వీవీఎం ప్రతిభా పరీక్షకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానం - విజేతలకు స్కాలర్షిప్, సైంటిస్ట్లను కలిసే ఛాన్స్
విద్యార్థులకు సైన్స్పై అవగాహన, ఆసక్తి పెంచేందుకు విజ్ఞాన్ మంథన్ పోటీలు - అంతర్జాలం ద్వారా పరీక్ష రాసే వెసులుబాటు - ప్రతిభ చూపితే స్కాలర్షిప్లతో పాటు శాస్త్రవేత్తలను కలిసే అవకాశం
Published : August 17, 2026 at 10:23 PM IST
Vidyarthi Vigyan Manthan 2026 : విద్యార్థి దశనుంచే బాలలకు శాస్త్రీయ దృక్పథం, విజ్ఞానశాస్త్ర రంగంలో దేశ పురోగతికి సంబంధించిన అవగాహన, ప్రయోగాలపై ఆసక్తిని పెంచేందుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రతి ఏటా విద్యా, వైజ్ఞానిక కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగానే విజ్ఞాన్ ప్రసార్, విజ్ఞానభారతి, ఎస్సీఈఆర్టీలు సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ‘విద్యార్థి విజ్ఞాన్ మంథన్(వీవీఎం)’ అనే పేరుతో ప్రతిభా పరీక్ష నిర్వహిస్తోంది. విజేతలకు ఉపకార వేతనాలతో పాటు, శాస్త్రవేత్తలతో నేరుగా సంభాషించే అవకాశం పొందవచ్చు. మరి దీనికి ఏవిధంగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? ఎవరు అర్హులు? ఎంపిక విధానం ఏవిధంగా ఉంటుంది? చివరి తేదీ తదితర వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నమోదు ఇలా : ఆరు నుంచి ఇంటర్ వరకు(6-11) తరగతులు చదువుతున్న విద్యార్థులు ఈ వీవీఎంకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అర్హులు. రూ.200 రుసుం చెల్లించి, వెబ్సైట్ https://vvm.org.in లో సెప్టెంబరు 30 వరకు వివరాలను నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. పరీక్ష ఆన్లైన్ విధానంలో తెలుగు/ఆంగ్లం/హిందీతో పాటు ఇతర ప్రధాన ప్రాంతీయ భాషల్లో నిర్వహిస్తారు. వెబ్సైట్/స్మార్ట్ఫోన్ యాప్ ఆధారితంగా పరీక్ష రాసుకోవచ్చు. 6, 7, 8 తరగతుల విద్యార్థులు జూనియర్, 9, 10, 11 తరగతుల వారు సీనియర్ విభాగంలో జరిగే పరీక్షలకు హాజరవ్వాల్సి ఉంటుంది. స్మార్ట్ఫోన్/ట్యాబ్/ల్యాప్టాప్/డెస్క్టాప్ ఏదైనా వినియోగించి పరీక్ష రాయవచ్చు.
ఇవీ ప్రయోజనాలు : ఈ విద్యార్థి విజ్ఞాన్ మంథన్ పోటీలు జిల్లా, రాష్ట్ర, జాతీయస్థాయిలో జరుగుతాయి. రాష్ట్ర, జాతీయస్థాయిలో ప్రతిభ చూపిన విద్యార్థులకు నగదు పురస్కారంతో పాటు ప్రశంసా పత్రాలను అందజేస్తారు. జాతీయస్థాయి క్యాంపులు, శ్రీజాన్ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రాం కింద ఇస్రో, డీఆర్డీవో(డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్), సీఎస్ఐఆర్, బీఏఆర్సీ వంటి దేశంలోనే ప్రముఖ పరిశోధన సంస్థల శాస్త్రవేత్తలతో నేరుగా సంభాషించడం, శిక్షణ పొందే అవకాశాన్ని పొందవచ్చు. విజేతలకు భాస్కర పేరిట స్కాలర్షిప్లు, ప్రముఖ సైన్స్ ప్రయోగశాలలు సందర్శించేందుకు అవకాశం కల్పిస్తారు.
"విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు విజ్ఞాన్ మంథన్ ఎంతో ఉపకరిస్తుంది. దీనిపై ఆయా పాఠశాల యాజమాన్యాలు విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది. డీఈవో, జిల్లా సైన్స్ అధికారి సమన్వయంతో జిల్లా ప్రధానోపాధ్యాయులు, ఉపాధ్యాయులకు వీవీఎమ్పై సూచనలు చేశాం. విద్యార్థులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుతున్నాం"ఎంతో ఉపయోగం"- చల్లా ముద్దుకృష్ణ, వీవీఎం జిల్లా సమన్వయకర్త, నిజామాబాద్
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