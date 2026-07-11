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ఏపీలో నిండుకుంటున్న ముగ్గురాయి - విదేశాల్లో మైనింగ్​పై APMDC దృష్టి

ఆఫ్రికా, దక్షిణ అమెరికా, ఆస్ట్రేలియాలో అరుదైన ఖనిజ నిక్షేపాలు - అక్కడ మైనింగ్‌పై ఏపీఎండీసీ అధ్యయనం - అడ్వైజర్‌ను నియమించుకొని, నివేదికల తయారీ

APMDC to Explore Mining
APMDC to Explore Mining (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 1:21 PM IST

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APMDC to Explore Mining : ఏపీ ఖనిజాభివృద్ధి సంస్థ (APMDC) విదేశాల్లో మైనింగ్ కార్యకలాపాలపై దృష్టి సారించింది. ఇప్పటి వరకు ఈ సంస్థకు తిరుపతి జిల్లాలోని మంగంపేటలో ఉన్న ముగ్గురాయి (బారైటీస్) గనుల నుంచే అత్యధిక ఆదాయం వస్తోంది. ఇక్కడి ఎ, బి గ్రేడ్ల ముగ్గురాయి నిల్వలు మరో రెండు, మూడేళ్లలో పూర్తిగా నిండుకోనున్నాయి.

దీంతో ఇతర రాష్ట్రాలు, విదేశాల్లో మైనింగ్​కు సంస్థ ప్రయత్నిస్తోంది. ఇప్పటికే మధ్యప్రదేశ్​లోని సులియారీలో బొగ్గు గనిని దక్కించుకుంది. దేశీయ గనులతో పాటు అపార ఖనిజ నిక్షేపాలు ఉన్న విదేశాల్లోనూ ఖనిజాన్వేషణ చేస్తున్నారు. ఈక్రమంలో మైనింగ్ లీజులు తీసుకుని తవ్వకాలు చేపట్టాలని భావిస్తోంది.

ఆఫ్రికన్ దేశాలైన జింబాబ్వే, జాంబియా, నమీబియా, మొజాంబిక్, కాంగో, దక్షిణ అమెరికాలోని బ్రెజిల్, చిలీతో పాటు ఆస్ట్రేలియాలోనూ మైనింగ్ అవకాశాల పై అధ్యయనం చేయనున్నారు.

విదేశీ మైనింగ్​కు కేంద్రం సహకారం: దేశంలోని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వరంగ సంస్థలు, ప్రైవేటు కంపెనీలు విదేశాల్లో కీలక ఖనిజాల మైనింగ్‌కు నేషనల్‌ క్రిటికల్‌ మినరల్‌ మిషన్‌ (NCMM) ప్రోత్సాహం అందిస్తుంది. ఇందుకు గత 7 ఏళ్లలో దాదాపు రూ.34 వేల కోట్లు ఎన్‌సీఎంఎం వెచ్చించింది. విదేశాల్లో ఖనిజాన్వేషణలో ఆర్థికంగా ఇబ్బందులెదురైతే జాతీయ ఖనిజాన్వేషణ ట్రస్ట్‌ (NMET ) ఆదుకుంటుంది. దీన్ని సదావకాశంగా మలుచుకొని విదేశీ మైనింగ్​పై ఏపీఎండీసీ దృష్టి పెట్టింది. ఇందుకోసం స్ట్రాటజిక్, ట్రాన్స్‌మిషన్‌ అడ్వైజర్‌ను నియమించుకోనుంది.

ఏయే దేశాల్లో మైనింగ్​ చేయవచ్చు: ఏయే దేశాల్లో ఎలాంటి మైనింగ్‌కు అవకాశం ఉంది, దీనివల్ల ఏపీఎండీసీకి ఎలాంటి మేలు జరగనుంది. తదితర అంశాలపై అడ్వైజర్‌తో అధ్యయనం చేయించనున్నారు. అనంతరం తదుపరి అడుగులు వేయనుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలైన నేషనల్‌ అల్యూమినియం కంపెనీ (నాల్కో), హిందుస్థాన్‌ కాపర్‌ లిమిటెడ్‌ (హెచ్‌సీఎల్‌), మినరల్‌ ఎక్స్‌ప్లొరేషన్‌ అండ్‌ కన్సల్టెన్సీ లిమిటెడ్‌ (MECL)లను కలిపి జాయింట్‌ వెంచర్‌గా ఖాంజీ బిదేశ్‌ ఇండియా లిమిటెడ్‌ (కాబిల్‌)ను ఏర్పాటు చేశారు.

ఇది ఇతర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలతో కలిసి విదేశాల్లో కీలక ఖనిజాన్వేషణ, మైనింగ్‌ ప్రాజెక్ట్‌లు దక్కించుకోవడంపై దృష్టి సారిస్తోంది. ఇందులో ఏపీఎండీసీని కూడా భాగం చేసుకోవాలని కేంద్రాన్ని కోరాలని భావిస్తున్నారు. ఇప్పటికే క్రిటికల్‌ మినరల్స్‌ లభించే దేశాల్లో మైనింగ్‌ పరిస్థితులపై ఏపీఎండీసీ ప్రాథమికంగా ఓ నివేదికనూ సైతం సిద్ధం చేసింది.

