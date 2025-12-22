అనాథల కోసం 'హీల్ ప్యారడైజ్' - ఇక్కడే ఉచిత విద్య, వసతి, భోజన సౌకర్యాలు
హీల్ ప్యారడైజ్లో ఉచితంగా నాణ్యమైన విద్య, భోజనం వసతి - ఒకటో తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఆంగ్ల మాధ్యమంలో బోధన - అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో 400 మీటర్ల ట్రాక్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 22, 2025 at 12:09 PM IST
Applications Invited for Admissions at Heal Paradise School: చదువుకునే వయసులో తల్లిదండ్రుల్లో ఎవరో ఒకరిని లేదా ఇద్దరిని కోల్పోవడం భరించలేని విషాదం. అలాంటి సందర్భాల్లో పిలల్లు చదువు ఆపేయాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడుతుంది. అప్పటి నుంచి ఆ పిలల్ల భవిష్యత్తు అందకారంగా మారిన సందర్భాలెన్నో ఉన్నాయి. ఇలా ఎవరూ ఇబ్బంది పడకూడదన్న ఉద్దేశంతో డాక్టర్ కోనేరు సత్య ప్రసాద్ "హీల్ ప్యారడైజ్" అనే విద్యా సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు.
ఉన్నత లక్ష్యంతో ఏర్పాటు చేసిన ఈ విద్యాసంస్థ ఎంతో మంది నిరుపేద పిల్లల భవిష్యత్తులో వెలుగులు నింపుతోంది. ఏలూరూ జిల్లా ఆగిరిపల్లి మండలం తోటపల్లిలో 90 ఎకరాల సువిశాల ప్రాంగణంలో ఉన్న ఈ పాఠశాలలో ఉచితంగా నాణ్యమైన విద్య, భోజనం వసతిని కల్పిస్తున్నారు. ఒకటో తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఆంగ్ల మాధ్యమంలో సీబీఎస్ఈ పాఠ్య ప్రణాళికతో కార్పొరేటు పాఠశాలలకు దీటుగా ఇక్కడ బోధిస్తున్నారు. ఇది గన్నవరం విమానాశ్రయానికి 12 కి.మీ. దూరంలో ఉంది.
విద్యార్థులకు అద్భుతమైన సౌకర్యాలు: బాలబాలికలకు ఇక్కడ వేర్వేరుగా ఆధునిక హంగులతో వసతి గృహాలు ఉన్నాయి. విద్యార్థులకు అందించే భోజనానికి సేంద్రియ పద్ధతిలో పండించిన కూరగాయలను ఉపయోగిస్తున్నారు. విశాలమైన భోజనశాల, సోలార్ వంటగది, విద్యార్థులు తాగేందుకు ఆర్వో శుద్ధజలం, వేడినీరు అందుబాటులో ఉన్నాయి. విద్యార్థులకు స్మార్ట్ గదుల్లో ఆన్లైన్ తరగతులు నిర్వహిస్తారు. ఇక్కడ బయాలజీ, ఫిజిక్స్, మ్యాథ్స్, కెమిస్ట్రీ, ఆర్ట్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి.
అద్భుతమైన క్రీడా సౌకర్యాలు, ఇండోర్ స్టేడియం ఉన్నాయి. జాతీయ, రాష్ట్రస్థాయి క్రీడల్లో విద్యార్థులు సత్తా చాటుతున్నారు. ఇన్నోవేషన్, ఆంత్రప్రెన్యూర్షిప్ కేంద్రం, ఏఐ (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్) ఎక్స్లెన్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ కేంద్రం, 3డీ ప్రింటింగ్, డిజైన్ థింకింగ్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చదువు పూర్తి చేసిన విద్యార్థులకు మెడికల్, ఇంజినీరింగ్ ఇతర కోర్సుల్లో ఉన్నత చదువులు చదువుకోవడానికి హీల్ సంస్థే సహకరిస్తుంది. విద్యార్థుల కోసం పాఠశాల ఆవరణలోనే ఆసుపత్రిని ఏర్పాటు చేశారు. అత్యుత్తమ అర్హత పొందిన ఉపాధ్యాయులు, అంతర్జాతీయ దూర విద్యా ఫ్యాకల్టీ ద్వారా విద్యార్థులకు శిక్షణ అందిస్తున్నారు.
