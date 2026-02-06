ETV Bharat / state

గురుకులాల్లో ప్రవేశాలకు ఆహ్వానం - చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?

గురుకులాల్లో ప్రవేశాలకు దరఖాస్తులు - ప్రారంభమైన 5, 6వ తరగతుల ప్రవేశాలు - ప్రవేశ పరీక్ష, మెరిట్, వయస్సు, కులం, ఆదాయ ధృవీకరణ పత్రాల ఆధారంగా సీట్లు కేటాయింపు

Applications Invited For Admissions To Gurukul Schools
Applications Invited For Admissions To Gurukul Schools (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 6:53 PM IST

Applications Invited For Admissions To Gurukul Schools: పేద, బడుగు, బలహీన వర్గాల పిల్లల విద్యాభివృద్ధికి కార్పొరేట్‌ తరహాలో బోధించేందుకు గానూ ఆంధ్రప్రదేశ్‌, తెలంగాణలలోని ప్రభుత్వ (సాంఘిక, గిరిజన, మైనారిటీ, బీసీ) రెసిడెన్షియల్/గురుకుల పాఠశాలల్లో 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి 5, 6వ తరగతులలో ప్రవేశాలకు దరఖాస్తులు ప్రారంభమయ్యాయి. విద్యార్థులు ఆన్‌లైన్‌లో (EMRSST లేదా సంబంధిత సొసైటీ వెబ్‌సైట్ల ద్వారా) దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ప్రవేశ పరీక్ష/మెరిట్, వయస్సు, కులం మరియు ఆదాయ ధృవీకరణ పత్రాల ఆధారంగా సీట్లను కేటాయిస్తారు.

ప్రవేశాలకు దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఇలా:

  • దరఖాస్తు విధానం: ఆన్‌లైన్.
    ప్రవేశ తరగతులు: 5, 6, 7-9 (ఖాళీలను బట్టి) తరగతులు.
  • ఏకలవ్య మోడల్ (EMRS) పరీక్ష: 6వ తరగతికి, 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది.
  • మైనారిటీ గురుకులాలు (TMREIS): 5-8 తరగతులకు ప్రవేశాల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది.
  • అర్హత: సంబంధిత ప్రభుత్వ పాఠశాలలో 4వ/5వ తరగతి చదువుతుండాలి. వయస్సు నిబంధనలు (సాధారణంగా 10-13 ఏళ్లు) వర్తిస్తాయి.
  • పత్రాలు: కుల ధృవీకరణ పత్రం (SC/ST/BC), ఆదాయ ధృవీకరణ పత్రం (1 లక్ష లోపు), ఆధార్ కార్డు, జనన ధృవీకరణ పత్రాలు ఉండాలి.
  • పరీక్షా విధానం: మెంటల్ ఎబిలిటీ, అర్థమెటిక్, భాషా సామర్థ్యాలపై ప్రధానంగా ప్రశ్నలు (EMRSST) .

మరిన్ని వివరాల కోసం ఏపీ నుంచి https://apbragcet.apcfss.in/, తెలంగాణ నుంచి https://tsemrs.telangana.gov.in లేదా https://tgmreistelangana.cgg.gov.in వెబ్‌సైట్‌లను సందర్శించాలి. ఏపీలో ఈ నెల 19వ తేదీ సాయంత్రం 4 గంటలలోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు. తెలంగాణలో అయితే ఈ నెల 16వ తేదీలోపు అప్లై చేసుకోవాల్సిందిగా సూచించారు.

తప్పులు లేకుండా నమోదు చేసుకోవాలి: విద్యార్థి వివరాలు తప్పులు లేకుండా నమోదు చేసుకోవాలి. నమోదు సమయంలో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థి ఆధార్, కుల, ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రాలు, తెల్లరేషన్‌కార్డు, గతంలో చదివిన స్టడీ సర్టిఫికెట్లు ఉండాలి. సెల్​ఫోన్​ నంబరు తప్పు లేకుండా నమోదు చేయాలి. ప్రతిభా పరీక్షలో మెరిట్‌ జాబితా ప్రకారం నేరుగా కేంద్ర కార్యాలయం నుంచి సీటు కేటాయింపు ఉంటుంది.

గురుకులాలకు సంబంధించి మరింత సమాచారం: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో నిర్వీర్యం చేసిన సోషల్​ వెల్ఫేర్​ గురుకులాలను కార్పొరేటు స్థాయికి తీసుకెళ్లేలా కూటమి ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. ఐఐటీ (IIT), మెడికల్​, ఇతర జాతీయ స్థాయి విద్యా సంస్థల్లో ఎస్సీ విద్యార్థులు ప్రవేశాలను పొందడమే లక్ష్యంగా కార్పొరేటు విద్యా సంస్థలకు దీటుగా 7 ఐఐటీ-నీట్‌ కోచింగ్‌ అకాడమీలను అందుబాటులోనికి తీసుకురానుంది. దీనికి ముఖ్యమంత్రి గ్రీన్​ సిగ్నల్​ ఇచ్చారు.

అయితే ఇందులో ఎక్కువ మంది సోషల్​ వెల్ఫేర్​ గురుకులాల విద్యార్థులు జాతీయ స్థాయి ప్రవేశాల్లో అర్హత సాధించే విధంగా శిక్షణను అందించేందుకు ఇప్పటికే నైపుణ్యం కలిగిన సిబ్బందిని ఎంపిక చేశారు. ఆర్థిక శాఖ నుంచి అనుమతి వచ్చిన వెంటనే తరగతులను ప్రారంభించే విధంగా సాంఘిక సంక్షేమ గురుకులాల సొసైటీ అధికారులు తదుపరి చర్యలను తీసుకుంటున్నారు.

8 ఏళ్లలో 1,614 మంది విద్యార్థుల అర్హత: గతంలో 2014-19 మధ్య టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఏర్పాటు చేసిన మూడు ఐఐటీ-నీట్‌ కోచింగ్‌ అకాడమీల ఎస్సీ విద్యార్థులకు ఉచిత శిక్షణ కారణంగా ఇప్పటి వరకు 1,614 మంది ఐఐటీ, నీట్‌ ప్రవేశ పరీక్షల్లో అర్హత సాధించారు. గత 8 ఏళ్లలో జేఈఈ ప్రవేశ పరీక్షలకు గాను ఈ అకాడమీలకు చెందిన దాదాపు 1,261 మంది విద్యార్థులు హాజరుకాగా 800 మంది అర్హత సాధించడం విశేషం. ఇప్పుడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అదనంగా మరో 7 అకాడమీలు అందుబాటులోకి రానుండటంతో దళిత బిడ్డలకు మరింత లబ్ధి చేకూరే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.

ప్రత్యేకతలెన్నో: పదోతరగతిలో మంచి మార్కులతో ఉత్తీర్ణత సాధించిన వారిని ప్రాతిపదికగా తీసుకుని ఎంట్రెన్స్‌ టెస్ట్‌ ద్వారా మెరికల్లాంటి విద్యార్థులను ఎంపిక చేసి ఐఐటీ, నీట్‌ ప్రవేశ పరీక్షలకు ఉచితంగా శిక్షణను ఇస్తారు. సాధారణ గురుకులాలకు భిన్నంగా ఇక్కడ విద్యార్థులకు డిజిటల్‌ బోధన, ప్రత్యేక స్టడీ మెటీరియల్, ఇతర అత్యుత్తమమైన, అధునాతన సదుపాయాలను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు.

