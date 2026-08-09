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అమరావతి ప్రగతిలో ప్రవాసాంధ్రుల హస్తం - అత్యాధునిక వసతులతో ఐకాన్‌ టవర్‌ నిర్మాణం

అమరావతి అభివృద్ధిలో ప్రవాసాంధ్రులు సరికొత్త అధ్యాయం - అమరావతిలో ఐకాన్‌ టవర్‌ నిర్మిస్తున్న ప్రవాసాంధ్రులు - ప్రభుత్వ భవనాలకు ధీటుగా శరవేగంగా సాగుతున్న పనులు

Amaravati Icon Towers
Amaravati Icon Towers (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 7:29 AM IST

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Amaravati Icon Towers: రాజధాని అమరావతి అభివృద్ధిలో ప్రవాసాంధ్రులు సరికొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖిస్తున్నారు. జన్మభూమికి ఏదో ఒకటి చేయాలనే తపనతో మౌలిక వసతుల కల్పనలో తాము సైతం అంటూ ప్రతిష్టాత్మక A.P.N.R.T. ఐకాన్ టవర్ నిర్మిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ పరిపాలనా భవనాలకు ధీటుగా ఈ ప్రాజెక్ట్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. గ్లోబల్ తెలుగు కమ్యూనిటీ సహకారంతో సాగుతున్న ఈ నిర్మాణ ప్రగతిపై ప్రత్యేక కథనం.

అమరావతిలో ప్రవాసాంధ్రులు నిర్మిస్తున్న APNRT టవర్‌ నిర్మాణ పనులు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. రాయనపూడి వద్ద సీఆర్డీఏ కేటాయించిన 5.58 ఎకరాల స్థలంలో 36 అంతస్థుల్లో దీనిని నిర్మిస్తున్నారు. రూ.944 కోట్లతో మొదటి దశ పనులు జరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం పునాదులు పూర్తయ్యాయి. ఇకపై డయాగ్రిడ్‌ విధానంలో భవనాన్ని నిర్మించనున్నారు. పనులు వేగంగా సాగేలా యూరోపియన్‌ సాంకేతికత ఉల్మా షట్టరింగ్‌ను ఉపయోగిస్తున్నారు.

అమరావతి ప్రగతిలో ప్రవాసాంధ్రుల హస్తం - అత్యాధునిక వసతులతో ఐకాన్‌ టవర్‌ నిర్మాణం (ETV Bharat)

నగర అందాలు 360 డిగ్రీల్లో: అమరావతికి ప్రతీకగా దీనిని 'A' ఆకారంలో డిజైన్‌ చేశారు. రెండు భారీ టవర్ల మధ్యలో 30 మీటర్ల భారీ గ్లోబ్‌ వేలాడుతున్నట్లుగా డిజైన్‌ చేయడం మరో ప్రత్యేకత. A ఆకారపు టవర్‌ పైభాగం నుంచి అమరావతి నగర అందాలను 360 డిగ్రీల కోణంలో వీక్షించే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాదు అమరావతిలో ఎక్కడి నుంచి చూసినా ఈ భవనం స్పష్టంగా కనిపించేలా తీర్చిదిద్దుతున్నారు.ప్రవాసాంధ్రులను ఏకం చేయడానికి పెట్టుబడులు, సాంకేతికతను ఆకర్షించడానికి ఈ టవర్‌ ల్యాండ్‌ మార్క్‌గా నిలవనుందని APNRT ప్రతినిధులు తెలిపారు.

సెంట్రలైజ్డ్‌ ఎయిర్‌ కూలింగ్‌ సిస్టమ్‌, అత్యాధునికి సెక్యూరిటీ నెట్‌వర్క్‌, హెలీప్యాడ్‌ సౌకర్యంతో పాటు రివాల్వింగ్‌ రెస్టారెంట్‌ వంటి అత్యాధునిక వసతులు ఈ టవర్‌లో ఉంటాయి. నీటి సంరక్షణ చర్యలతో పాటు 5 స్టార్‌ రేటింగ్‌ సాధించే విధంగా పర్యావరణ అనుకూల సాంకేతికతతో ఈ ఐకానిక్‌ టవర్‌ను నిర్మిస్తున్నారు.

ఒకవైపు అల్ట్రా లగ్జరీ వసతులతో అమెరికా నుంచి వచ్చిన వాళ్లు ఏ సదుపాయాన్ని మిస్సవకుండా ఉండేలా దీనిని తీర్చిదిద్దుతున్నాం. రెండో వైపు పూర్తి స్థాయిలో ఆఫీస్ టవర్‌ను నిర్మిస్తున్నాం. ఈ బిల్డింగ్ వచ్చాక ఏపీలో క్వాలిటీ ఆఫీసు లేదనే మాటే రాదు. ఈ భవనం నుంచి అమరావతి నగర అందాలను 360 డిగ్రీల కోణంలో వీక్షించే అద్భుత అవకాశం ఉంటుంది. అమరావతిలో ఎక్కడి నుంచి చూసినా ఈ భవనం స్పష్టంగా కనిపించేలా అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా దీనిని డిజైన్ చేస్తున్నాం. - వేమూరి రవికుమార్‌, ఏపీఎన్‌ఆర్టీ సొసైటీ అధ్యక్షుడు

రూ.600 కోట్ల వ్యయంతో: అమరావతిలో జగన్‌ పక్కనబెట్టిన ఒక్కో కీలకప్రాజెక్టు కూటమిప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక పట్టాలెక్కుతోంది. ఎన్​ఆర్​టీ-ఐకాన్‌ పేరుతో 5 ఎకరాల్లో నిర్మించే భారీ భవనానికి సంబంధించి ఫౌండేషన్‌ నిర్మాణానికి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ నాన్‌ రెసిడెంట్‌ తెలుగు సొసైటీ- APNRTS టెండర్లు పిలిచింది. పోడియంతో కలిపి 36 అంతస్తుల ఎన్‌ఆర్‌టీ ఐకాన్‌ భవనాన్ని 3 దశల్లో నిర్మిస్తారు. మొదటి దశలో నిర్మించే ఫౌండేషన్‌కు ఇప్పుడు టెండర్లు పిలిచారు. తదుపరి బిల్డింగ్‌ సూపర్‌ స్ట్రక్చర్‌కు, ఆ తర్వాత బయటకు కనిపించే భాగానికి టెండర్లు పిలిచి నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు. దాదాపు రూ.600 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో జంట టవర్లుగా దీన్ని నిర్మించనున్నారు. 2028 నాటికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.

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APNRT ICON TOWER IN AMARAVATI
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