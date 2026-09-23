ఇష్టంగా తినాలంటే, ఆహారం ఆసక్తిగా కనిపించాలి - రిపోర్టులో వెల్లడించిన 'ఎన్ఐఎన్'
మంచి విజువల్ ప్రెజెంటేషన్ ద్వారా టీనేజర్లలో ఆరోగ్యకరమైన ఆహార అలవాట్లు పెంపొందించేలా చేయొచ్చని ఎన్ఐఎన్ హైదరాబాద్ చేసిన అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. దేశవ్యాప్తంగా 203 మంది టీనేజర్లపై చేసిన అధ్యయనంలో పలు ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకొచ్చాయి.
Published : September 23, 2026 at 3:23 PM IST
NIN study on Nutritious food : ఐస్క్రీమ్, బర్గర్, స్వీట్స్ తదితర ఫొటోలను చూడగానే చాలా మందికి నోరూరుతుంది. వెంటనే వాటిని కొనుగోలు చేసి తినాలనిపిస్తుంది. వాటిని చూపించిన తీరే అందుకు కారణమని చెబుతున్నారు. పౌష్టికాహారాన్ని కూడా అదే తరహాలో చూపించినట్లయితే టీనేజర్లు తినడానికి ఇష్టపడతారని హైదరాబాద్లో ఉన్న జాతీయ పోషకాహార సంస్థ (ఎన్ఐఎన్) శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. సోషల్ మీడియాలో చేసే ప్రచార తీరు ఆరోగ్యకరమైన ఆహార అలవాట్లను పెంపొందించేందుకూ ఉపయోగపడుతుందని వీరు చేసిన పరిశోధనలో వెల్లడైంది.
ఎన్ఐఎన్ అధ్యయనంలో ఆసక్తికర విషయాలు
ఇంటర్నేషనల్ సైంటిఫిక్ జర్నల్ ‘బీఎంసీ పబ్లిక్ హెల్త్’లో తాజాగా అది పబ్లిష్ అయ్యింది. ఈ అధ్యయనం ప్రకారం శాస్త్రవేత్తలు ముందుగా 150 రకాల ఆహారపదార్థాల ఫొటోలను సిద్ధం చేసి, 43 మంది పాఠశాల విద్యార్థులకు చూపించి వారి అభిప్రాయాలను సేకరించారు. వాటి ఆధారంగా పండ్లు, పప్పులు, చిరుధాన్యాలు, పాల ఉత్పత్తులు, గింజలు తదితర ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలకు సంబంధించిన 15 చిత్రాలను ఎంపిక చేశారు.
ఈ చిత్రాలను 15 రోజులపాటు దేశవ్యాప్తంగా 13-19 ఏళ్ల వయసున్న 203 మంది టీనేజర్లకు సామాజిక మాధ్యమం ఇన్స్టా ద్వారా ప్రదర్శించారు. అనంతరం విడివిడిగా మాట్లాడి వారి ప్రవర్తన, ఆలోచన విధానంలో మార్పులను పరిశోధకులు విశ్లేషించారు. సాధారణంగా వడ్డించిన ఆహారంతో పోలిస్తే ఆకర్షణీయమైన రూపంలో ప్రజంట్ చేసిన చిరుధాన్యాల జావ, శనగల సలాడ్ లాంటి వాటిని తినేందుకు టీనేజర్లు ఎక్కువ ఆసక్తిని చూపించారు. ఆహార పదార్థాల్లోని రంగులు, అమరిక తీరు కుర్రకారును బాగా ఆకట్టుకున్నాయని తమ అధ్యయనంలో శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు.
ఆకట్టుకునేలా ఉంటే చాలు
మంచి విజువల్ ప్రజంటేషన్ ద్వారా జంక్ఫుడ్ స్థానంలో ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లను టీనేజర్లలోకి తీసుకెళ్లవచ్చని పరిశోధన బృందానికి నేతృత్వం వహించిన శాస్త్రవేత్త డా.సుబ్బారావు వివరించారు. సోషల్ మీడియా, స్కూల్ క్యాంటీన్లు, కెఫేలు, రెస్టారెంట్లు తదితర ఆహార లభ్యత ప్రదేశాలలో చూడగానే ఆకట్టుకునేవిధంగా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారానికి సంబంధించిన చిత్రాలు, ప్రజంటేషన్ వ్యూహాన్ని పరిశీలించవచ్చని తమ పరిశోధకులు సూచిస్తున్నారని ఎన్ఐఎన్ డైరెక్టర్ డా.భారతి కులకర్ణి తెలిపారు.
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