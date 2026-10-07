గ్రూప్-1 పోస్టులకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభం - వారికి 44 ఏళ్ల వరకు అవకాశం
AP Group 1 2026: గ్రూప్-1 పోస్టులకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభమైంది. ఈ నెల 27వ తేదీ అర్ధరాత్రి వరకు దరఖాస్తులు సమర్పించే అవకాశం ఉంది. ఈ మేరకు ఏపీపీఎస్సీ ప్రకటన విడుదల చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 9:41 AM IST
Application Process for Group-1 Posts in AP: గ్రూప్-1 పోస్టులకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ నిన్నటి నుంచి(మంగళవారం) ప్రారంభమైంది. ఈ నెల(అక్టోబర్) 27వ తేదీ అర్ధరాత్రి వరకు దరఖాస్తులు సమర్పించే అవకాశం ఉంది. ఈ మేరకు రిజర్వేషన్లు, దరఖాస్తు విధానంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ప్రకటన విడుదల చేసింది.
ఈసారి కొత్తగా జిల్లా విద్యాధికారి, డీఎస్పీ కమ్యూనికేషన్స్ పోస్టులను గ్రూప్-1 పరిధిలోకి తీసుకొచ్చారు. నిరుద్యోగుల డిమాండ్ మేరకు గరిష్ఠ వయోపరిమితిని 2 ఏళ్లు పెంచారు. నాన్ యూనిఫాం ఉద్యోగాలకు 44 ఏళ్ల వరకు అవకాశం కల్పించారు. రిజర్వేషన్ కేటగిరీ అభ్యర్థులకు అదనపు వయో సడలింపు ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. డీఎస్పీ పోస్టులకు గరిష్ఠ వయోపరిమితి 30 ఏళ్లుగా నిర్ణయించారు. జులై ఒకటో తేదీని ప్రామాణికంగా తీసుకుంటారు.
జనవరి 24వ తేదీన స్క్రీనింగ్ పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులు-2025 ప్రకారం గ్రూప్-1 పోస్టుల్లో కొన్ని మల్టీజోన్, మరికొన్ని జోన్ పోస్టులుగా ఉన్నాయి. స్క్రీనింగ్ పరీక్షకు 26 జిల్లాల్లో పరీక్షా కేంద్రాలు కేటాయించనున్నారు. అభ్యర్థులు దరఖాస్తు సమయంలో 3 ఐచ్ఛికాలు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ప్రధాన పరీక్ష 4 కేంద్రాల్లో నిర్వహిస్తారు. విజయవాడ, విశాఖపట్నం, తిరుపతి, అనంతపురంలో కేంద్రాలు ఉంటాయి. వీటిల్లో ఒక్కదాన్ని ఎంపిక చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
తొలి రోజున భారీగా రిజిస్టర్: కొత్తగా దరఖాస్తు చేసేవారు ముందుగా ఓటీపీఆర్ నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది . గ్రూప్-1 పోస్టులకు తొలి రోజున పెద్ద సంఖ్యలోనే అభ్యర్ధులు రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు. అందులో అప్లోడ్ చేయాల్సిన సర్టిఫికేట్లను వివరాలను ఏపీపీఎస్సీ సవివరంగా ఇవ్వడంతో వాటన్నింటిని అభ్యర్ధులు సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు. ఏపీ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డులో అసిస్టెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజినీర్, ఏపీ హార్టికల్చర్ సర్వీసులో హార్టికల్చరల్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగాలకు కూడా రిజిస్ట్రేషన్ దరఖాస్తుల ఆన్లైన్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. వీటికి సంబంధించి ఖాళీల వివరాలు, రిజర్వేషన్లు, వంటివి సమగ్రంగా ఈ నోటిఫికేషన్లలో పొందుపర్చారు. ఈనెల 9 నుంచి కొన్నింటికి, 13 నుంచి మరికొన్ని పోస్టులకు, 16 నుంచి మరో విడతలో మరి కొన్ని పోస్టులకు రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ఆరంభమవుతుంది.
గ్రూప్-1 పోస్టుల వివరాలు:
- డిప్యూటీ కలెక్టర్ - 12
- సహాయ కమిషనర్ ఆఫ్ స్టేట్ ట్యాక్స్ - 14
- డీఎస్పీ(సివిల్) - 36
- డీఎస్పీ(కమ్యూనికేషన్స్) - 3
- డీఈఓ - 14
- ఆర్టీఓ - 3
- జిల్లా గిరిజన సంక్షేమ అధికారి - 1
- డిప్యూటీ రిజిస్ట్రార్(కోఆపరేటివ్ సర్వీసెస్) - 16
- పురపాలక కమిషనర్ గ్రేడ్-2 - 12
- సహాయ ట్రెజరీ/అకౌంట్స్ అధికారి - 2
- జిల్లా ఉపాధి కల్పన అధికారి - 3
- సహాయ ఆడిట్ అధికారి - 15
- డివిజినల్ డెవలప్మెంట్ అధికారి - 35
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