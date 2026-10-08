Dasara: దుర్గమ్మ భక్తులకు డిజిటల్ సేవలు - అందుబాటులోకి 'దసరా 2026' యాప్
App for Dasara Celebrations: దసరా ఉత్సవాలకు సంబంధించిన సమగ్ర సమాచారం, సేవలను అందించేలా ప్రత్యేక మొబైల్ యాప్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. దసరా 2026 పేరుతో ఈ యాప్ ప్లేస్టోర్లో అందుబాటులో ఉంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 8:49 AM IST
App for Comprehensive Information about Dasara : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై జరిగే శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలకు వచ్చే భక్తుల సౌకర్యార్థం సరికొత్త సాంకేతికతతో రూపొందించిన ‘దసరా 2026’ మొబైల్ యాప్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. దుర్గమ్మ దర్శన వేళలు, అమ్మవారి దసరా అలంకారాల విశేషాలతో పాటు ఉత్సవాల పూర్తి సమాచారాన్ని, సేవలను ఈ యాప్ ద్వారా భక్తులు వేలిముద్రలపైనే వీక్షించవచ్చు. ప్రస్తుతం ఇది గూగుల్ ప్లేస్టోర్లో లభ్యమవుతోంది.
ఈ యాప్ విశిష్టత ఏంటంటే ఇందులో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఫీచర్ను అనుసంధానించారు. భక్తులు తమకు కావలసిన ఏ సమాచారాన్ని అడిగినా అది టెక్స్ట్ రూపంలో చూపించడంతో పాటు, వాయిస్ రూపంలో స్పష్టంగా చదివి వినిపిస్తుంది. అత్యంత సులువైన ఇంటర్ఫేస్తో రూపొందించిన ఈ యాప్లో 10 రోజుల పాటు జరిగే వేడుకల వివరాలను తేదీల వారీగా పొందుపరిచారు.
అన్ని సేవలకు ఒకే వేదిక: క్యూలైన్లలో దర్శనానికి పట్టే సమయం, అన్నప్రసాదం వితరణ హాళ్లు, లడ్డూ కౌంటర్ల వద్ద రద్దీ వివరాలను భక్తులు ఎప్పటికప్పుడు ఈ యాప్లో తెలుసుకోవచ్చు. దేవస్థానం ఉచిత బస్సుల లైవ్ ట్రాకింగ్, పార్కింగ్ ప్రాంతాలు, హోల్డింగ్ పాయింట్లు, ఘాట్ల సమాచారాన్ని మ్యాప్ నావిగేషన్తో సహా ఇందులో జతపరిచారు. యాప్లోని ఐకాన్పై క్లిక్ చేయగానే భక్తులు ఉన్న చోటు నుంచి ఆయా ప్రాంతాలు ఎంత దూరంలో ఉన్నాయో రూట్ మ్యాప్ చూపిస్తుంది.
సరికొత్తగా చిన్నారుల రక్షణ కోసం 'ఆర్ఎఫ్ఐడీ' చేతి బ్యాండ్ల ట్రాకింగ్ వ్యవస్థను కూడా ఇందులో చేర్చారు. అత్యవసర వైద్య సేవలు, పోలీస్, ఫైర్ విభాగాల నంబర్లతో పాటు భక్తులు తమ ఫిర్యాదులు, సూచనలు అందించేందుకు ప్రత్యేక విభాగం ఉంది. అత్యవసర ప్రకటనలు, రియల్ టైమ్ అలర్ట్లను నేరుగా భక్తుల మొబైల్కే చేరవేసేలా ఈ యాప్ను సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. భక్తులంతా ఈ డిజిటల్ సేవలను వినియోగించుకుని దుర్గమ్మ దర్శనాన్ని సులభతరం చేసుకోవాల్సిందిగా అధికారులు కోరుతున్నారు.
- అన్నప్రసాదం హాళ్ల వివరాలు, దర్శనానికి ఎంత సమయం పడుతోందనే సమాచారం.
- ప్రసాదాల కౌంటర్లు ఎక్కడెక్కడున్నాయి, అక్కడ రద్దీ ఎలా ఉంటోంది.
- దేవస్థానం బస్సులు, వాటి లైవ్ ట్రాకింగ్
- పార్కింగ్ వివరాలు, మ్యాప్ నావిగేషన్
- అత్యవసర వైద్య సేవలు, పోలీసు, ఫైర్ వివరాలు
- చిన్నారుల భద్రతకు ఆర్ఎఫ్ఐడీ చేతిబాండ్లు
- భక్తుల ఫిర్యాదులు, ఫీడ్బ్యాక్, సూచనలు
- రియల్టైమ్ అలర్ట్స్, అత్యవసర ప్రకటనలు.
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