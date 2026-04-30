టెన్త్​ రీవాల్యుయేషన్, రీకౌంటింగ్ ఫీజు - ఇక ఆన్​లైన్​లోనే చెల్లించొచ్చు

మరింత సులభం కానున్న పదో తరగతి రీ-వెరిఫికేషన్, రీకౌంటింగ్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ - ఆన్​లైన్​ విధానంలో విద్యార్థులు ఫీజు చెల్లించి దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అవకాశం - కొత్త విధానంలో ఉపాధ్యాయులు, సిబ్బందికి తప్పనున్న తిప్పలు

Published : April 30, 2026 at 9:51 AM IST

SSC Re Verification Fee Through online : టెన్త్ జవాబు పత్రాల పునః లెక్కింపు, పునః పరిశీలనకు దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఇక మరింత సులభం కానుంది. పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు, పాఠశాలల సిబ్బందికి తిప్పలు తప్పనున్నాయి. ఆన్‌లైన్‌ విధానంలో ఫీజు చెల్లించి విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి ఇంటర్‌ జవాబు పత్రాల పునః లెక్కింపు (రీకౌంటింగ్), పునః పరిశీలనకు(రీవాల్యుయేషన్) వెబ్‌సైట్‌ నుంచి ఒక్క నిమిషంలో దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. పదో తరగతికి వచ్చే సరికి అప్లికేషన్ ఫారాన్ని ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం వెబ్‌సైట్‌ నుంచి డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకొని, బ్యాంకు చలానా తీసి, ఆయా జిల్లా కేంద్రాల్లో జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి (డీఈవో) కార్యాలయాల్లో ఏర్పాటు చేసే కౌంటర్లలో ఇవ్వాలి.

రీకౌంటింగ్, రీవెరిఫికేషన్​కు ఆన్​లైన్ విధానం : అత్యాధునిక సాంకేతికత ఉన్న ఈ డిజిటల్‌ యుగంలో కూడా బ్యాంకులకు వెళ్లడం, దరఖాస్తులను కార్యాలయాల్లో సమర్పించడం కొనసాగుతూనే ఉంది. ఎస్‌ఎస్‌సీ బోర్డుకు ఎంత మంది డైరెక్టర్లు వచ్చినప్పటికీ సాంకేతికతను వినియోగించుకొని ప్రక్రియను సులభతరం చేయలేదు. కొద్ది నెలల క్రితం డైరెక్టర్‌గా వచ్చిన పీవీ శ్రీహరి పలు కీలక సంస్కరణలు తెచ్చారు. విద్యార్థుల హాల్‌ టికెట్లపై క్యూఆర్‌ కోడ్, ప్రశ్నపత్రాల్లో ప్రతి పేజీలో బార్‌ కోడ్‌ ముద్రణ లాంటివి అందులో కొన్ని. ఈ క్రమంలోనే ఈసారి రీకౌంటింగ్, రీవాల్యుయేషన్​లో పాత పద్ధతులకు స్వస్తి చెప్పారు. ఆన్‌లైన్‌ విధానంలో ఫీజు చెల్లించే విధానాన్ని అమలు చేయబోతున్నారు.

ఇప్పటివరకు పునః పరిశీలనకు దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి వారి జవాబుపత్రాలను జిరాక్స్‌ తీసి పోస్టు ద్వారా పంపించేవారు. ఇక నుంచి పీడీఎఫ్‌ చేసి ఆయా పాఠశాలల లాగిన్‌లో ఉంచనున్నారు. అవసరమైతే విద్యార్థులు డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకునే సౌలభ్యం ఉంటుంది. ఫలితంగా విద్యార్థులకు త్వరగా జవాబుపత్రాలు అందుతాయని శ్రీహరి వివరించారు. అలాగే కనీసం ఐదు కంప్యూటర్లు ఉన్న పాఠశాలలను ఎంపిక చేస్తున్నామని, అక్కడ సబ్జెక్టు నిపుణులు జవాబుపత్రాలను పునః పరిశీలిస్తారని ఆయన తెలిపారు.

ఒక్కో సబ్జెక్టుకు ఫీజు ఇలా : తెలంగాణ పదో తరగతి ఫలితాలను బుధవారం విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. రీ వెరిఫికేషన్, రీ కౌంటింగ్ కోసం విద్యార్థులు ఈ నెల 30వ తేదీ నుంచి మే 14వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని పాఠశాల విద్యా శాఖ ప్రకటించింది. పునః లెక్కింపునకు ఒక్కో సబ్జెక్టుకు రూ.500, పునః పరిశీలనకు రూ.1000 చొప్పున ఫీజును చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. రాష్ట్రంలో పదో తరగతి అడ్వాన్స్​డ్ సప్లిమెంటరీ ఫీజును చెల్లించేందుకు ఈ నెల 30 నుంచి మే 14 వరకు అవకాశం కల్పించారు. ఆయా తేదీల్లో విద్యార్థులు ఫీజు చెల్లించొచ్చు.

మొత్తంగా 95.15 శాతం ఉత్తీర్ణత : పదో తరగతి ఫలితాలను బుధవారం ప్రభుత్వ సలహాదారు కె.కేశవరావు, విద్యాశాఖ అధికారులతో కలిసి విడుదల చేశారు. ఈ ఫలితాల్లో 95.15 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదైంది. బాలికలే అధికశాతం ఉత్తీర్ణత సాధించారు. విద్యార్థినుల్లో 96.26 శాతం, బాలురు 94.07 శాతం మంది ఉత్తీర్ణత సాధించారు. 5,731 పాఠశాలల్లో శతశాతం పాస్​ అయ్యారు. ములుగు జిల్లాలో అత్యధికంగా 99.30శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించగా అత్యల్పంగా హైదరాబాద్‌ జిల్లాలో 89.23 శాతం మంది విద్యార్థులు పాస్​ అయ్యారు.

ఆరు స్కూళ్లలో సున్నా శాతం : ఈ సంవత్సరం మొత్తం 75,731 పాఠశాలలు 100 శాతం ఉత్తీర్ణతను సాధించాయి. 6 పాఠశాల్లో ఒక్క విద్యార్థి కూడా పాస్ కాకపోవడం గమనార్హం. ఈ మొత్తం ఆరు పాఠశాలలు ప్రైవేట్​కు చెందినవేనని తెలిసింది. రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా ములుగు జిల్లాలో 99.30 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించి అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. సాంఘిక సంక్షేమ రెసిడెన్సియల్ పాఠశాలల్లో 99.10% ఉత్తీర్ణతశాతం నమోదు కావడం విశేషం. ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివిన విద్యార్థులు 95.86 శాతం మంది పాస్ కాగా అత్యల్పంగా ఉర్దూ మీడియంలో 86.11 శాతం పాస్ అయినట్టుగా విద్యాశాఖ పేర్కొంది.

