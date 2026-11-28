విజయవాడ మెట్రోకు హెచ్ఆర్ పాలసీ - అనువైన విధానాన్ని రూపొందించాలని సూచన
HR policy for Vijayawada Metro: ఏపీఎంఆర్సీఎల్ ప్రాజెక్టుపై సబ్ కమిటీ సభ్యులతో వీఎంసీ కమిషనర్ భేటీ అయ్యారు. విజయవాడ మెట్రోకు అనువైన విధానాన్ని రూపొందించాలని వీఎంసీ కమిషనర్ సూచించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 10:51 AM IST
మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్టు భవిష్యత్తు నిర్వహణను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇప్పటి నుంచే పటిష్టమైన, సమగ్రమైన మానవ వనరుల ప్రణాళికను రూపొందించాల్సిన అవసరం ఉందని విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ ధ్యానచంద్ర తెలిపారు. నగరపాలక సంస్థ ప్రధాన కార్యాలయంలోని కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి మానవ వనరుల విధానం, హెచ్ఆర్ మాన్యువల్ రూపకల్పనపై ఏర్పాటు చేసిన సబ్ కమిటీ సభ్యులతో సమావేశం నిర్వహించారు.
దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాల్లో విజయవంతంగా నడుస్తున్న మెట్రో రైల్ వ్యవస్థల్లో అనుసరిస్తున్న సిబ్బంది నియామక విధానం, వివిధ విభాగాల్లో అవసరమైన ఉద్యోగుల సంఖ్య, మెట్రో మార్గాల పొడవుకు అనుగుణంగా సిబ్బంది కేటాయింపు, వారి జీతభత్యాలు, ఇతర సర్వీసు నిబంధనలను అధ్యయనం చేసి విజయవాడ మెట్రోకు అనువైన విధానాన్ని రూపొందించాలని సూచించారు.
మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్టు పూర్తయి సేవలు ప్రారంభమయ్యే సమయానికి సిబ్బంది నియామకం, విధుల కేటాయింపు, పరిపాలన, నిర్వహణ వంటి అంశాల్లో ఎటువంటి లోటుపాట్లు లేకుండా ముందస్తు ప్రణాళికతో వ్యవహరించాలన్నారు. భవిష్యత్తులో ప్రయాణికుల సంఖ్య పెరిగినా, సేవల విస్తరణ జరిగినా సమర్థవంతంగా నిర్వహించగలిగేలా దీర్ఘకాలిక అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఫ్యూచరిస్టిక్ విధానంలో హెచ్ఆర్ మాన్యువల్ పాలసీని రూపొందించాలని తెలిపారు.
మెట్రో ప్రాజెక్టు తొలి దశ అంచనాలు: విజయవాడ వాసుల చిరకాల స్వప్నమైన మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టు తొలి దశకు సంబంధించి అంచనాలు సిద్ధమయ్యాయి. మొత్తం 38.40 కిలోమీటర్ల పొడవుతో రెండు కీలక మార్గాల్లో మెట్రో కారిడార్లను నిర్మించనున్నారు. పండిట్ నెహ్రూ బస్టాండ్-గన్నవరం, పండిట్ నెహ్రూ బస్టాండ్-పెనమలూరు మార్గాల్లో మెట్రో సేవలు విస్తరించనున్నారు. తొలి దశ నిర్మాణానికి మొత్తం రూ.10,118 కోట్లు వ్యయమవుతుందని అంచనా.
విజయవాడలో గన్నవరం నుంచి కారిడార్ ఏర్పాటుతో పాటు విమానాశ్రయం, నగరం ప్రధాన నివాస, వాణిజ్య ప్రాంతాల మధ్య ప్రజారవాణా అనుసంధానం బలోపేతం కానుంది. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక ప్రాజెక్టుల డీపీఆర్లను కేంద్రానికి పంపారు. వీటిపై కొన్ని అభ్యంతరాలు, సూచనల తర్వాత ఆర్థిక మదింపునకు కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి మంత్రిత్వశాఖ గ్రీన్సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఇందులో కేంద్రం వాటా 20 శాతం కాగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 20 శాతం చొప్పున నిధులు సమకూర్చనున్నాయి. మిగిలిన 60 శాతం నిధులు ఆర్థిక సంస్థల నుంచి సేకరించనున్నారు.
వినూత్న మోడల్లో నిర్మాణం: దేశంలో ప్రస్తుతం ఉన్న మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్టుల కంటే అధునాతనంగా, వినూత్న మోడళ్లలో విజయవాడ మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టు నిర్మించనున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టుల్లో రైలుపై భాగంలో ఎలక్ట్రిక్ లైన్లు ఉంటాయి. అయితే ఏపీలో నిర్మిస్తున్న ప్రాజెక్టుల్లో మాత్రం ఓవర్ హెడ్లైన్లు లేకుండానే నిర్మాణ పనులు చేపడుతున్నారు. ట్రాపిక్ సమస్యను పూర్తిగా తీర్చేందుకు వీలుగా డెన్మార్క్ దేశంలోని మెట్రో రైలు తరహాలో టూ కార్స్ వ్యవస్థను అమలు చేయనున్నారు.
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