15 వేల పుస్తకాలతో గ్రంథాలయం: పాఠశాలలో 15 వేల పుస్తకాలతో అతి పెద్ద గ్రంథాలయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. విద్యార్థులకు ఆసక్తి ఉన్న కళల్లోనూ వారిని ప్రోత్సహిస్తున్నారు. త్రీడీ చిత్రలేఖనం, క్రాఫ్ట్, సంగీతం, నృత్యం, వంటి అంశాల్లో శిక్షణ ఇస్తారు. ఇక్కడ అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో 400 మీటర్ల ట్రాక్ ఏర్పాటు చేశారు. కబడ్డీ, బాస్కెట్బాల్, వాలీబాల్, ఖో-ఖో, హ్యాండ్బాల్ కోర్టులూ ఉన్నాయి.
ఇది మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం: నిరుపేద పిల్లలకి సేవ చేసే అవకాశం వచ్చినందుకు హీల్ సంస్థ వ్యవస్థాపకులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వారు మాట్లాడుతూ " నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్న చిన్నారులకు సేవ చేసే అవకాశం లభించడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. హీల్ సంస్థతో చిన్నారుల జీవితాల్లో వెలుగులను నింపాలన్నదే మా లక్ష్యం. దేశంలోని ఏ ప్రాంతం వారినైనా ఇక్కడ చేర్చుకుంటాం" అని హీల్ సంస్థ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు డా.కోనేరు సత్యప్రసాద్, కార్యదర్శి తాతినేని లక్ష్మి, సీఈవో కె.అజయ్ కుమార్ తెలిపారు.
2026-27 ప్రవేశాలకు వేళాయే: ఈ విద్యా సంవత్సరం ఒకటి నుంచి తొమ్మిదో తరగతి వరకు, 11వ తరగతి (ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరం) ఎంపీసీ, బైపీసీ, ఎంఈఏ కోర్సులకు, హీల్ అంధుల పాఠశాలలో ఒకటి నుంచి ఎనిమిదో తరగతి వరకు ప్రవేశాలకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నారు.
ప్రవేశాలకు అర్హతలు: 1-9 తరగతులకు, తల్లిదండ్రుల్లో ఇద్దరినీ, లేదా ఎవరో ఒకరిని కోల్పోయి ఆర్థికంగా వెనుకబడిన ప్రతిభావంతులైన 6 నుంచి 15 ఏళ్ల వయసు ఉన్న విద్యార్థులు. ఆదాయ ధ్రువీకరణ , మరణ ధ్రువీకరణ పత్రాలు, తెల్ల రేషన్ కార్డు తప్పనిసరి. అలానే హీల్ ప్రవేశ పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూలో ఉత్తీర్ణత తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
11వ తరగతి (ఎంపీసీ, బైపీసీ,ఎంఈఏ)లో: ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబాలకు చెందిన విద్యార్థులు పదో తరగతిలో 480 మార్కులు, ఐసీఎస్ఈ, (లేదా) సీబీఎస్ఈలో 400పైన మార్కులు సాధించిన విద్యార్థులు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. తెల్లరేషన్ కార్డు, ఆదాయ ధ్రువ పత్రం తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
అంధ పాఠశాలకు అర్హత ఇలా: 1-8 తరగతుల విద్యార్థులు ప్రవేశాలకు అర్హులు. అలానే ఆర్థికంగా వెనుకబడిన, 40 శాతం కంటే ఎక్కువ అంధత్వ ధ్రువపత్రం ఉన్నవారు ఈ విద్యాసంస్థలో చేరడానికి అర్హలని సంస్థ తెలిపింది.
బడుల్లో నిరంతర పర్యవేక్షణ, తనిఖీలు - ప్రమాణాల మెరుగుకు అథారిటీ
రిసార్టు కాదండోయ్, సర్కారు బడి - విరాళాలతో రూపురేఖలు మార్చిన ఉపాధ్యాయుడు