శ్రీకాకుళం పార్కులకు కొత్త జీవం - శిథిలావస్థ నుంచి సర్వాంగ సుందరంగా
PARKS transformation in Srikakulam District : శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పార్కుల రూపురేఖలు మారుతున్నాయి. పార్కుల సుందరీకరణ దృశ్యాలు చాలా చూడముచ్చటగా ఉన్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 5:21 PM IST
శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పార్కుల రూపురేఖలు మారుతున్నాయి. గత పాలనలో నిర్లక్ష్యానికి గురై, శిథిలావస్థకు చేరుకున్న ఈ బహిరంగ ప్రదేశాలకు కూటమి ప్రభుత్వం కొత్త ప్రాణం పోస్తోంది. పిల్లలు ఆడుకోవడానికి, పెద్దలు ప్రశాంతంగా గడపడానికి వీలుగా పార్కులను ఆధునీకరిస్తున్నారు. ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని కల్పించేందుకు కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో అభివృద్ధి పనులు చేపడుతున్నారు.
పార్కుల సుందరీకరణ దృశ్యాలు : శ్రీకాకుళం జిల్లాలో జరుగుతున్న పార్కుల సుందరీకరణ దృశ్యాలు చాలా చూడముచ్చటగా ఉన్నాయి. గతంలో ఇక్కడ పరిస్థితి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉండేది. 60 డివిజన్లు, 46 వేలకు పైగా కుటుంబాలు, సుమారు 1,85,000 జనాభా, కలిగిన శ్రీకాకుళం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో సరైన పార్కులు లేకపోవడం పెద్ద లోటుగా ఉండేది. ఏళ్ల తరబడి ఎన్నికైన మున్సిపల్ పాలకవర్గం లేకపోవడం, పర్యవేక్షణ లోపించడం వల్ల పార్కులు అధ్వాన్నంగా తయారయ్యాయి. ఆటస్థలాల్లోని పరికరాలు, బెంచీలు పాడైపోవడం, నడక మార్గాలు శిథిలమవ్వడం, కనీసం తాగునీటి సౌకర్యం కూడా లేకపోవడంతో ప్రజలు ఇక్కడికి రావాలంటేనే ఇబ్బంది పడేవారు.
కోటీ 95 లక్షలతో కార్గిల్ పార్కు అభివృద్ధి : కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన నాటి నుంచి కేంద్ర పౌరవిమానయాన శాఖామంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు, ఎమ్మెల్యే గొండు శంకర్ ప్రత్యేక చొరవ తీసుకుని పార్కుల రూపురేఖలు మార్చారు. నగరంలోని పార్కుల పునరుద్ధరణపై దశలవారీగా దృష్టి సారించారు. హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీలో కోటీ 95 లక్షలతో కార్గిల్ పార్కును ఆధునీకీకరించారు. ఈ సందర్భంగా కింజారపు ఆధునీకీకరించిన ఆట స్థలాన్ని రామ్మోహన్ నాయుడు రిబ్బన్ కట్ చేసి ప్రారంభించగా ఎమ్మెల్యే మెుక్కను నాటారు. ఆటవస్తువులు, కాలిబాటలు, ఇండోర్ క్రికెట్, పికెల్ బాల్ కోర్టులు, ఇతర సౌకర్యాలతో సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు.
"80 లక్షల వ్యయంతో ఎల్బీఎస్, డైమండ్ ఉద్యానవనాల ప్రహరీలను పునరుద్ధరించారు. కొన్నిచోట్ల విద్యుత్ సౌకర్యం, మరుగుదొడ్లు, మరమ్మతులు, ఇతర మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. కొన్ని చోట్ల మరుగుదొడ్లు, ఇతర మౌళిక సదుపాయాల నిర్మాణాలకు చర్యలు తీసుకుంటున్నాం" - గొండు శంకర్, శ్రీకాకుళం ఎమ్మెల్యే
నగరంలోని అఫీషియల్ కాలనీలో అబ్దుల్ కలాం, విశాఖ-A కాలనీ, రామకృష్ణానగర్, హడ్కో కాలనీ పార్కులను 2 కోట్ల 17 లక్షల రూపాయల సీఎస్ఆర్నిధులతో అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. వరం కాలనీలోని పార్కు పనులు పూర్తి చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వ హయాంలో పార్కులు అభివృద్ధి చెందటం పట్ల నగరవాసులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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