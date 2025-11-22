ETV Bharat / state

అలంకార ప్రియుడికి ఆభరణాలు సమర్పించాలని ఉందా? - ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోండి

శ్రీవారికి విరివిగా వెండి, బంగారం, వజ్రాలు బహూకరిస్తున్న దాతలు - వాటితో ఆభరణాలు చేయించాలంటే దాతలు ఎవర్ని సంప్రదించాలి?

Application Process for Getting Ornaments Made for TTD
Application Process for Getting Ornaments Made for TTD (EENADU)
Published : November 22, 2025 at 8:57 AM IST

Application Process for Getting Ornaments Made for TTD : శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి ఎంతటి నైవేద్యప్రియుడో అంతే ఉత్సవప్రియుడు. అంతకంటే ఎక్కువ అలంకారప్రియుడు. అందుకే సర్వాలంకార శోభితుడైన శ్రీనివాసుడి దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని ఆపాదమస్తకం చూడాలంటే రెండు కళ్లు సరిపోవంటే అతిశయోక్తి కాదు. మూలవిరాట్టే కాదు ఉత్సవమూర్తులను దర్శించినా ఇదే తన్మయత్వం. శ్రీవారికి దాతలు విరివిగా వెండి, బంగారం, వజ్రాలు బహూకరిస్తుంటారు. అయితే వాటితో ఆభరణాలు చేయించాలంటే దాతలు ఎవర్ని సంప్రదించాలి? దానికి సంబంధించిన విధివిధానాలేంటో చూద్దాం.

దరఖాస్తు ఇలా :

  • దాతలు తొలుత ఎన్ని కిలోలతో బంగారు ఆభరణాలు చేయించాలనుకుంటున్నారో వివరిస్తూ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి (ఈవో, అదనపు ఈవో, డిప్యూటీ ఈవో, ఆలయ పేష్కార్‌ పేరిట) దరఖాస్తు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
  • వచ్చిన దరఖాస్తును డిప్యూటీ ఈవో/ఆలయ పేష్కార్‌ పరిశీలించి స్వామివారికి ప్రస్తుతం ఎలాంటి ఆభరణాలు కావాలి? ఏయే కొలతలు, పరిమాణాలు తదితర వివరాలు నమోదు చేసి టీటీడీ ఈవోకి నివేదిస్తారు.
  • అనంతరం ఈవో సూచనల మేరకు ఆలయ పేష్కార్‌ కార్యాలయం నుంచి ఆభరణాల వివరాలను దాతకు పంపిస్తారు.
  • ఆయా ఆభరణాలకు కావాల్సిన కొలతలు తీసుకునేందుకు దాత, అతనితో పాటు స్వర్ణకారుడి(గోల్డ్‌స్మిత్‌)ని బయోమెట్రిక్‌ ద్వారా ఆలయంలోకి అనుమతిస్తారు. అక్కడి బొక్కసంలో అధికారుల సూచనల మేరకు వారు కొలతలు తీసుకోవచ్చు.
  • ఆ ప్రకారంగా ఆభరణాలు చేయించి డిప్యూటీ ఈవో/ఆలయ పేష్కార్లకు తెలియజేసి వారి సూచనలతో ఆలయంలో ఉన్నతాధికారుల సమక్షంలో అందజేయాలి. ఆ సమయంలో దాతతో పాటు అతని కుటుంబ సభ్యులకు వీఐపీ దర్శనం చేసుకొనే వెసులుబాటును టీటీడీ కల్పిస్తుంది.
  • ఏటా 70 నుంచి 100 మంది వరకు దాతలు స్వామివారికి ఆభరణాలు చేయిస్తుంటారు.
  • ముడి వెండి, బంగారం మాత్రం నేరుగా హుండీలో వేయాల్సి ఉంటుంది.
విరాళంగా 121 కిలోల బంగారం : ఇటీవల ఓ ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామివారికి 121 కిలోల బంగారాన్ని విరాళంగా ఇచ్చేందుకు ముందుకొచ్చారని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కొద్దిరోజుల క్రితం తెలిపారు. ఇలాంటి భారీ విరాళాలు టీటీడీ చేపట్టే విద్య, వైద్యం వంటి సేవలు, ఎన్నో సత్కార్యాలకు దోహదం చేస్తాయని చెప్పారు. ‘పరోపకారం పరమ ధర్మమని భారతీయ సంస్కృతి చెబుతోంది. సమాజానికి సేవ చేయడం మన ధర్మం. అందుకే మనది పుణ్యభూమి. నలుగురూ బాగుండాలనే నాడు ‘జన్మభూమి’ కార్యక్రమం చేపట్టి మార్పునకు శ్రీకారం చుట్టాను. సంపాదించడం కంటే, దాన్ని తిరిగి సమాజానికి ఖర్చు చేయడమే ఎక్కువ తృప్తి, నిజమైన సంతోషాన్ని ఇస్తుందనడంలో సందేహం లేదు. ఇదో గొప్ప ఆదర్శంగా నిలిచి ఎన్నో మార్పులకు నాంది పలకాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను’ అని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.

బంగారం విలువ రూ.140 కోట్లు : ‘తిరుమల శ్రీవారి భక్తుడు ఓ కంపెనీ స్థాపించి విజయవంతమయ్యారు. అందులో 60 శాతం వాటా అమ్మితే ఆయనకు సుమారు రూ.6-7 వేల కోట్ల సొమ్ము వచ్చింది. ఈ సంపద అంతా స్వామివారు ఇచ్చిందేనన్న ఆలోచనతో తిరుమలేశుడికి 121 కిలోల బంగారం ఇచ్చేందుకు ముందుకొచ్చారు’ అని సీఎం వివరించారు. శ్రీవారు నిత్యం 120 కిలోల ఆభరణాలు ధరిస్తారు. ఈ భక్తుడు కూడా సుమారు అంతే స్వర్ణాన్ని కానుకగా సమర్పించేందుకు ముందుకొచ్చారు. దీని విలువ రూ.140 కోట్ల పైనేనని అంచనా.

TTD has Taken key Decision for Devotees : మరోవైపు కోటి విరాళం చెల్లించే భక్తులకు టీటీడీ ప్రత్యేక సౌకర్యాలు కల్పించనుంది. ప్రత్యేక ఉత్సవ రోజుల్లో మినహా అన్ని రోజుల్లో ఈ ప్రత్యేక సౌకర్యాలు పొందవచ్చు. రూ. కోటి విరాళం ఇచ్చే దాతతో పాటు మరో నలుగురికి ప్రత్యేక సౌకర్యాలు కల్పించనుంది. అదేవిధంగా విరాళం ఇచ్చే దాతకు ఏడాదిలో మూడ్రోజులు సుప్రభాత సేవ, 3 రోజులు బ్రేక్ దర్శనం, 4 రోజులు ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం సౌకర్యం ఉంటుంది. అలాగే దాతలకు ఏడాదిలో ఒకసారి వేదాశీర్వచనం పొందే వెసులుబాటు ఉంటుంది.

ప్రస్తుతం తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం పడుతోంది. భక్తులు 17 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్నారు. నిన్న(శుక్రవారం) శ్రీవారిని 60,098 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. అలాగే 24,962 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు. శుక్రవారం శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.75 కోట్లు వచ్చింది.

