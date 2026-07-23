అన్ని ఆసుపత్రులలో 34 రకాల కొవిడ్ మందులు: APMSIDC చైర్మన్ శ్రీనివాస్
రూ. 17.80 కోట్ల విలువైన వైద్య మందుల వ్యూహాత్మక కేంద్రాలలో ఏర్పాటు - ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించడానికి ప్రతి జిల్లాలో ఒక ప్రత్యేక కేంద్రం - ముందస్తు సన్నద్ధత కోసం తీసుకుంటున్న జాగ్రత్త చర్యలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 8:36 PM IST
APMSIDC Covid Latest Report : రాష్ట్రంలో కోవిడ్ కేసులు మళ్లీ నమోదవుతున్న నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. రాష్ట్ర వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ ముందుజాగ్రత్త చర్యలను మరింత ముమ్మరం చేసింది. కొత్త కేసుల సంఖ్యపై ఎప్పటికప్పుడు డేగకన్ను వేసి ఉంచుతోంది. కోవిడ్ అనుమానిత లక్షణాలు ఉన్నవారికి వెంటనే పరీక్షలు చేయాలని నిర్ణయించింది. బాధితులకు మెరుగైన చికిత్స అందించేలా అన్ని ప్రభుత్వాసుపత్రులను సర్వం సిద్ధం చేస్తోంది.
రాష్ట్రంలో కొవిడ్ కేసులు అదుపులోనే ఉన్నాయని వైద్య సేవలు, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి సంస్థ చైర్మన్ చిల్లపల్లి శ్రీనివాస్ చెప్పారు. కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోని అన్ని ఆసుపత్రులలో 34 రకాల కొవిడ్ మందులను అందుబాటులో ఉంచామన్నారు. వీటితో పాటు 16 లక్షల రెండీసీవర్ ఇంజక్షన్లు, పీపీఈ కిట్లు ముందస్తుగా ఆసుపత్రులకు పంపించామని మంగళగిరిలోని వైద్య సేవలు, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి సంస్థ కార్యాలయంలో వెల్లడించారు. మందులతో పాటు ఆక్సిజన్ సిలిండర్ల నిల్వలు సమృద్ధిగా ఉన్నాయన్నారు. ప్రజలు ఎలాంటి భయాందోళనలకు గురి కావాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పారు. గత ప్రభుత్వం మాదిరిగా కాకుండా కేసులు పెరగక ముందే అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామని శ్రీనివాస్ తెలిపారు.
- నిధుల కేటాయింపు & మందుల కొనుగోలు : వైద్య సరఫరాలలో ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా చూసేందుకు ప్రభుత్వం భారీగా నిధులను సమకూర్చింది.
తక్షణ మందుల లభ్యత: ప్రస్తుతం రూ. 17.80 కోట్ల విలువైన వైద్య మందులను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వ్యూహాత్మక కేంద్రాలలో అందుబాటులో ఉంచారు.
రాబోయే సరఫరా: మరో రూ. 28.85 కోట్ల విలువైన అదనపు మందులు రాబోయే 48 గంటల్లో ఆరోగ్య శాఖకు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
మొత్తం నిల్వలు: కరోనా బాధితుల చికిత్స కోసం మొత్తం రూ. 40 కోట్లకు పైగా విలువైన ప్రత్యేక డ్రగ్స్ నిల్వలను సిద్ధంగా ఉంచారు.
గత లోపాల సవరణ: గత ప్రభుత్వ హయాంలో అందుబాటులో లేని పలు ముఖ్యమైన మందులను ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా కొనుగోలు చేస్తోంది.
- వికేంద్రీకృత మౌలిక సదుపాయాలు & లాజిస్టిక్స్ : మందుల పంపిణీలో ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా, వేగంగా సరఫరా చేసేందుకు వికేంద్రీకృత నెట్వర్క్ను యాక్టివేట్ చేశారు.
గుర్తించిన ఔషధాలు: సమర్థవంతమైన చికిత్స కోసం కోవిడ్కు సంబంధించి 34 రకాల ప్రత్యేక డ్రగ్స్ను ఆరోగ్య శాఖ కనుగొని, వర్గీకరించింది.
జిల్లా పంపిణీ కేంద్రాలు: స్థానిక అవసరాలను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించడానికి రాష్ట్రంలోని ప్రతి జిల్లాలో ఒక ప్రత్యేక కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
మారుమూల ప్రాంతాలకు సరఫరా: అత్యంత మారుమూల - గ్రామీణ ప్రాంతాలకు సైతం ప్రాణరక్షక మందులను వేగంగా చేరవేసేందుకు 108 వాహనాల నెట్వర్క్ను వినియోగిస్తున్నారు.
- వైద్య పరికరాలు & ఆక్సిజన్ సదుపాయాలు : ఫ్రంట్లైన్ కార్మికులకు - ఆసుపత్రులకు అవసరమైన రక్షణ పరికరాలు, శ్వాసకోశ సహాయక సాధనాలను ప్రభుత్వం సమకూరుస్తోంది.
రక్షణ సామగ్రి: దాదాపు 14 లక్షల త్రీ-లేయర్ సర్జికల్ మాస్కులు, హై-గ్రేడ్ పీపీఈ (PPE) కిట్లు పంపిణీకి సిద్ధంగా ఉన్నాయి.
ఆక్సిజన్ మౌలిక సదుపాయాలు: గతంలో ఏర్పాటు చేసిన ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు ప్రస్తుతం ప్రతి ఆసుపత్రిలోనూ పూర్తి స్థాయిలో పనిచేస్తూ, అందుబాటులో ఉన్నాయి.
అదనపు సిలిండర్లు: ముందస్తు జాగ్రత్తగా, భవిష్యత్తులో ఆక్సిజన్ డిమాండ్ పెరిగినా తట్టుకునేలా మరికొన్ని అదనపు సిలిండర్లను సేకరిస్తున్నారు.
అత్యవసర చికిత్స: అత్యంత క్లిష్టమైన పరిస్థితులలో వాడటం కోసం రెమిడిసివిర్ (Remdesivir) ఇంజెక్షన్లను తగినంత మొత్తంలో రిజర్వ్లో ఉంచారు.
- ప్రజా రక్షణ, శానిటైజేషన్ & సుపరిపాలన : ప్రజల్లో భయాందోళనలు కలగకుండా చూస్తూ, వైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్టడమే ఈ చర్యల ప్రధాన ఉద్దేశం.
కఠినమైన శానిటైజేషన్: వైరస్ వ్యాప్తిని నివారించడానికి బహిరంగ ప్రదేశాలలో ముమ్మరంగా శానిటైజేషన్, డిస్ఇన్ఫెక్షన్ ప్రక్రియలను చేపడుతున్నారు.
నిర్లక్ష్యంపై కఠిన హెచ్చరికలు: ప్రజారోగ్యం పట్ల లేదా సహాయక చర్యలలో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం వహించినా సహించేది లేదని, కఠిన చర్యలు ఉంటాయని అధికారులను ప్రభుత్వం హెచ్చరించింది.
ప్రజలకు భరోసా: ఇవన్నీ కేవలం రాష్ట్ర ముందస్తు సన్నద్ధత కోసం తీసుకుంటున్న జాగ్రత్త చర్యలు మాత్రమేనని, కాబట్టి ప్రజలెవరూ భయపడాల్సిన అవసరం లేదని వైద్య సేవలు, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి సంస్థ చైర్మన్ చిల్లపల్లి శ్రీనివాఎస్ స్పష్టం చేశారు.
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