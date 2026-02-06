ETV Bharat / state

పాఠశాలల్లో ఆర్టీఈ ప్రవేశాలకు గ్రీన్​సిగ్నల్ - ఫిబ్రవరి 20వ తేదీ నుంచి దరఖాస్తుల స్వీకరణ

ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో 25 శాతం కోటా సీట్ల ప్రవేశాల షెడ్యూల్ విడుదల - వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా లేదా గ్రామ, వార్డు సచివాలయాలు, సంబంధిత పాఠశాల నుంచి దరఖాస్తులు సమర్పణ

RTE Admissions Will Be Will Be Start February 20th
RTE Admissions Will Be Will Be Start February 20th (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 11:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

RTE Admissions Will Be Accepted From February 20th: విద్యా హక్కు చట్టం కింద 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో 25 శాతం కోటా సీట్ల ప్రవేశాలకు సమగ్ర శిక్షా అభియాన్‌ ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్‌ శ్రీనివాసరావు షెడ్యూల్‌ విడుదల చేశారు. ఒకటో తరగతిలో ప్రవేశానికి ఈనెల 20 నుంచి దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు. దీనికి సంబంధించి http://cse.ap.gov.in వెబ్‌సైట్‌ ద్వారాగాని, గ్రామ, వార్డు సచివాలయాలు, మండల విద్యా వనరుల కేంద్రం, సంబంధిత పాఠశాల నుంచి దరఖాస్తులు సమర్పించవచ్చు. సందేహాలుంటే టోల్‌ఫ్రీ నంబరు 18004258599 ద్వారా సంప్రదించవచ్చు.

ప్రస్తుత చిరునామా ధ్రువీకరణకు తల్లిదండ్రుల ఆధార్, ఓటరు, రేషన్‌ కార్డులు, భూమి హక్కుల పత్రం, ఉపాధి హామీ జాబ్‌ కార్డు, డ్రైవింగ్‌ లైసెన్సు, విద్యుత్తు బిల్లు, అద్దె ఒప్పంద కాపీని ప్రామాణికంగా తీసుకుంటారు. పిల్లల వయసు ధ్రువీకరణ పత్రం సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. సీబీఎస్‌ఈ, ఐసీఎస్‌ఈ, ఐబీ పాఠశాలల్లో ప్రవేశాలకు 2020 ఏప్రిల్‌ 2 నుంచి 2021 మార్చి 31లోపు జన్మించి, ఐదేళ్ల వయసు నిండిన ఉండాలి. రాష్ట్ర సిలబస్‌ పాఠశాలల్లో ప్రవేశాలకు 2020 జూన్‌ 2 నుంచి 2021 మే 31 మధ్య జన్మించి ఉండాలి. ప్రవేశాలకు శుక్రవారం ప్రకటన విడుదల చేస్తారు.

దరఖాస్తు, ఇతర సంబంధిత వివరాలు

  • ఈ నెల 7 నుంచి 16 వరకు ప్రైవేటు పాఠశాలలు వివరాలను వెబ్‌సైట్‌లో నమోదు చేయాలి. 20 నుంచి మార్చి 10 వరకు విద్యార్థుల ఆన్‌లైన్‌ వివరాల నమోదు
  • మార్చి 17న గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల డేటా ఆధారంగా ప్రవేశాలకు విద్యార్థుల అర్హత నిర్ధరణ
  • ఫిబ్రవరి 25న మొదటి విడత సీట్ల కేటాయింపు
  • మార్చి 6 నుంచి ఏప్రిల్‌ 7 వరకు ప్రవేశాల ధ్రువీకరణ
  • ఏప్రిల్‌ 12న రెండో విడత సీట్ల కేటాయింపు
  • ఏప్రిల్‌ 13 నుంచి 23 వరకు పాఠశాలల ద్వారా విద్యార్థుల ప్రవేశాల ధ్రువీకరణ

గతంలో ఉన్న సమాచారం: చాలామంది పేద విద్యార్థులు ప్రైవేటు, కార్పొరేట్ పాఠశాలల్లో వేలాది రూపాయలు చెల్లించి చదువుకోలేని పరిస్థితి. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్థికంగా, సామాజికంగా వెనుకబడిన పిల్లలకు కార్పొరేట్ విద్యను అందించేందుకు ప్రభుత్వం విద్యా హక్కు చట్టాన్ని అమలు చేస్తోంది. దీని ప్రకారం యాజమాన్యాలు 25 శాతం సీట్లను పేద విద్యార్థులకే కేటాయించాలి. ఆర్టీఈ కింద ఒకటో తరగతిలో అడ్మిషన్ పొందిన విద్యార్థులకు పదో తరగతి వరకు ఉచిత విద్యను అందించాలి. కర్నూలు జిల్లాలో ఆర్టీఈ పూర్తిస్థాయిలో అమలు కావడం లేదు. విద్య రాజ్యాంగం కల్పించిన ప్రాథమిక హక్కు. ఆర్టికల్ 21ఏ ప్రకారం 6 నుంచి 14 ఏళ్ల పిల్లలందరికీ ఉచిత నిర్బంధ విద్యను అందించాలని రాజ్యాంగం చెబుతోంది.

విద్యా హక్కు చట్టాన్ని అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించినా ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలు లెక్కే చేయడం లేదు. కర్నూలు జిల్లాకు 2250 సీట్లను కేటాయిస్తూ గత నెల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. మొదటి జాబితాలో 1150, రెండో జాబితాలో 1050 సీట్లను భర్తీ చేయాలి. ఫస్ట్ లిస్ట్​లో నమోదు చేసుకున్న విద్యార్థుల్లో అర్హులైన వారు ఉన్నప్పటికీ వారికి ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలు సీట్లు ఇవ్వకుండా ముప్పతిప్పలు పెడుతున్నాయి. అడ్మిషన్ల కోసం అధికారులు, పాఠశాలల చుట్టూ కాళ్లరిగేలా తిరుగుతున్నా ప్రయోజనం లేకుండా పోతోందని తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

మరో విచిత్రం ఏంటంటే ఫస్ట్ లిస్ట్‌లో సీట్ల సమస్య పరిష్కారం కాకుండానే రెండో జాబితా విడుదల చేశారు. అధికారులు, ప్రైవేట్ పాఠశాలల యాజమాన్యాలు కుమ్మక్కై పిల్లలకు సీట్లు ఇవ్వకుండా చదువును దూరం చేస్తున్నారని తల్లిదండ్రులు వాపోతున్నారు. కొన్ని ప్రైవేట్ పాఠశాలలు సీట్లను ఇస్తామని చెప్పి కాలయాపన చేస్తున్నాయి.

పేద విద్యార్థులకు సీట్లు ఇవ్వరా? - నీరుగారుతున్న 'RTE' యాక్ట్

ఆర్​టీఈ అమలులో వైఫల్యం

TAGGED:

RTE ADMISSIONS IN SCHOOLS
APPLICATIONS FOR RTE ADMISSIONS
RTE ADMISSIONS START FROM FEB 20TH
RTE ENTRANCE EXAMS 2026 27
RTE ENTRANCE EXAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.