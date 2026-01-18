ETV Bharat / state

కార్మికుల పిల్లలకు గుడ్ న్యూస్ - మెరిట్‌ ఉపకార వేతనాలకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానం

కార్మికుల పిల్లలకు మెరిట్‌ ఉపకార వేతనాలకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానం - సంక్షేమ నిధి ద్వారా ప్రోత్సాహం - మెరిట్‌ ఆధారంగా ఎంపిక - దరఖాస్తుకు చివరి గడువు ఎప్పుడంటే?

Merit Scholarships to Workers Childrens
Merit Scholarships to Workers Childrens (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 18, 2026 at 8:52 PM IST

3 Min Read
Merit Scholarships to Workers Childrens : బాల్య దశలో ప్రతి రూపాయి విలువైనదే. ముఖ్యంగా తక్కువ వేతనంపై పని చేసే కార్మిక కుటుంబాల్లో ఆ విలువ మరింత పెరుగుతుంది. తమ పిల్లలను చదివించేందుకు ఎంతో మంది కార్మికులు నిత్యం ఆపసోపాలు పడుతుంటారు. చదువు పూర్తయితేనే పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుంటుందనే నమ్మకంతో ఎన్నో కష్టాలను భరిస్తుంటారు. అలాంటి కుటుంబాలకు అండగా నిలవడానికి ప్రభుత్వాలు అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు ఇప్పుడు మంచి ఫలితాలను ఇస్తున్నాయి. కార్మికుల పిల్లలకు అందిస్తున్న మెరిట్‌ ఉపకార వేతనాలు ఆ కోవలోనే కీలకమైనవిగా నిలుస్తున్నాయి.

సంక్షేమ నిధి ద్వారా ప్రోత్సాహం : కార్మిక సంక్షేమ మండలి ద్వారా అమలవుతున్న ఈ ఉపకార వేతన పథకం విద్యార్థుల్లో చదువుపై ఆసక్తిని పెంచుతోంది. విద్యలో ప్రతిభ కనబరిచిన కార్మికుల పిల్లలకు ఆర్థికంగా తోడ్పాటు అందించడమే ఈ పథక లక్ష్యం. 2024-25 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి దరఖాస్తులను కార్మిక సంక్షేమ మండలి ఆహ్వానిస్తుండగా, ఫిబ్రవరి 15వ తేదీతో గడువు ముగియనుంది. ఈ ప్రోత్సాహకం పేద విద్యార్థులు మరో అడుగు ముందుకు వేయడానికి దోహదపడనుంది.

అధిక సంఖ్యలో పరిశ్రమలు - ఎక్కువ అవకాశాలు : ఉమ్మడి మెదక్, వికారాబాద్‌ జిల్లాల్లో పెద్ద సంఖ్యలో కార్మికులు పని చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా సంగారెడ్డి జిల్లాలో పరిశ్రమలు ఎక్కువగా కొనసాగుతున్నాయి. దుకాణాలు, సంస్థలు, చిన్న, పెద్ద పరిశ్రమలు, మోటారు రవాణా రంగం, సహకార సంస్థల్లో పని చేసే కార్మికుల పిల్లలు ఈ ఉపకార వేతనాలకు అర్హులు. ఈ ప్రాంతాల్లో కార్మిక కుటుంబాలు అధికంగా ఉండటంతో ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధిదారుల సంఖ్య కూడా గణనీయంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.

మెరిట్‌ ఆధారంగా ఎంపిక : ఈ ఉపకార వేతనాలను 2024-25 విద్యా సంవత్సరంలో విద్యార్థులు అభ్యసించిన తరగతి లేదా కోర్సులో సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా మంజూరు చేయనున్నారు. కుటుంబంలో గరిష్టంగా ఇద్దరు విద్యార్థులకు ఈ ప్రయోజనం వర్తించనుంది. మెరిట్‌ను ప్రాతిపదికగా తీసుకోవడం వల్ల విద్యార్థుల్లో పోటీ భావన పెరిగి చదువుపై మరింత దృష్టి పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది.

ఎవరు అర్హులంటే - ఎంత ఇస్తారంటే? : పదో తరగతి, ఐటీఐ చదివే విద్యార్థులకు ఒక్కొక్కరికి రూ.1,000 చొప్పున అందించనున్నారు. పాలిటెక్నిక్‌ విద్యార్థులకు రూ.1,500, ఇంజినీరింగ్, మెడిసిన్, న్యాయ విద్య, బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్, వెటర్నరీ, నర్సింగ్, హార్టికల్చర్‌, బీసీఏ, ఎంసీఏ, బీఫార్మసీ, ఎంఫార్మసీ, బీబీఏ, ఎంబీఏ, డిప్లొమా లేదా పీజీ డిప్లొమా ఇన్‌ మెడికల్‌ ల్యాబొరేటరీ టెక్నీషియన్‌ వంటి కోర్సులు అభ్యసించే విద్యార్థులకు ఏడాదికి రూ.2,000 చొప్పున నేరుగా బ్యాంకు అకౌంట్​లో జమ చేయనున్నారు. దివ్యాంగ విద్యార్థులకు ప్రత్యేకంగా రూ.4,000 అందించనున్నారు.

దరఖాస్తుకు అవసరమైన పత్రాలు : ఉపకార వేతనాలకు దరఖాస్తు చేసుకునే విద్యార్థులు కొన్ని కీలక పత్రాలను తప్పనిసరిగా జత చేయాలి. తల్లిదండ్రుల కార్మిక గుర్తింపు కార్డు, విద్యార్థి ఆధార్‌ కార్డు, ఫొటో, బోనఫైడ్‌ సర్టిఫికెట్‌, విద్యార్థి లేదా తల్లిదండ్రుల బ్యాంకు ఖాతా పుస్తకం, గతేడాది చదివిన కోర్సులో సాధించిన మార్కుల వివరాలు, ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రం అవసరం. ఈ పత్రాలతో సమీప కార్మిక శాఖ కార్యాలయంలో దరఖాస్తు సమర్పించాలి.

గడువులోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి : మెరిట్‌ ఉపకార వేతనాలు పొందాలంటే ఫిబ్రవరి 15వ తేదీలోపు తప్పనిసరిగా దరఖాస్తులు సమర్పించాలి. మరిన్ని వివరాలకు సంబంధిత సహాయ కార్మిక కమిషనర్‌ కార్యాలయంలో సంప్రదించవచ్చని సంగారెడ్డి కార్మికశాఖ ఉపకమిషనర్‌ రవీందర్‌రెడ్డి తెలిపారు. అర్హులైన కార్మిక కుటుంబాలు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని తమ పిల్లల భవిష్యత్తును మరింత వెలుగులోకి తీసుకురావాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

