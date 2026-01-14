ETV Bharat / state

ఉన్నత విద్య ప్రవేశ పరీక్షలకు కన్వీనర్ల నియామకం

ఆయా సెట్‌లకు వివిధ విశ్వవిద్యాలయాలకు చెందిన ఆచార్యులను కన్వీనర్లుగా నియమిస్తూ ఉన్నత విద్య మండలి కార్యదర్శి ఆచార్య బి.తిరుపతిరావు ఉత్తర్వులు - ఏప్రిల్‌ 23 నుంచి మొదలవనున్న ప్రవేశ పరీక్షలు

Appointment of Conveners for Higher Education Entrance Examinations
Appointment of Conveners for Higher Education Entrance Examinations (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 9:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Appointment of Conveners for Higher Education Entrance Examinations : ఉన్నత విద్యలో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్షలకు కన్వీనర్లను ఉన్నత విద్యామండలి మంగళవారం నియమించింది. ఆయా సెట్‌లకు వివిధ విశ్వవిద్యాలయాలకు చెందిన ఆచార్యులను కన్వీనర్లుగా నియమిస్తూ ఉన్నత విద్య మండలి కార్యదర్శి ఆచార్య బి.తిరుపతిరావు ఉత్తర్వులిచ్చారు. ప్రవేశ పరీక్షలు ఏప్రిల్‌ 23 నుంచి మొదలు కానున్నాయి. ఇంజినీరింగ్‌లో ప్రవేశానికి నిర్వహించే ఏపి ఈసెట్‌ పరీక్షకు కన్వీనర్‌గా అనంతపురం జేఎన్‌టీయూ ప్రొఫెసర్‌ బి. దుర్గాప్రసాద్​ను నియమించారు.

కన్వీనర్లు వీరే : ఏప్రిల్‌ 28న ఎంబీఏ, ఎంసీఏ ప్రవేశాలకు నిర్వహించే ఐసెట్‌ పరీక్షకు కన్వీనర్‌గా ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం ప్రొఫెసర్ ఎం. శశిని నియమించారు. ఏప్రిల్ 29, 30, మే 2వ తేదీల్లో ఎంటెక్‌, ఎంఫార్మ ప్రవేశాలకు నిర్వహించే ఏపీ పీజీ ఈ సెట్‌ పరీక్షకు ఏయూ ఈఈఈ ప్రొఫెసర్ మల్లికార్జున రావును నియమించారు. మే 4వ తేదీన ఎల్‌ఎల్‌బి, ఎల్‌ఎల్‌ఎం ప్రవేశాలకు నిర్వహించే లాసెట్ పరీక్షకు ఎస్​పీఎంవీవీ (SPMVV) లా ప్రొఫెసర్ సీతా కుమారిని నియమిస్తూ ఆదేశాలిచ్చారు.

మే 4వ తేదీన బీ.ఎడ్ ప్రవేశాలకు నిర్వహించే ఎడ్‌సెట్ పరీక్షకు ద్రవిడ విశ్వవిద్యాలయం విద్య ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాస్ కుమార్ ను నియమించారు. మే 5, 8 నుంచి 11 వరకు ఎం ఏ, ఎంఎస్సీ, ఎంకాం ప్రవేశాలకు నిర్వహించే పీజి సెట్‌ పరీక్షకు శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ప్రొఫెసర్ వి. పద్మావతి ని ఎంపిక చేశారు. మే 12 నుంచి 15, 18 వ తేదీ వరకు ఇంజనీరింగ్ ప్రవేశాలకు, 19 నుంచి 20 వరకు వ్యవసాయం, ఫార్మా ప్రవేశాలకు నిర్వహించే ఏపి ఈఏపి సెట్‌ పరీక్షలకు జేఎన్‌టీయూ కాకినాడ ప్రొఫెసర్ మోహన్​ రావును నియమించారు. మే/జూన్​లో BPED. UG D.P.Ed, M.P.Ed ప్రవేశాలకు నిర్వహించే ఏపీ పీఈ సెట్‌ పరీక్షకు ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం ప్రొఫెసర్ పాల్ కుమార్​ను నియమించారు.

Appointment of Conveners for Higher Education Entrance Examinations
ఉన్నత విద్య ప్రవేశ పరీక్షలకు కన్వీనర్ల నియామకం (Eenadu)

కామన్ ఎంట్రెన్స్ టెస్టులు ఎప్పుడు? విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల్లో ఆందోళన

ఏపీలోని 2026-27 విద్యా సంవత్సరంలో పలు యూజీ, పీజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్షల షెడ్యూల్‌ను ఉన్నత విద్యామండలి (ఏపీఎస్సీహెచ్​ఈ) ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. షెడ్యూల్‌ ప్రకారం ఏపీ ఈఏపీసెట్‌(ఏపీ ఈఏపీసెట్ 2026) పరీక్షలను మే 12 నుంచి 20వ తేదీ మధ్య వివిధ తేదీల్లో జరగనున్నట్లు ఏపీ ఉన్నత విద్యామండలి కార్యదర్శి గతంలోనే వెల్లడించారు.

పరీక్షా షెడ్యుళ్లు - తేదీల వివరాలు

  • ఏపీ ఈఏపీసెట్‌ (ఇంజినీరింగ్‌) పరీక్ష: మే 12, 13, 14, 15, 18 తేదీల్లో
  • ఏపీ ఈఏపీసెట్ (అగ్రికల్చర్‌, ఫార్మా విభాగం) పరీక్ష: మే 19, 20 తేదీల్లో
  • ఏపీ ఈసెట్‌ - ఏప్రిల్‌ 23న (రెండు సెషన్లలో)
  • ఏపీ ఐసెట్‌ - ఏప్రిల్‌ 28న (రెండు సెషన్లలో)
  • ఏపీ పీజీఈసెట్‌ - ఏప్రిల్‌ 29, 30, మే 2 తేదీల్లో (ఆరు సెషన్లలో)
  • ఏపీ పీజీసెట్‌ - మే 5, 8, 9, 10, 11 తేదీల్లో (10 సెషన్లలో)
  • ఏపీ లాసెట్‌ - మే 4 (ఒక సెషన్‌)
  • ఏపీ ఎడ్‌సెట్‌ - మే 4 (ఒక సెషన్‌)

విద్యార్థులకు కీలకమైన అప్‌డేట్‌ - ఈ-ఏపీసెట్‌ పరీక్షల తేదీలు ప్రకటించిన విద్యాశాఖ

TAGGED:

CONVENERS FOR CETS
HIGHER EDUCATION ENTRANCE EXAMS
NEW CONVENERS
CONVENERS FOR ENTRANCE EXAMINATIONS
APPOINTMENT OF CONVENERS IN AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.