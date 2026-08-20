ఇందిరమ్మ ఇళ్ల అర్హుల జాబితా నేడే ఖరారు - ఈ నెల 27 నుంచి కేటాయింపు
27 నుంచి మొదలై 31 వరకు కొనసాగునున్న లాటరీ ప్రక్రియ - 340 ఎల్ఐజీ ఫ్లాట్లకు 60 వేల 14 మంది దరఖాస్తు - పూర్తి పారదర్శకంగా లాటరీ నిర్వహణ
Published : August 20, 2026 at 8:27 AM IST
CURE List For Indiramma Houses : హైదరాబాద్ క్యూర్ పరిధిలోని ఇందిరమ్మ ఇళ్ల దరఖాస్తుదారుల్లో అర్హుల జాబితా నేడు ఖరారు కానుంది. జాబితాపై అభ్యంతరాలు ఉంటే ఈ నెల 23 వరకు సమర్పించవచ్చని హౌసింగ్ బోర్డు వైస్ ఛైర్మన్ వీపీ గౌతమ్ తెలిపారు. ఈ నెల 25న అర్హుల తుది వివరాలు ప్రకటించి, 27వ తేదీ నుంచి 31 వరకు రోజుకు 4 నియోజకవర్గాల్లో ఇళ్లను లాటరీ ద్వారా కేటాయించనున్నారు.
ఈ నెల 25న తుది జాబితా : హైదరాబాద్ కోర్ అర్బన్ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్లను ఈ నెల 27 నుంచి కేటాయించనున్నారు. 27 నుంచి 31 వరకు రోజుకు 4 నియోజకవర్గాల్లో పూర్తి పారదర్శకంగా లాటరీ నిర్వహించనున్నట్లు హౌసింగ్ బోర్డు వైస్ ఛైర్మన్ వీపీ గౌతమ్ తెలిపారు. క్యూర్ పరిధిలోని 16 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో 7 వేల 340 ఎల్ఐజీ ఫ్లాట్లకు 60 వేల 14 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. దరఖాస్తుదారులు హైదరాబాద్లోనే నివసిస్తున్నారా? ఓఆర్ఆర్ లోపల సొంత ఇళ్లు లేదా ప్లాటు ఉన్నాయా అనే విషయాలను 360 డిగ్రీల పరిశీలన జరుగుతోంది. అది పూర్తి చేసి రేపు సాయంత్రం అర్హుల ప్రాథమిక జాబితా ప్రకటించనున్నారు. శుక్రవారం సాయంత్రం నుంచి మీసేవ పోర్టల్ లేదా హౌసింగ్ బోర్డు వెబ్సైట్ ద్వారా అర్హుల జాబితా అందుబాటులో ఉంటుందని గౌతమ్ వెల్లడించారు. జాబితాపై అభ్యంతరాలు ఉంటే ఈ నెల 23వ తేదీ సాయంత్రంలోపు తెలపవచ్చన్నారు. అభ్యంతరాలను పరిశీలించి అర్హుల తుది జాబితాను ఈ నెల 25న ప్రకటిస్తారు.
పూర్తి పారదర్శకంగా లాటరీ నిర్వహణ : ఇళ్ల కేటాయింపు లాటరీ ప్రక్రియ ఈ నెల 27న ప్రారంభం కానుంది. రోజుకు 4 నియోజకవర్గాల చొప్పున ఈ నెల 31 వరకు లాటరీ తీస్తారు. పూర్తి పారదర్శకంగా రెవెన్యూ, హౌసింగ్ బోర్డు అధికారులు, మీడియా ప్రతినిధుల సమక్షంలో యూట్యూబ్ లైవ్ ద్వారా లాటరీ ప్రక్రియ నిర్వహిస్తారు. మహిళలకు 30 శాతం, ఎస్సీలకు 14, ఎస్టీలకు 5, బీసీలకు 16, దివ్యాంగులకు 5, ప్రభుత్వ ఔట్ సోర్సింగ్, నాలుగో తరగతి ఉద్యోగులు, పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు 10 శాతం రిజర్వ్ చేసి, మిగతా 50 శాతం జనరల్గా కేటాయిస్తారు. ప్రతీ రిజర్వేషన్ కేటగిరీలో 20 శాతం వెయిటింగ్ లిస్ట్ కూడా తయారు చేసి, వారికి కూడా లాటరీ డ్రా ద్వారానే ఎంపిక చేస్తామని గౌతమ్ తెలిపారు. ఇళ్ల కేటాయింపుపై ఎలాంటి సందేహాలు, అపోహలు అవసరం లేదన్నారు.
దరఖాస్తుల జాబితా ఇదే! : ఎల్ఐజీ ఫ్లాట్ల కోసం అత్యధికంగా కూకట్పల్లిలో 9 వేల 208 మంది దరఖాస్తు చేసుకోగా, కుత్బుల్లాపూర్లో 7 వేల 210, ఖైరతాబాద్లో 6 వేల 970, నాంపల్లిలో 5 వేల 114, శేరిలింగంపల్లిలో 4 వేల 860 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. అంబర్పేట 3 వేల 893, బహదూర్పురాలో 2 వేల 281, ఇబ్రహీంపట్నంలో 1,398, కార్వాన్లో 2 వేల 773, మలక్పేట 4 వేల 459, మల్కాజిగిరిలో 1717, మేడ్చల్లో 2 వేల 155, రాజేంద్రనగర్లో 2 వేల 723, సనత్నగర్లో 1861, సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్లో 2 వేల 326, మహేశ్వరంలో 1066 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. క్యూర్ పరిధిలోని ఎల్ఐజీ ఫ్లాట్లకు ప్రభుత్వం రూ.807 కోట్లను కేటాయించగా, కూకట్పల్లి హౌసింగ్ బోర్డులో టవర్ల నిర్మాణానికి ఇటీవలే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేశారు. ఎల్బీనగర్, గోషా మహల్, ముషీరాబాద్, చాంద్రాయణగుట్ట నియోజకవర్గాల్లోని ఇందిరమ్మ ఇళ్ల దరఖాస్తులకు సెప్టెంబరు 3 వరకు గడువు ఉంది.
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