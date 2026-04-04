ETV Bharat / state

అప్రెంటిస్​​షిప్​న​కు ఆర్టీసీ దరఖాస్తుల ఆహ్వానం - అర్హులు ఎవరంటే?

కొత్త కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టిన తెలంగాణ ఆర్టీసీ - ఇంజినీరింగ్​, నాన్​ ఇంజినీరింగ్​ విద్యార్థులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు - దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభం, ఆఖరి తేదీ ఎప్పుడంటే?

Application Process for RTC Apprenticeship 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 4, 2026 at 12:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

RTC Apprenticeship Programme 2026 : ఆర్టీసీ సంస్థ కొత్త కార్యక్రమాలతో ముందుకు సాగుతోంది. ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగా ప్రయాణికులకు మెరుగైన సేవలు అందించే లక్ష్యంతో ఓ కొత్త కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. ఇటీవలి కాలంలో చదువు పూర్తి చేసిన వెంటనే ఉద్యోగం సంపాదించడం చాలా కష్టంగా మారింది. అందుబాటులో ఉన్న ఉద్యోగాలకు అవసరమైన నిర్దిష్ట నైపుణ్యాలు లేకపోవడం వల్ల ఉపాధి అవకాశాలు తగ్గిపోయాయి. ఉద్యోగం సంపాదించడం పెద్ద సవాలుగా మారిన ఈ సమయంలో ఆర్టీసీ సంస్థ ఇంజినీరింగ్, నాన్‌ ఇంజినీరింగ్‌ అభ్యర్థులకు జాతీయ అప్రెంటిస్‌ పథకం ద్వారా అప్రెంటిస్‌షిప్‌ చేసేందుకు అవకాశం ఇవ్వాలని తాజాగా నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రస్తుతం దరఖాస్తుల స్వీకరణ కొనసాగుతోంది.

మూడేళ్ల శిక్షణ కార్యక్రమం : ఇంజినీరింగ్​ కోర్సులు పూర్తి చేసిన వారు వెంటనే ఉద్యోగం సంపాదించలేకపోతున్నారు. ఏ ఉద్యోగానికి వెళ్లినా అనుభవం గురించే ఆరా తీస్తున్నారు. ఎలాంటి అనుభవం లేని అభ్యర్థులు ఉద్యోగం సంపాదించడం నిజంగా ఓ అరుదైన అవకాశం. ఈ నేపథ్యంలో జాతీయ అప్రెంటిస్​షిప్ పథకం ద్వారా ఇంజినీరింగ్, నాన్-ఇంజినీరింగ్ అభ్యర్థులు అప్రెంటిస్‌షిప్‌లు చేసేందుకు ఆర్టీసీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనిలో ఎంపికైన అభ్యర్థులు శిక్షణతో పాటు ఆర్థిక సహాయం కూడా పొందుతారు. మొత్తం మూడేళ్ల ప్రోగ్రామ్‌గా దీనిని ప్రవేశపెట్టారు. ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలవారీ స్టైఫెండ్ ఇస్తారు.

మెరుగైన సేవలకు అవకాశం : ఉమ్మడి మెదక్​, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో మొత్తం 11 డిపోల్లో శిక్షణ అవకాశాలు కల్పించారు. ఇక్కడ ప్రతి దానిలో ఇద్దరు అసిస్టెంట్ మేనేజర్లు పని చేస్తున్నారు. వారు మెకానికల్, ట్రాఫిక్ విభాగాలను పర్యవేక్షిస్తారు. అధిక పని భారం కారణంగా ఆర్టీసీ పలు సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది. ఈ అప్రెంటిస్​షిప్ కార్యక్రమం అమలుతో ఈ సమస్య దూరం అవుతుందని భావిస్తున్నారు. మేనేజర్లకు సహాయం చేయడానికి అప్రెంటిస్​షిప్ అభ్యర్థులు తోడైతే మెకానికల్, ట్రాఫిక్ విభాగాల నిర్వహణ సులభం కానుంది. ప్రయాణికులకు మరింత మెరుగైన సేవలను అందించడం సాధ్యం కానుంది.

ఎవరు అర్హులంటే? :

  • ఇంజినీరింగ్ (మెకానికల్, ఆటోమొబైల్, ఎలక్ట్రికల్)
  • జనరల్ డిగ్రీ - బీఏ, బీకామ్, బీఎస్సీ, బీబీఏ, బీసీఏ.
  • 2020-21 ఏడాదిలో లేదా ఆ తర్వాత ఈ కోర్సులను పూర్తి చేసిన వారు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు.

నెలవారీ స్టైఫెండ్ వివరాలు : ఇంజినీరింగ్ అభ్యర్థులు మొదటి సంవత్సరంలో రూ.18,000, రెండో సంవత్సరంలో రూ.20,000, మూడో సంవత్సరంలో రూ.22,000 నెలవారీ స్టైఫెండ్‌ను తీసుకుంటారు. నాన్-ఇంజినీరింగ్ అభ్యర్థులకు రూ.16,000, రూ.17,500, రూ.19,000 లభిస్తాయి.

దరఖాస్తు ఎలా చేయాలంటే : ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఈ నెల 15వ తేదీలోగా తమ దరఖాస్తులను సమర్పించాలి. పూర్తి వివరాల కోసం https://nats.education.gov.in వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించండి.

''ఇంజినీరింగ్​, నాన్​ ఇంజినీరింగ్​ అభ్యర్థులు ఆర్టీసీ కల్పించిన సదుపాయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. దరఖాస్తు చేసిన వారిలో అర్హులను ఎంపిక చేసి డిపోలకు కేటాయిస్తారు. అన్ని అంశాల్లో నైపుణ్యం సాధించేలా శిక్షణకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేశాం'' - విజయభాస్కర్, ఆర్టీసీ అధికారి.​

సురక్షిత ప్రయాణం కోసం ఆర్టీసీ కొత్త నిర్ణయం : ఇదిలా ఉండగా, ప్రమాదాల నివారణకు ఆర్టీసీ ప్రత్యేక చర్యలు అమలు చేస్తోంది. ఇటీవల ప్రమాదాలకు గురైన డ్రైవర్లకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చి వివిధ సూచనలు జారీ చేశారు. అంతేకాకుండా డ్రైవర్లు తమ విధులను మొదలు పెట్టే ముందు మద్యం సేవించారా లేదా అని ధృవీకరించడానికి డిపోల్లో తప్పకుండా పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారు. కొందరు డ్రైవర్లు విధుల్లో ఉండగా మొబైల్ ఫోన్లు వాడుతున్నారని ప్రయాణికుల నుంచి ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అధికారులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయాలని నిర్ణయించారు. ఇందులో భాగంగా ప్రారంభంలో ప్రయోగాత్మకంగా కొన్ని డిపోలను ఎంపిక చేశారు. ఈ విధానాన్ని క్రమంగా అన్ని డిపోల్లో రానున్నాయి. ప్రయాణికులకు సురక్షిత ప్రయాణాన్ని కల్పించాలనే లక్ష్యంతో ఆర్టీసీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

TAGGED:

RTC APPRENTICESHIP
RTC APPRENTICESHIP APPLICATIONS
RTC APPRENTICESHIP PROCESS
ఆర్టీసీ అప్రెంటిస్​ షిప్​ దరఖాస్తు
RTC APPRENTICESHIP 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.