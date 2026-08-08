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'చేయూత' పింఛన్లకు నేటి నుంచి దరఖాస్తుల స్వీకరణ - అర్హతలు ఇవే

చేయూత పింఛన్ల దరఖాస్తుదారులకు గుడ్​న్యూస్ చెప్పిన ప్రభుత్వం - ఇవాళ్టి నుంచి దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రక్రియ - ఈ నెల 15వ తేదీ నుంచి కొత్త పింఛన్ల పంపిణీకి ఏర్పాట్లు

Cheyutha Scheme New Applications
Cheyutha Scheme New Applications (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 8, 2026 at 7:14 AM IST

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Cheyutha Scheme New Applications : రాష్ట్రంలో చేయూత పింఛన్ల దరఖాస్తుదారులకు ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. నేటి నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరించనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ నెల 15వ తేదీ నుంచి కొత్త పింఛన్లు మంజూరు చేయాలని నిర్ణయించిన నేపథ్యంలో ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దరఖాస్తుల ప్రక్రియ నిరంతరం కొనసాగుతుందని, చివరి తేదీ లేదని స్పష్టం చేసింది. లబ్ధిదారుల అర్హతలపై స్పష్టత ఇచ్చిన సర్కార్‌, గతంలో దరఖాస్తు చేసిన వారు మళ్లీ చేయాల్సిన అవసరం లేదని, అధికారుల వద్ద ఒకసారి నిర్ధారించుకోవాలని తెలిపింది.

'చేయూత' పింఛన్లకు నేటి నుంచి దరఖాస్తుల స్వీకరణ - అర్హతలు ఇవే (ETV Bharat Telangana)

ఇవాళ్టి నుంచే దరఖాస్తుల స్వీకరణ : రాష్ట్రంలో చేయూత పథకం కింద కొత్త పింఛన్లు మంజూరుకు నేటి నుంచి దరఖాస్తులను స్వీకరించనున్నట్లు పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ప్రాధాన్య క్రమంలో ఒంటరి మహిళలు, వితంతువులు, గీత, చేనేత కార్మికులు, పైలేరియా అంటే బోదకాలు, డయాలసిస్ బాధితులు, దివ్యాంగుల కేటగిరీలో తలసేమియా, సికిల్ సెల్, హీమోఫీలియా బాధితులకు పింఛన్లు మంజూరు చేయాలని ఆదేశించింది. ఈ నెల 15 నుంచి కొత్త పింఛన్ల మంజూరుకు ప్రభుత్వం ఆదేశించిన నేపథ్యంలో ఈ ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. దరఖాస్తుల ప్రక్రియ నిరంతరం కొనసాగుతుందని, చివరి తేదీ లేదని వెల్లడించింది.

చేయూత పింఛన్లకు ఎవరు అర్హులంటే : ప్రభుత్వ పింఛన్లకు గ్రామాల్లో రూ.లక్షా 50 వేలు, పట్టణాల్లో రూ.2 లక్షల కంటే తక్కువ వార్షికాదాయం ఉన్న వారు అర్హులని ఉత్తర్వుల్లో ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. అంతకంటే ఎక్కువ ఆదాయం ఉన్నవారు, మూడెకరాల కంటే ఎక్కువ మాగాణి, 7.5 ఎకరాల కంటే ఎక్కువ మెట్ట పొలం ఉన్న వారు అనర్హులని తేల్చి చెప్పింది. ప్రభుత్వ రంగ, ప్రైవేటు, ఔట్‌ సోర్సింగ్‌, కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు, డాక్టర్లు, కాంట్రాక్టర్లు, వృత్తి నిపుణులు, ఆయిల్, రైస్ మిల్లులు, పెట్రోల్ పంపులు, రిగ్ యజమానులు, వారి తల్లిదండ్రులు అనర్హులుగా తెలిపింది. ఇప్పటికే ప్రభుత్వ లేదా స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల పింఛన్​ పొందుతున్న వారు, 4 చక్రాల వాహనాలు లేదా భారీ వాహనాలు ఉన్న వారు సైతం పింఛన్‌ దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అనర్హులుగా పరిగణించింది.

ఎలా దరఖాస్తు చేయాలంటే? : గతంలో పింఛన్ల కోసం దరఖాస్తు చేసిన వారు మళ్లీ చేయాల్సిన అవసరం లేదని, అయితే తమ దరఖాస్తులు ఉన్నాయో లేదో పంచాయతీ కార్యదర్శులు, వార్డు అధికారుల ద్వారా ధ్రువీకరించుకోవాలని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు. కొత్తవారు చేయూత వెబ్ సైట్ నుంచి దరఖాస్తు ఫారం డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలని, దానిని నింపిన తర్వాత గ్రామాల్లో పంచాయతీ కార్యదర్శులకు లేదా మండల ప్రజా పరిషత్ కార్యాలయాల్లో సమర్పించాలని తెలిపింది. పట్టణాల్లో అయితే బిల్ కలెక్టర్లు లేదా వార్డు అధికారులు లేదా పురపాలక కమిషనర్లకు సమర్పించాల్సి ఉంటుందని ఉత్తర్వుల్లో ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

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