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మీ ఏరియాలో కరెంట్​ సమస్యలా? - ఇకపై వెయిట్​ చేయకండి - క్షణాల్లో ఇలా కంప్లైంట్ చేయండి

అందుబాటులో వాట్సాప్​, ఎక్స్​, ఇన్​స్టాగ్రాం, ఫేస్​బుక్​ విద్యుత్తు పంపిణీ సంస్థల ఖాతాలు - ప్రతి డిస్కంకు వేర్వేరు పోర్టల్​లు, మొబైల్​ యాప్​లు - ఫిర్యాదు చేసే విధానం ఇదే!

SOCIAL MEDIA ACCOUNTS TO COMPLAINT ON ELECTRICITY
SOCIAL MEDIA ACCOUNTS TO COMPLAINT ON ELECTRICITY (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 26, 2026 at 10:48 AM IST

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Telangana Electricity Discum Services : ఒక్కసారిగా కరెంట్​ పోయింది. సరే లే వస్తుందని 10 నిమిషాలు వేచి చూశాడు సురేశ్​. ఆ పది నిమిషాలు దాటాయి. దాదాపు అర్ధగంట కావొస్తుంది. అసలేమై ఉంటుందని హెల్ప్​లైన్​ నంబర్​కు కాల్ చేశాడు. అది నెట్​వర్క్​ పరిధిలో లేకుండా పోయింది. అబ్బ ఇప్పుడెలా? ఆఫీస్ వర్క్​ పెండింగ్​లో ఉందని తలపట్టుకున్నాడు. చివరకు కరెంట్ వచ్చేవరకు వేచి చూశాడు. ఇలా ప్రతి ఒక్కరూ ఇంట్లో కరెంట్​ పోతే ఎన్నో తిప్పలు పడతారు. సరే అని కరెంట్​ వాళ్లకు కాల్​ చేస్తే కలవదు. ఇలాంటి బాధలు లేకుండా క్షణాల్లో ఫిర్యాదు చేయవచ్చని విద్యుత్తు అధికారులు అంటున్నారు. మరి అది ఎలాగో తెలుసుకుందాం.

సోషల్​ మీడియా వేదికగా క్షణాల్లో ఫిర్యాదు : మీ ఇంట్లో గానీ, కాలనీల్లో గానీ కరెంటు సరఫరా నిలిచిపోతే వేచి చూడాల్సిన అవసరం లేదు. సోషల్​ మీడియా వేదికగా క్షణాల్లో ఫిర్యాదు చెయొచ్చు. దీనికోసం వాట్సాప్​, ఎక్స్​, ఇన్​స్టాగ్రాం, ఫేస్​బుక్​ విద్యుత్తు పంపిణీ సంస్థల పేజీలను సంప్రదించవచ్చు. ఈ విధంగా సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తిన ప్రతిసారి విద్యుత్తు సిబ్బందికి సులభంగా ఫిర్యాదు అందించవచ్చు.

వరంగల్​లో ఉత్తర డిస్కం : ఉత్తర తెలంగాణలోని కరెంటు సరఫరా, బిల్లుల వసూలు, ఇతర బాధ్యతలు మొత్తం వరంగల్​లో ఉన్న ఉత్తర డిస్కమే వహిస్తుంది. అలాగే దక్షిణ తెలంగాణ డిస్కం హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పని చేస్తుంది. ఈ రెండింటికీ ప్రత్యేకంగా సోషల్ ​మీడియా ఖాతాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మొబైల్​ యాప్​లు, ప్రతి డిస్కంకు వేర్వేరు పోర్టల్​లు ఉన్నాయి. వాటిని ప్లేస్టోర్​లోకి వెళ్లి డిస్కం పేరుతో ఉండే యాప్​ను డౌన్​లోడ్​ చేసుకుని ఉపయోగించవచ్చు.

టీజీఎన్‌పీ అనే పేరుతో గూగుల్‌ ప్లేస్టోర్​లో సెర్చ్‌ చేస్తే : ఉత్తర తెలంగాణలోని జిల్లాల ప్రజలు గూగుల్​ ప్లేస్టోర్​లో టీజీఎన్​పీ అనే పేరుతో గూగుల్​ ప్లేస్టోర్​లో సెర్చ్​ చేయాలి. టీజీఎన్​పీ అని టైప్​ చేయగానే ఉత్తర డిస్కం యాప్‌ కనిపిస్తుంది. దానిని డౌన్​లోడ్​ చేసుకుంటే ఆ డిస్కంకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు అందులో కనిపిస్తాయి. ఇక ఆ పోర్టల్​లోకి వెళితే ఎలా ఫిర్యాదు చేయాలనే వివరాలు ఉంటాయి. ఉత్తర డిస్కంకు ఫేస్​బుక్​లో ఎస్‌మీడియా.టీజీఎన్‌పీడీసీఎల్‌ అనే పేరుతో అకౌంట్​ అందుబాటులో ఉంది. ఈ సంస్థ వెబ్‌సైట్‌ tgnpdcl.com (టీజీఎన్‌పీడీసీఎల్‌.కామ్‌). ఈ డిస్కం టోల్​ ఫ్రీ నంబరు 1912 లేదా 18004250028. అలాగే ఏఐ చాట్‌బాట్‌ నంబరు 8712481489. ఈ మేరకు సీఎండీ వరుణ్‌రెడ్డి తెలిపారు.

దక్షిణ తెలంగాణ డిస్కం : ఈ దక్షిణ తెలంగాణ డిస్కం ఎక్స్​ ఖాతా, ఫేస్​బుక్​ ఖాతా అలాగే మొబైల్​ యాప్​ పేరు (టీజీఎస్‌పీడీసీఎల్‌). దీన్ని ఆయా అకౌంట్లలో టైప్ చేస్తే కనిపిస్తాయి. అయితే ఎక్స్​లో ఈ సంస్థకు సంబంధించి వస్తున్న ఫిర్యాదులను త్వరగా పరిష్కరిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ ఖాతాలో ప్రజలు పెట్టే ఫిర్యాదులు, సమస్యలు నేరుగా సంస్థ సీఎండీకి వెళతాయి. హైదరాబాద్‌ కేంద్రంగా దక్షిణ తెలంగాణ డిస్కం ఉన్నందున నగర ప్రజలు నేరుగా సోషల్‌ మీడియాలోనే ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. ఇటీవల ఒక నెలలోనే దక్షిణ డిస్కం ఎక్స్‌ ఖాతాలో ఏకంగా 1.90 లక్షల విద్యుత్తు సమస్యలను వివరిస్తూ వినియోగదారులు పోస్ట్‌లు పెట్టారని అధికారులు తెలిపారు.

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TAGGED:

HELPLINE NUMBERS OF ELECTRICITY
ELECTRICITY MOBILE APP
COMPLAINT ON POWER SUPPLY
విద్యుత్​​ సమస్యలకు సోషల్​మీడియా
HOW TO RAISE COMPLAINT ON POWER

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