ఇక్కడ మైనింగ్‌ ప్రమాదకరం కాదు: నమీబియా దేశంలో లిథియం, యురేనియం, వెనేడియం, వజ్రాలు, రాగి నిల్వలు అధికంగా ఉన్నాయి. ఇక్కడి ప్రభుత్వంతో కేంద్ర గనులశాఖ అవగాహన ఒప్పందం (MOU) అమల్లో ఉంది. ఇక్కడ మైనింగ్‌ పెద్ద ప్రమాదకరం కాదని అంచనా చేస్తున్నారు.

స్థానిక ప్రభుత్వానికి 30 శాతం వాటా: జాంబియా దేశంలో 9 వేల చదరపు కిలో మీటర్ల విస్తీర్ణంలో రాగి, కోబాల్ట్, గ్రాఫైట్, నికెల్‌ నిల్వలు ఉన్నాయి. వీటిని భారత ప్రభుత్వానికి కేటాయించగా, గత ఏడాది అక్టోబరులో ఒప్పందం కుదిరింది. కానీ ఇక్కడ మైనింగ్‌ చేయాలంటే స్థానిక ప్రభుత్వానికి 30% భాగస్వామ్యం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.

ప్రపంచంలోని లిథియం నిల్వల్లో 20%: జింబాబ్వే దేశంలో లిథియం, ప్లాటినం, రేర్‌ ఎర్త్‌ ఎలిమెంట్స్‌ నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ప్రపంచంలోని లిథియం నిల్వల్లో 20 శాతం ఇక్కడే ఉన్నాయి. భారత్‌-ఆఫ్రికా శిఖరాగ్ర సమావేశం-2025లో ఇక్కడ మైనింగ్‌పై ఒప్పందం కుదిరింది.

ఉత్తర భాగంలో మినహా: మొజాంబిక్‌ దేశంలో అధికంగా గ్రాఫైట్, రేర్‌ ఎర్త్‌ ఎలిమెంట్స్, టైటానియం, బొగ్గు నిల్వలున్నాయి. మొజాంబిక్‌తో భారత్‌ ఎగ్జిమ్‌ బ్యాంక్‌ మైనింగ్‌పై ఒప్పందం చేసుకుంది. ఈ దేశ ఉత్తర భాగంలో మినహాయించి, మిగతా చోట్ల మైనింగ్‌కు ఆస్కారముంది.

అత్యధిక కోబాల్ట్‌ ఖనిజ ఉత్పత్తిదారు: ప్రపంచంలో అత్యధిక కోబాల్ట్‌ ఖనిజ ఉత్పత్తిదారు కాంగో దేశమే. ఇక్కడ కోబాల్ట్, రాగి, కోల్టాన్‌ ఖనిజాలు ఉన్నాయి. కోబాల్ట్‌ మైనింగ్‌ పై కాబిల్‌ దృష్టి సారించింది.

అత్యధిక లిథియం నిల్వలు: చిలీ దేశంలో రాగి, లిథియం నిక్షేపాలు ఉన్నాయి. అటకామా ప్రాంతంలో ప్రపంచంలోనే అత్యధిక లిథియం నిల్వలున్నాయి. క్రిటికల్‌ మినరల్స్‌పై చిలీ ప్రభుత్వంతో భారత్‌ గతంలో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. లిథియం తవ్వకాలకు కాబిల్‌ సమాయత్తమవుతోంది.

కఠినంగా పర్యావరణ నిబంధనలు: బ్రెజిల్‌ దేశంలో నియోబియం, రేర్‌ ఎర్త్‌ ఎలిమెంట్స్, టైటానియం మినరల్స్, మాంగనీస్‌ నిక్షేపాలున్నాయి. అలాగే బీచ్‌శాండ్‌లో ఇల్మనైట్, రూటైల్‌ దొరుకుతాయి. భారత్, బ్రెజిల్‌ మధ్య వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం ఉంది. అయితే అమెజాన్‌ పర్యావరణ నిబంధనలు కఠినంగా ఉంటాయి.

మైనింగ్‌ కార్యకలాపాలు: ఆస్ట్రేలియా దేశంలో ఇక్కడ రేర్‌ ఎర్త్‌ ఎలిమెంట్స్, లిథియం, బీచ్‌శాండ్, కోబాల్ట్, నికెల్‌ నిక్షేపాలు అధికంగా ఉన్నాయి. భారత్‌కు చెందిన నేషనల్‌ థర్మల్‌ పవర్‌ కార్పొరేషన్‌ (NTPC ) ఆస్ట్రేలియాలో మైనింగ్‌ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోంది.

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TAGGED:

MINERAL EXPLORATION
RARE MINERAL DEPOSITS
మైనింగ్‌పై ఏపీఎండీసీ అధ్యయనం
APMDC TO EXPLORE MINING
MINERAL EXPLORATION

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