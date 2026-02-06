ETV Bharat / state

రోడ్డు ప్రమాద బాధితులకు రూ.2 లక్షల పరిహారం - ఈ పథకం గురించి తెలుసా?

రోడ్డు​ ప్రమాదాల్లో ప్రాణాలు కోల్పోతున్న బాధితులు - మృతుల కుటుంబాలకు రూ.2 లక్షల పరిహారం అందించనున్న కేంద్రం - అవగాహన లేకపోవడంతో అందని ద్రాక్షలా మిగిలిన 'హిట్​ అండ్​ రన్​' పథకం

ETV Bharat Telangana Team

February 6, 2026

Hit And Run Scheme Telugu : రోడ్డు ప్రమాదం జరిగినప్పుడు డ్రైవర్లు పోలీసుల నుంచి తప్పించుకునేందుకు వాహనాన్ని ఆపకుండా వెళ్తుంటారు. ఈ ఘటనలపై పోలీసులు హిట్​ అండ్​ రన్​ పేరిట కేసులు నమోదు చేస్తారు. ఈ తరహా కేసుల్లో మృతిచెందిన, గాయాలపాలైన వారి కుటుంబాలకు కేంద్రం సాయమందిస్తుందని తెలుసా?

ఇటీవల భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా మణుగూరు మండల పరధిలో గత ఏడాది గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొని ఓవ్యక్తి మృతి చెందాడు. ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. అయితే ఆ కుటుంబానికి రావాల్సిన న్యాయమైన పరిహారం అందలేదు. కారణం ఒక్కటే హిట్​ అండ్​ రన్​ పథకం గురించి అవగాహన లేకపోవడం. దేశవ్యాప్తంగా అనేక కుటుంబాలు ఇదే సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నాయి. ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న మంచి పథకం ఉన్నప్పటికీ, దాని గురించి తెలియకపోవడం వల్ల బాధితులు తమ హక్కులను కోల్పోతున్నారు.

రహదారులపై గుర్తు తెలియని వాహనాలు ఢీకొని జరిగే ప్రమాదాలు ఎక్కువ. ఇలాంటి కేసుల్లో ప్రమాదానికి కారణమైన వాహనాన్ని పట్టుకోవడం పోలీసులకు పెద్ద సవాలే. వాహనాలను గుర్తిస్తేనే బాధితులకు థర్డ్​పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ వస్తుంది. లేదుంటే ఆ కటుంబాలు ఇబ్బందులు పడాల్సిందే. ఇలాంటి హిట్​ అండ్​ రన్​ కేసులకు కేంద్రం పరిహారం అందిస్తుంది. చాలా మంది బాధితులకు దీని గురించి తెలియక దరఖాస్తు చేయడం లేదు.

పరిహారం ఇలా : మోటారు వాహన చట్టంలోని సెక్షన్​ 161 ప్రకారం బాధితులకు ఈ పరిహారం అందిస్తారు. గతంలో కంటే పెంచి 2022 ఏప్రిల్ 1 నుంచి కొత్త పరిహారం చేస్తున్నారు.

  • మరణించిన వారి కుటుంబాలకు రూ.2 లక్షలు పరిహారం అందుతుంది.
  • గాయపడిన వారి కుటుంబాలకు రూ.50 వేల పరిహారం అందుతుంది.
  • క్షతగాత్రులు రూ.1.50 లక్షల విలువైన ఉచిత వైద్యం పొందవచ్చు.

దరఖాస్తు ఎలా?

  • బాధితులు సంబంధిత ఆర్డీవో కార్యాలయాల్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. హిట్​ అండ్​ రన్​ పరిహార ఫారం కలెక్టరేట్, రవాణాశాఖ కార్యాలయాల్లో లభిస్తుంది.
  • ఇందులో ఫారం 1,4 బాధితులు నింపాలి. క్షతగాత్రులు ఫారం-1లో ఇచ్చినట్లు వ్యక్తిగత వివరాలు, ప్రమాదం జరిగిన ప్రదేశం, ఢీకొట్టిన సమయం, గాయాల వివరాలు, ఎఫ్​ఐఆర్​ కాపీ, ఆధార్​కార్డు, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు అందజేయాలి.
  • ఈ కేసుల్లో మరణించిన వారి తల్లిదండ్రులు, భార్య ఆధార్ కార్డు, బ్యాంకు ఖాతా, చనిపోయిన వ్యక్తి మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం, లీగల్ హెయిర్ అందించాలి.
  • ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో సొంత ఖర్చుతో చికిత్స పొంది ఉంటే ఫారం-4తో పాటు, ఆసుపత్రి బిల్లులు అందజేయాల్సి ఉంటుంది.

పరిహారం వేగంగా :

  • ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకానికి ఛైర్మన్​గా జిల్లా కలెక్టర్​ ఉంటారు. గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొట్టిన ప్రాంతం ఆధారంగా తొలుత తహసీల్దార్ దరఖాస్తును క్షేత్రస్థాయిలో విచారణ చేస్తారు.
  • ఆ తర్వాత క్లెయిమ్స్ విచారణాధికారిగా ఉండే ఆర్డీవో ఫారం-2తో కలిపి ఓ నివేదిక ఇస్తారు. ఆ దరఖాస్తు కలెక్టరేట్​లోని సి-సెక్షన్​కు పంపుతారు.
  • అక్కడ నుంచి ఫారం-3 ద్వారా జిల్లా కలెక్టర్​కు దరఖాస్తు చేరుతుంది. కలెక్టర్, ట్రాఫిక్​, రవాణాశాఖ అధికారుల కమిటీ సంతకాలు చేసి ఆ దరఖాస్తు ఆమోదిస్తారు.
  • అలా ఆమోదించిన దరఖాస్తును ముంబయిలోని జీఐ (జనరల్​ ఇన్సురెన్స్) కౌన్సిల్​కు స్కాన్​ చేసి పంపి బాధితుల ఖాతాల్లోకి 15 రోజుల్లో పరిహారం జమ అయ్యేలా చూస్తారు.

ఆరు నెలల్లోపే దరఖాస్తు : ప్రమాదం జరిగిన ఆరు నెలల్లోపే దరఖాస్తు చేయాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఆలస్యం అయితే పరిహారం కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు.

పథకానికి ప్రచారం ముఖ్యం : హిట్​ అండ్​ రన్​ పథకం పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు పెద్ద భరోసా. అయితే అవగాహన లేకపోవడంతో చాలా మంది ఈ సాయాన్ని పొందలేకపోతున్నారు. గ్రామస్థాయిలో, మీడియా ద్వారా, పోలీసు - రెనెన్యూ శాఖల ద్వారా ఈ పథకం గురించి విస్తృత ప్రచారం అవసరం. ప్రతి రోడ్డు ప్రమాద బాధిత కుటుంబానికి ఈ సమాచారం చేరితేనే ప్రభుత్వ ఉద్దేశ్యం నెరవేరుతుంది. ప్రభుత్వం ఈ దిశగా పథకం గురించి ప్రచారం చేస్తే చాలా మంది నిరుపేదలు, మధ్య తరగతి వారికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

రోడ్డు ప్రమాద బాధితులకు గుడ్​న్యూస్ - రూ.1.50 లక్షల వరకు ఫ్రీ ట్రీట్​మెంట్

