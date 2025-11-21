పులుల సంఖ్య లెక్కించాలని ఆసక్తి ఉందా? - అయితే ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోండి
అక్కడ ప్రతి ఏడాది అక్టోబరు నుంచి పులుల సంచారం ఎక్కువ - నాలుగేళ్లకోసారి గణన చేపడుతున్న సర్కారు - గణనలో పాల్గొనాలనే వారి నుంచి అటవీ శాఖ దరఖాస్తులకు ఆహ్వానం
Published : November 21, 2025 at 4:30 PM IST
Inviting Applications for Tiger Census : ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో పులుల సంచారం ప్రతి ఏడాది అక్టోబరు నుంచి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆవాసం, తోడుకోసం నెలలుగా ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి అవి వలస వెళుతుంటాయి. ఈ క్రమంలో అసలు జిల్లాలో ఎన్ని పులులు ఉన్నాయో స్పష్టంగా తెలుసుకునేందుకు ప్రభుత్వం నాలుగేళ్లకోసారి గణన చేపడుతోంది. ఈ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్లో కవ్వాల్ పులుల అభయారణ్యం ఉంది. గణనలో పాల్గొనడానికి ఆసక్తి ఉన్న వారి నుంచి అటవీ శాఖ దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది.
ఎర్న్ యువర్ స్ట్రేప్స్ యాప్ ద్వారా : మహారాష్ట్ర సరిహద్దుల్లోని తాడోబా, తిప్వేశ్వర్, ఇంద్రావతి అడవుల నుంచి ఆదిలాబాద్, కుమురం భీం జిల్లాల్లోకి ప్రవేశిస్తున్నాయి. అడవుల్లో వన్యప్రాణుల గణనకు ఎర్న్ యువర్ స్ట్రేప్స్ యాప్లో కాగిత రహితంగా పులుల గణన చేపట్టనున్నారు. దీని కోసం జన్నారంలో కవ్వాల్ పులుల సంరక్షణ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అందుకు అనుగుణంగా మంచిర్యాలలో ఎఫ్డీపీటీని కూడా నియమించారు. కుమురం భీం, మంచిర్యాల జిల్లాల్లోకి ప్రాణహిత పరీవాహక ప్రాంతం నుంచి జిల్లాలోకి ప్రవేశిస్తుంటాయి. మూడేళ్లుగా పులుల సంచారం పెరిగింది.
ఎప్పుడంటే : ఏఐటీఈ (ఆల్ ఇండియా టైగర్ ఎస్టిమేషన్) - 2026 కార్యక్రమాన్ని జనవరి-17 నుంచి 23 వరకు నిర్వహించనున్నారు. స్వచ్ఛంద సేవకులు, యువకులు, విద్యార్థులను పులుల గణన కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలని అటవీశాఖ అధికారులు కోరుతున్నారు. గణనకు దరఖాస్తు చేసుకున్న వాలంటీర్లకు అవసరమైన శిక్షణనిచ్చి, పులుల సంఖ్య మదింపుతో పాటు స్థితిని అంచనా వేస్తారు.
నవంబరు 22 వరకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. దీనికి వారం రోజుల పాటు కార్యక్రమం ఉంటుందని, శాకాహార జంతువులతో పాటు మాంసాహార జంతువుల గణన ఉంటుంది. ఎవరైనా పేర్లను నమోదు చేసుకోవాలంటే 040-23231440, లేదంటే aite2026tg@gmail.comలో సంప్రదించాలని బెల్లంపల్లి ఎఫ్ఆర్వో పూర్ణచందర్ తెలిపారు.
ఇలా చేస్తే ప్రాణానికి ప్రమాదం : జనావాసాల్లోకి పెద్ద పులులు, చిరుతలు, ఎలుగుబంట్లు రావడం పరిపాటిగా మారిపోయింది. దీనికి కారణం అభయారణ్యాల్లో పర్యటనలు పెరగడమే. ఇవీ కేవలం అటవీ ప్రాంతాల్లోనే కాదు, కొన్నిసార్లు జనావాసాల్లోకీ ఇలాంటి క్రూరమృగాలు రావడంతో భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు. వీటిపట్ల తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.
- అడవిలో ఎక్కడైనా జింక, పశువు చనిపోయి ఉంటే సమీపంలో పులి ఉంటుందని సంకేతం.
- అలాగే పక్షులు, నెమళ్ల అరుపులు వినిపిస్తే అప్రమత్తం కావాలి.
- పెద్ద పులి, చిరుత వచ్చేటప్పుడు అలారంలా నెమళ్లు అరుపులతో హెచ్చరికలు చేస్తాయి.
- అడవిలోకి ఒంటరిగా వెళ్లకూడదు. కనీసం ఇద్దరు, ముగ్గురితో వెళ్లాలి. చేతిలో బలమైన వెదురు కర్ర ఉండాలి. సమీప గ్రామస్థుల్ని వెంట తీసుకెళ్లడం మంచిది.
- అడవుల్లో పొదలు, గుహలు వంటి చీకటి ప్రదేశాలు పులులకు ఆవాసాలు.
- పులిని చూసేటప్పుడు అసలు భయపడకూడదు. పులిని చూసిన వెంటనే పరిగెత్తకూడదు.
పెద్ద పులులు, చిరుతల సంచారం : పెద్ద పులులు ప్రధానంగా అమ్రాబాద్, కవ్వాల్, నాగార్జునసాగర్ వంటి టైగర్ రిజర్వుల్లో సంచరిస్తున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాలోని అడవులు, హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతాల్లో, వ్యవసాయ పొలాల్లోనూ చిరుతలు, పెద్దపులులు తిరుగుతున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో కర్నూలు, గుంటూరు, ప్రకాశం జిల్లాలోని నల్లమల అడవికి సమీప ప్రాంతాల్లో పులులు, చిరుతలు, ఎలుగుబంట్ల సంచారం ఉంటుంది.
తోడు కోసం పులుల ప్రయాణం - గ్రామాల్లోకి వస్తున్నాయని స్థానికుల్లో కలవరం
కాగజ్నగర్ అటవీ ప్రాంతంలోకి కొత్త అతిథి - సరిహద్దు గ్రామస్తులను అప్రమత్తం చేసిన అటవీ సిబ్బంది