషులపై కూడా దాడి చేసే ప్రమాదం ఉంటుంది.
సోషల్ ఫెసిలిటేషన్ -గుంపుగా దాడి : ఒక కుక్క ప్రమాదాన్ని గుర్తించి స్పందించినప్పుడు, దాని చుట్టూ ఉన్న ఇతర కుక్కలు కూడా అదే విధంగా స్పందిస్తాయి. దీనిని 'సోషల్ ఫెసిలిటేషన్' అంటారు. ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు కుక్క దాడి చేయకపోయినా, గుంపులో ఉన్నప్పుడు దాడి తీవ్రత పెరుగుతుంది. వేడి, ఆకలి, భయం వంటి పరిస్థితుల్లో ఈ గుంపు ప్రవర్తన మరింత ప్రమాదకరంగా మారుతుంది.
జాగ్రత్తలు - ఎలా ప్రవర్తించాలి? : వేసవిలో కుక్కలతో వ్యవహరించేటప్పుడు కొన్ని ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు పాటించాలి.
- కుక్క కళ్లలోకి నేరుగా చూడకూడదు. అది సవాల్గా భావిస్తుంది.
- రాళ్లు విసరడం, చేతులు ఎత్తడం వంటి చర్యలు వాటిని మరింత రెచ్చగొడతాయి.
- కుక్క దగ్గరకు వస్తే పరిగెత్తకుండా నెమ్మదిగా ఆగాలి.
- కుక్కలు పోట్లాడుకుంటున్నప్పుడు దగ్గరకు వెళ్లకూడదు.
- వెంట్రుకలు నిక్కబొడుచుకోవడం, ఆవలింతలు, నాకడం వంటి సంకేతాలు కోపానికి సూచనలు.
- పెంపుడు కుక్కలను తలపై కాకుండా వీపు మీద నెమ్మదిగా నిమరడం మంచిది.
ఎక్కువ ప్రమాదంలో పిల్లలు : వేసవి సెలవుల్లో పిల్లలు బయట ఎక్కువసేపు గడుపుతారు. ఈ సమయంలో వారు కుక్కలను తరమడం, రాళ్లు విసరడం, అరవడం లేదా తినిపించేందుకు దగ్గరకు వెళ్లడం చేస్తుంటారు. ఇవి కుక్కలను రెచ్చగొట్టి దాడికి దారితీస్తాయి. అందుకే పిల్లలకు సరైన అవగాహన కల్పించడం చాలా అవసరం.
కాట్ల గణాంకాలు - పెరుగుతున్న ముప్పు : ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 4 లక్షల కుక్క కాట్లు నమోదవుతుండగా, తెలంగాణలో గత ఏడాది 3.33 లక్షల కేసులు నమోదయ్యాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రేబిస్ మరణాల్లో భారతదేశం వాటా సుమారు 36 శాతం వరకు ఉందని అంచనా. ఇది సమస్య తీవ్రతను స్పష్టంగా చూపిస్తుంది.
రేబిస్ ప్రమాదం - నిర్లక్ష్యం చేయరాదు : వ్యాక్సిన్ చేయించని కుక్కలు కరిస్తే రేబిస్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. రేబిస్ సోకిన కుక్క మొదటి కాటు మరింత ప్రమాదకరం. కాబట్టి కుక్క కాటు పడిన వెంటనే వైద్య చికిత్స తీసుకోవడం మంచింది.
జంతువుల పట్ల సహానుభూతి : వేసవి కాలంలో కుక్కల ప్రవర్తనలో వచ్చే మార్పులను అర్థం చేసుకోవడం, సరైన జాగ్రత్తలు పాటించడం ద్వారా కుక్క కాట్లను నివారించవచ్చు. మన భద్రతతో పాటు జంతువుల పట్ల సహానుభూతి చూపడం కూడా సమానంగా ముఖ్యం. సరైన అవగాహన, జాగ్రత్తలు ఉంటే ఈ సమస్యను గణనీయంగా తగ్గించవచ్చు.
"వాతావరణ మార్పు, డీ హైడ్రేషన్, సమ్మర్ స్ట్రెస్తో కుక్కలు బాగా ప్రభావితం అవుతాయి. వ్యాక్సిన్ చేయించని కుక్కలు కరిస్తే రేబిస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. రేబిస్ బారిన పడిన కుక్క తొలి కాటు ప్రభావం ఇంకా అధికంగా ఉంటుంది" డాక్టర్ కె.సురేశ్, ఎన్టీఆర్ పశువైద్య కళాశాల క్లినికల్ కాంప్లెక్స్ విభాగాధిపతి
ప్రతి కుక్క కాటుకు పరిహారం చెల్లించాల్సిందే: రాష్ట్రాలకు సుప్రీంకోర్టు హెచ్చరిక
భయపెడుతోన్న భౌ భౌలు - రూ.కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నా ఆగని కుక్క కాట్లు